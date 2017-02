(PCWorldVN) Điều đáng tiếc nhất chính là giải pháp của Kaspersky không giành được sự bình chọn của AV-Test ở hạng mục ứng dụng bảo mật tốt nhất cho thiết bị/nền tảng Android - Best Android Security.

Giải AV-Test Award thường niên 2016 được triển khai ở 5 hạng mục cũng như tiêu chí đánh giá là PROTECTION (bảo vệ), PERFORMANCE (tốc độ), USABILITY (tiện lợi), ANDROID SECURITY và REPAIR (phục hồi).

Kaspersky chiếm ưu thế tại AV-Test Award 2016.

Đại diện Kaspersky cho biết, trong tổng số 15 giải thưởng được trao thì đơn vị này giành đến 8 giải, cụ thể ứng dụng/giải pháp Kaspersky Endpoint Security for Business được bình chọn cho hạng mục Bảo vệ tốt nhất (Best Protection) và Tiện lợi nhất (Best Usability), Kaspersky Small Office Security cho hạng mục Bảo vệ tốt nhất, Hiệu suất tốt nhất (Best Performance) và Tiện lợi nhất.

Ngoài ra, sản phẩm Kaspersky Internet Security cũng đạt chứng nhận cho hạng mục Hiệu năng tốt nhất và Tiện lợi nhất, còn ứng dụng Kaspersky Virus Removal Tool đạt giải ở hạng mục Phục hồi tốt nhất (Best Repair).

Đại diện Kaspersky cũng cho biết thêm, tính đến thời điểm hiện tại thì hãng đã đạt được tổng cộng 100 giải thưởng do AV-Test bình chọn.

Tham khảo thêm kết quả giải AV-Test Award 2016, nhấn vào đây.