Tập đoàn kinh doanh vận tải đường bộ Yanson từ cuối năm 2016 đã quyết định trang bị camera hành trình Transcend nhằm tăng cường tính an toàn cho tài xế và hành khách, cũng như tạo sự thuận tiện trong quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tập đoàn xe buýt Yanson hiện là doanh nghiệp vận tải đường bộ lớn nhất tại Philippines, bao gồm cả Ceres Liner (thành lập năm 1968 và đổi tên thành Ceres Transport Inc. vào năm 2009), Rural Transit of Mindanao Inc (thành lập năm 1985) và Bachelor Express (thành lập năm 1985).

Với số lượng xe buýt phục vụ tại nhiều khu vực ở Philippines đã đặt ra cho tập đoàn Yanson hàng loạt thách thức lớn trong công tác giám sát các phương tiện, vốn không chỉ di chuyển hằng ngày mà còn đi qua nhiều cung đường dốc, cao tốc… trên đảo quốc này.

Do đó, nếu không giám sát đầy đủ thì việc theo dõi đảm bảo chất lượng dịch vụ sẽ trở thành thách thức lớn đối với tập đoàn Yanson.

Từ tháng 9/2016, Yanson đã quyết định trang bị máy quay (camera hành trình, hay dashcam) lên xe buýt của tập đoàn và sản phẩm được lựa chọn là Transcend DrivePro 100.

Đại diện tập đoàn Yanson cho biết, việc tích hợp máy quay Transcend DrivePro 100 vào xe buýt cũng đơn vị này giải quyết một số vấn đề, bao gồm cả những tranh luận giữa hành khách và nhân viên dịch vụ, cũng như theo dõi phòng khi có các tình huống cướp giật xảy ra. Hay nói cách khác, đội ngũ quản lý có thể từ xa theo dõi và đảm bảo an toàn cho các chuyến xe.

DrivePro 100 cũng cho phép các giám đốc của Yanson quản lý hoạt động của tài xế cũng như các nhân viên dịch vụ, để đánh giá chất lượng phục vụ hành khách, cũng như đảm bảo vận hành xe an toàn, giảm rủi ro tai nạn – yếu tố có thể dẫn tới tắc đường.

Chưa dừng lại ở đó, dữ liệu hình ảnh do camera hành trình Transcend DrivePro 100 ghi lại cũng giúp Yanson và các cơ quan chức năng, đơn vị bảo hiểm thuận tiện hơn trong việc giải quyết các khiếu nại về tai nạn giao thông, bồi thường.