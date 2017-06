VinaPhone: Đã tìm ra khách hàng may mắn CTKM - Chung vui Vina, tri ân mọi nhà

Sáng nay, 26/6/2017, tại Trụ sở TTKD VNPT TP.HCM tọa lạc tại số 121 Pasteur, Phường 6, Quận 3, đại diện VNPT đã chính thức trao thưởng cho các khách hàng may mắn của 2 chương trình khuyến mãi “Quà liền tay - gọi ngay 18001166” và “Chung vui Vina, tri ân mọi nhà”. Được biết, đây là 2 chương trình khuyến mãi đặc biệt được VNPT chính thức khởi động hồi tháng 4/2017 trong đó bao gồm nhiều giải thưởng giá trị như xe Honda Vision, xe Piaggio Liberty, xe hơi Mazda.

“Quà liền tay – Gọi ngay 18001166” là chương trình khuyến mãi dành riêng cho khách hàng đăng ký lắp đặt dịch vụ FiberVNN và MyTV qua kênh tổng đài bán hàng 18001166 của VNPT trên cả nước diễn ra từ ngày 1/4 đến ngày 15/5/2017. Chương trình “Chung vui Vina, Tri ân mọi nhà” diễn ra từ ngày 17/4/2017 đến hết ngày 30/6/2017 dành cho nhiều đối tượng khách hàng của VNPT VinaPhone với mục đích tri ân khách hàng dịp sinh nhật lần thứ 21. Hiện tại, chương trình khuyến mãi “Quà liền tay - gọi ngay 18001166” đã chính thức khép lại.

Ông Đỗ Hoài Phong, Giám đốc TTKD VNPT TP.HCM (bìa phải) và vị khách hàng may mắn trúng chiếc xe hơi BMW 330i.

Tại địa bàn TP.HCM, VNPT VinaPhone đã tìm ra 2 khách hàng may mắn trúng thưởng chương trình khuyến mãi “Quà liền tay, gọi ngay 18001166” với giải thưởng là 50 triệu đồng tiền mặt, và 7 khách hàng may mắn trúng thưởng chương trình khuyến mãi “Chung vui Vina, Tri ân mọi nhà”, trong đó 6 khách hàng trúng thưởng Giải ngày là xe Piaggio Liberty ABS - trị giá 59,5 triệu đồng/chiếc và 1 khách hàng trúng thưởng Giải đặc biệt là xe hơi BMW 330i - trị giá 1,789 tỷ đồng/chiếc.

Trung tâm Kinh doanh VNPT TP.HCM đã đại diện Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone thực hiện trao thưởng 3 chiếc xe Piaggio Liberty ABS trong thời gian qua, và nhân sự kiện đặc biệt ngày 26/6/2017 cũng là sinh nhật lần thứ 21 của mạng VinaPhone, Trung tâm Kinh doanh tiếp tục trao thưởng cho 2 chủ nhân may mắn của Giải ngày là 2 chiếc Piaggio Liberty ABS cho khách hàng Lê Hải - số điện thoại 01239944xxx và Nguyễn Hửu Nam - số điện thoại 0946054xxx, và Giải đặc biệt là chiếc xe hơi BMW 330i cho khách hàng Ngô Duy Tân - số điện thoại 0918102xxx của Chương trình khuyến mãi “Chung vui Vina, Tri ân mọi nhà”, và 2 chủ nhân may mắn của Giải đặc biệt là 50 triệu đồng tiền mặt cho khách hàng Hồ Văn Bình – số điện thoại 094.3676.xxx và Huỳnh An Phú – số điện thoại 0168.6545.xxx của chương trình khuyến mãi “Quà liền tay, Gọi ngay 18001166”.

Chương trình khuyến mãi “Chung vui Vina, Tri ân mọi nhà” vẫn đang tiếp tục và kéo dài đến hết ngày 30/6/2017, vì vậy khách hàng hãy nhanh tay tham gia để có cơ hội trở thành chủ nhân may mắn tiếp theo của những giải thưởng hấp dẫn.