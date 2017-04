Lễ này đi chơi hay nằm nhà, 'bảo bối' tạo niềm vui của bạn chính là đây!

Gì chứ mỗi dịp nghỉ lễ, dân mạng lại rộn ràng về vấn đề nên 'đi chơi' hay 'nằm nhà'. Thực chất, ở đâu cũng vui cả nếu có mặt 'bảo bối' giúp tạo thêm niềm vui này. Cùng khám phá xem thử cái gì mà bí mật thế nhé!

Team chỉ muốn...nằm nhà

Nếu lễ năm nay, dù bạn rất muốn đi chơi đâu đó nhưng ngại đông, ngại chen lấn nên vẫn chọn nằm ở nhà trùm mền, ăn cơm mẹ nấu, sao không xem thử một số gợi ý thú vị dưới đây để vẫn vui phơi phới qua mùa lễ này.

1. Cả nhà cùng quây quần xem phim thôi

Một số gợi ý phim hay, vui nhộn cho những giây phút bên nhau của gia đình bạn thêm ý nghĩa nè: Beauty and the Beast, Kungfu Yoga, và Tây Du Hàng Ma Thiên 2. Nhưng để xem phim thật hay thì một chiếc laptop có màn hình độ phân giải QHD+ 3200x1800 pixel cho số điểm ảnh lên tới 5,7 triệu, gấp 5 lần so với màn hình HD 1366x768 pixel thông thường, mang đến chất lượng hiển thị sắc nét và sống động, kết hợp cùng âm thanh Bang & Olufsen trứ danh được hỗ trợ thêm công nghệ khuếch âm HP Audio Boost như HP ENVY Laptop sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho gia đình bạn đấy.

2. Chơi game với mấy đứa em

Nếu như gia đình bạn có một khoảng sân khá rộng, bạn có thể chơi các trò vận động hay làm một buổi picnic nho nhỏ tại gia. Hoặc không, kéo mấy đứa em cùng “chiến game” trên chiếc laptop của bạn cũng thú vị không kém nha. Chỉ cần một chiếc ENVY Laptop nhỏ gọn nhưng có cấu hình mạnh mẽ, trang bị chip Intel Core i7-7500U, RAM 8GB LPDDR3 và ổ cứng SSD, đảm bảo bạn sẽ có những giây phút giải trí sướng ngất ngây.

3. Bật ngay công thức, trổ tài nội trợ

Lễ mà được đứa con yêu nấu cho một bữa ăn, thì bố mẹ sẽ vui lòng biết bao nhiêu. Bật ngay công thức một món ăn thật ngon và trổ tài ngay đi nào! Với “trợ lý” hoàn hảo như ENVY Laptop thì chỉ cần một vài cú click chuột là đã “hô biến” bạn thành đầu bếp chuyên nghiệp ngay. Vừa mỏng, nhẹ, di động cao lại thêm khoản bàn rê chuột được phủ một lớp kính cho cảm giác điều hướng mượt mà và trải nghiệm đa điểm tốt như trên màn hình của smartphone; đừng chần chừ gì nữa mà hãy lấy ENVY Laptop và lướt ngay những công thức hoặc video dạy nấu ăn và nấu cho bố mẹ những món ăn thật ngon nào.

Team hứng khởi đi chơi

Dịp lễ 30/4 này được nghỉ hẳn 4 ngày, nên chắc chắn rất nhiều bạn đang vô cùng háo hức, lên kế hoạch đi chơi đồ, du lịch đồ... Sau đây sẽ là một số “bí quyết” để bạn không phải cảm thấy nhàm chán suốt cả chuyến đi dài. Cùng tham khảo nào các bạn trẻ.

1. Sẽ thế nào nếu bạn cảm thấy nhàm chán với các chương trình TV truyền hình cáp trong khách sạn

Vậy thì hãy xách theo một chiếc laptop để tranh thủ giải trí giết thời gian trong phòng khách sạn nha. Với một chiếc laptop nhỏ gọn tiện lợi như HP ENVY 13 thì bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều rằng nó sẽ khiến hành lý của bạn thêm cồng kềnh đâu. Hơn nữa, với màn hình QHD+ bao sắc nét và dàn loa Bang & Olufsen hơi bị “đỉnh”, chơi game, nghe nhạc hay xem phim online đều tuyệt vời ông mặt trời luôn.

2. Sếp alo bảo phải sửa bài gấp

“Ác mộng” lại đến rồi, nhưng xui xẻo thế nào lại không mang theo laptop. Xuống lễ tân thì gặp phải máy “của ngoại để lại”, biết sao đây? Thế nên, một chiếc laptop là rất quan trọng với những bạn bận rộn các bạn nhé. Với cấu hình mạnh mẽ và dung lượng pin lên đến 10 tiếng sử dụng, mọi công việc đột xuất giữa kỳ nghỉ của bạn đều trở nên thật nhẹ nhàng và dễ thở hơn với ENVY Laptop.

3. Dù là ở đâu cũng đừng quên gọi về nhà nhé!

Niềm vui của bạn sẽ được nhân đôi khi chia sẻ với những người thân yêu, phải không? Chỉ cần một chiếc laptop trang bị Windows 10 bản quyền, màn hình đẹp và âm thanh hay như ENVY Laptop thì gọi video Skype với gia đình, bạn bè hay lướt Facebook để khoe ảnh đẹp thật quá dễ dàng rồi.

Máy tính xách tay HP ENVY được phân phối tại Việt Nam với mức giá khởi điểm 19,99 triệu đồng với hai phiên bản kích cỡ màn hình 13,3 inch và 15,6 inch. Sản phẩm được hỗ trợ dịch vụ bảo hành cao cấp của HP bao gồm dịch vụ bảo hành VIP 30 phút (tại các Trung tâm chăm sóc khách hàng toàn diện của HP ở Hà Nội, Tp. HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ), bảo hành tận nhà và bảo hành giao và nhận tại nhà miễn phí. Khách hàng có thể liên hệ Tổng đài hỗ trợ 24/7 của HP qua hotline: 1800 58 88 68 (miễn phí) để nhận được hỗ trợ. Tham khảo thông tin sản phẩm tại đây.