5 lĩnh vực công nghệ tăng trưởng trong năm 2017

(PCWorldVN) Những công cụ CNTT cốt lõi được giới lãnh đạo CNTT của doanh nghiệp đầu tư và sử dụng nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh năm 2017

Hiện tại, phần lớn kế hoạch phát triển của doanh nghiệp tập trung vào việc chuyển đổi sang kỹ thuật số, chuyên gia CNTT đang phải chịu những áp lực để tạo ra nền tảng công nghệ hiện đại ngày nay đủ mạnh để thúc đẩy sự thay đổi khi bước vào năm 2017. Đâu là những sự kiện quan trọng mà chuyên gia CNTT sẽ hướng tới trong năm mới? Họ cần huy động các nguồn lực hạn chế của họ ở đâu?

Theo khảo sát Forecast 2017 của Computerworld, các chuyên gia CNTT sẽ ưu tiên an ninh, phân tích, XaaS hay xu hướng “như một dịch vụ", ảo hóa và ứng dụng di động trong năm tới.

An ninh bảo mật

Những vụ rò rỉ thông tin mật, cuộc tấn công an ninh mạng vào đảng Dân chủ của Mỹ với mục đích chính trị và cuộc tấn công từ chối dịch vụ hồi tháng 10 đã cho chúng ta thấy bảo mật không gian mạng trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu trong năm qua. Nhiều quốc gia đã đặt CNTT trở thành một chiến lược và phần không thể thiếu của an ninh quốc phòng.

Bản khảo sát nghiên cứu gần đây của Computerworld cho thấy 47% trong số 196 nhà lãnh đạo CNTT cho biết họ có kế hoạch tăng chi tiêu cho công nghệ bảo mật vào năm 2017, và 14% chọn bảo mật như dự án công nghệ quan trọng nhất hiện nay được tiến hành tại tổ chức của họ.

Hơn nữa, 15% người được khảo sát cho biết an ninh mạng là thách thức hàng đầu của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong vòng 12 tháng tới, và 15% cho biết họ hiện đang thử nghiệm beta công nghệ bảo mật doanh nghiệp. Ngay cả những người không theo đuổi các sáng kiến an ninh cụ thể thì vấn đề an ninh luôn nằm trong tâm trí của họ: 19% số người được hỏi cho biết mục tiêu chính của chuyên gia CNTT cho dự án quan trọng nhất là "để đáp ứng mục tiêu an ninh, bảo mật hay quy trình”.

Trên thực tế, hành vi của con người và tư duy thông qua tâm lý mới thực sự là những điểm bị tin tặc tấn công. Doanh nghiệp có thể không nhất thiết cần một bức tường lửa mạnh mẽ nhưng con người cần phải nhận ra rằng họ không thể làm việc như theo kiểu dùng một mật khẩu cho tất cả mọi thứ.

Tuyển dụng thêm nhân viên để đối đầu với những thách thức an ninh là một chiến thuật phổ biến của các doanh nghiêph. Trong số những người trả lời khảo sát về việc tuyển dụng trong năm 2017, 30% cho biết lý do là để thúc đẩy các sáng kiến an ninh, và 26% thì tìm kiếm nhân viên mới trong các lĩnh vực an ninh, giám sát và quản trị.

Doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài năng đủ điều kiện, trong đó ¼ số người được hỏi cho rằng an ninh bảo mật là một trong những bộ phận khó tuyển dụng nhất.

Phân tích

Khi các doanh nghiệp đang nỗ lực hết mình để tiếp cận khách hàng thì dữ liệu trở thành một trong những tài nguyên quan trọng nhất để phân tích, nghiên cứu làm bàn đạp cho sự thành công.

Rất nhiều doanh nghiệp đang lưu trữ dữ liệu về lưu lượng web, sở thích của khách hàng, hành vi mua sắm, lượng tiêu thụ sản phẩm thực tế và nhiều hơn nữa, tạo ra một mỏ vàng tiềm năng của sự thông thái. Nếu biết áp dụng các chiến lược đúng đắn và sử dụng các công cụ phân tích thì những dữ liệu đó chính là vàng .

Khoảng 38% số nhà lãnh đạo trả lời khảo sát cho biết họ có kế hoạch tăng chi tiêu về phân tích dữ liệu (một thể loại bao gồm dữ liệu lớn, phân tích doanh nghiệp, khai thác dữ liệu và các công cụ kinh doanh thông minh) vào năm tới, và phân tích dữ liệu đứng thứ 4 trong danh sách các dự án công nghệ quan trọng nhất của tổ chức mình.

Hơn nữa, 21% số người được hỏi nói rằng tổ chức của họ đang tham gia thử nghiệm một dự án dữ liệu lớn, và gần 30% chắc chắn rằng dữ liệu lớn / phân tích như là công nghệ đột phá có khả năng tác động đến tổ chức của họ trong 3-5 năm tới nhất.

Mọi thành phần là một dịch vụ (XaaS)

Xu hướng “như một dịch vụ” tiếp tục có những bước phát triển mãnh mẽ trong thời gian tới, 33% người trả lời khảo sát cho biết rằng các tổ chức doanh nghiệp đang có kế hoạch tăng chi tiêu cho SaaS (phần mềm như dịch vụ) trong năm tới, đưa SaaS đứng thứ 5 trong danh sách các dự án công nghệ quan trọng nhất của người trả lời.

Đồng thời, 24% những người được hỏi cho biết họ dự định sẽ chi tiêu nhiều hơn vào công nghệ “nền tảng như một dịch vụ” (PaaS) và 27% nói rằng họ sẽ đầu tư thêm tiền vào cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS) vào năm 2017. Và cuối cùng, 29% số người được hỏi mong đợi đám mây hay SaaS hệ thống là công nghệ đột phá có tác động nhất về kinh doanh của họ trong vòng 3-5 năm tới.

Với mối quan hệ về những hệ thống, giải pháp thì 13% số người được hỏi cho biết họ đang thử nghiệm dịch vụ SaaS của riêng mình, trong khi đó 12% đang dùng PaaS cho chu trình và 8% đang thử nghiệm IaaS.

Với tất cả mà hoạt động điện toán đám mây đang được tiến hành, các nhà lãnh đạo CNTT đang tìm kiếm để mở rộng, tìm kiếm thành viên mới cho mình: 26% số người trả lời khảo sát có kế hoạch tăng số lượng nhân viên của mình trong 12 tháng tiếp theo tập trung vào những người có kỹ năng điện toán đám mây và SaaS, đưa điện toán đám mây/chuyên gia SaaS ở vị trí thứ 5 trong danh sách các tuyển dụng hàng đầu mà họ đang tìm kiếm.

Ứng dụng di động

Điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày nay đã trở thành những thiết bị thiết yếu của người dùng cá nhân cũng như người lao động. Điều đó khiến bộ phận CNTT của các doanh nghiệp đang chạy đua để trang bị lại những ứng dụng hiện có thể trở nên sự thân thiện với các thiết bị di động và đồng thời tạo ra các ứng dụng di động mới nhằm thỏa mãn khách hàng và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Trong bản nghiên cứu Forecast 2017 thì 35% những nhà lãnh đạo được hỏi cho biết họ có kế hoạch tăng chi tiêu cho các hệ thống điện thoại di động trong năm tới. Gần 10% cho biết họ đang thử nghiệm ứng dụng di động, trong khi 21% có kế hoạch tuyển dụng cho biết họ tuyển thêm người để phát triển ứng dụng di động và tìm kiếm những người có kỹ năng quản lý thiết bị.

Trường cao đẳng cộng đồng Mott ở Mỹ đã sử dụng ứng dụng di động để nâng cao các dịch vụ dành cho sinh nhưng đồng thời họ cũng phải cải tiến trang web của mình để trở nên thân thiện với các thiết bị di động hơn. Học sinh muốn truy cập vào các thông tin quan trọng trên các thiết bị di động của mình măc dù họ không thực sự thích thú về một ứng dụng đơn lẻ. Nhiều doanh nghiệp cũng gặp tình trạng tương tự khi ứng dụng không phù hợp với văn hóa kinh doanh của mình nên phải đầu tư mạnh mẽ vào một trang web có thể hoạt động trên mọi thiết bị di động thay vì giới hạn chính mình và lãng phí nhiều thời gian cho cập nhật ứng dụng.

Ảo hóa

Xu hướng ảo hóa trong danh nghiệp là điều khó tránh khỏi. Việc ảo hóa đầu tiên của doanh nghiệp tập trung vào hệ thống máy tính để bàn và đang bắt đầu mở rộng các lĩnh vực khác như máy chủ, mạng, lưu trữ và thậm chí cả cơ sở hạ tầng di động.

Một số hình thức ảo hóa sẽ được triển khai vào năm 2017 cho 29% số người trả lời khảo sát và đối với những người đang có kế hoạch tuyển dụng trong năm mới thì 18% chi biết rằng ứng cử viên tuyển dụng là người có chuyên môn về ảo hóa. Trong cuộc khảo sát Forecast 2017, 16% số người trả lời rằng họ đang có thí điểm dự án về cơ sở hạ tầng máy tính ảo.

Ảo hóa hạ tầng (Virtual desktop infrastructure - VDI) là giải pháp cho phép cung cấp môi trường làm việc trên nền tảng ảo hóa, giúp giải phóng môi trường làm việc không còn phụ thuộc thiết bị vật lý. Theo nghiên cứu của VMWare, 3 rào cản chính ảnh hưởng đến quyết định cải cách hạ tầng công nghệ bao gồm: sức khỏe tài chính, văn hóa tổ chức và thông tin tiếp cận. Những lý do trên khiến nhà quản trị vô tình quên đi nhu cầu thực tế cần thay đổi để đáp ứng xu thế phát triển hiện tại thay vì vẫn giữ nguyên môi trường làm việc truyền thống. Trên thực tế, công nghệ VDI hiện rất phổ biến và đã được ứng dụng rộng rãi như là bước đi chiến lược ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Mỹ, công nghệ này trung bình giúp giảm 75% nguồn lực đầu tư cho IT; giúp tiết kiệm 20.000 USD chi phí, 200 giờ làm việc, tăng khả năng kết nối mọi lúc mọi nơi cho một số trường học, bệnh viện, khu nghỉ dưỡng và các tổ chức thuộc khối nhà nước.

Lưu trữ là công nghệ phổ biến thứ hai để được ảo hóa với 11% số người được hỏi trong cuộc khảo sát của Tech Forecast 2017 cho biết họ đang thử nghiệm một hệ thống như vậy, tiếp theo đó là ông nghệ ảo hóa máy chủ (được thử nghiệm bởi 10% những người được hỏi), ảo hóa điện thoại di động (8%) và ảo hóa mạng (7%).

Tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa hoạt động là những lợi ích được nhìn thấy rõ của việc ảo hóa. Song, con đường đưa công nghệ này đến với các doanh nghiệp cũng gặp nhiều thách thức không nhỏ.

Năm của khách hàng

Cải thiện trải nghiệm của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp và đó cũng là lý do mà các nhà lãnh đạo triển khai và ứng dụng 5 công nghệ trên. Gần một nửa (48%) số người được hỏi khảo sát cho biết việc cải thiện sự hài lòng của khách hàng hoặc trải nghiệm của khách hàng là ưu tiên kinh doanh quan trọng nhất cho CNTT trong 12 tháng tới.

Tương tự như thời trang, xu hướng của khách hàng liên tục thay đổi. Những doanh nhân phải nghiên cứu khách hàng thông qua phân tích và khảo sát. Để tạo ra xu hướng, các doanh nghiệp nên nghiên cứu khách hàng thông qua những dữ liệu về thông tin cá nhân, xu hướng mua hàng.

PC World VN 01/2017