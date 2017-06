Siêu máy tính 11,1 petaFLOP1 MareNostrum 4 của Lenovo sẽ được đặt tại ‘Trung tâm dữ liệu đẹp nhất thế giới’ tại Chapel Torre Girona thuộc Trường Đại học Bách khoa Catalonia, Barcelona, Tây Ban Nha.

Theo Lenovo, siêu máy tính MareNostrum 4 sẽ được sử dụng để hỗ trợ nhiều ngành khoa học khác nhau, từ nghiên cứu gen của con người, phân tích dữ liệu sinh học cho tới dự báo thời tiết và nghiên cứu bầu khí quyển. Hệ thống mới này vẫn tiếp tục được phát triển trong tương lai, đứng thứ 13 trong danh sách TOP500 (top500.org) mới nhất được công bố ngày 27/6/2017.

Hệ thống siêu máy tính MareNostrum 4 của Lenovo bao gồm hơn 3.400 node máy chủ thế hệ mới từ được trang bị bộ xử lý Intel Xeon có khả năng mở rộng, và được kết nối bằng hơn 60km cáp mạng tốc độ cao 100Gb/s với công nghệ Omni-Path từ Intel. Đó chính là hệ thống HPC đỉnh cao thứ ba mà Lenovo đã triển khai lắp đặt tại Trung tâm Hợp tác Điện toán Tiên tiến của Châu Âu (Partnership for Advanced Computing in Europe - PRACE), biến Lenovo trở thành nhà cung cấp lớn nhất về các hệ thống HPC đỉnh cao trong cộng động khoa học có ảnh hưởng to lớn này, đồng thời củng cố vị thế của Lenovo trên cương vị công ty siêu máy tính phát triển nhanh nhất tại Châu Âu.

Siêu máy tính 11,1 petaFLOP1 MareNostrum 4.

Kể từ khi bắt đầu có tên trong danh sách Top500 vào năm 2014, Lenovo đã trở thành nhà cung cấp giải pháp nằm trong TOP500 có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới2. Lenovo nắm giữ vị trí số 2 trong danh sách TOP500 với 92 dự án (entries). Lenovo nắm giữ vị trí số 1 về siêu máy tính tại Trung Quốc, khu vực lớn và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về siêu máy tính trên thế giới, với số dự án nhiều hơn 50% so với đối thủ cạnh tranh gần nhất.

Trong một cam kết mạnh mẽ để giúp khách hàng tiếp cận công nghệ mới, Lenovo còn đang nâng cấp Trung tâm Sáng tạo HPC toàn cầu của mình tại Stuttgart, Đức với 6.000 lõi xử lý Intel Xeon thế hệ mới có khả năng mở rộng và Bộ xử lý đồ họa (GPU) NVIDIA mới nhất được kết nối bằng nhiều giải pháp mạng hiệu năng cao, hàng đầu trong ngành từ Mellanox và Intel. Trung tâm Sáng tạo HPC được khai trương vào Tháng 5 năm 2015 để hợp tác với khách hàng và giúp họ tiếp cận các công nghệ mới nhất cũng như trải nghiệm những hệ thống được sử dụng để xây dựng nên siêu máy tính BSC MareNostrum 4, ngay ở thời điểm hiện tại trước khi chúng được bán rộng rãi. Việc nâng cấp hệ thống đầy đủ sẽ được hoàn thành vào Tháng 8 năm 2017.

Một ví dụ về sự cộng tác trong ngành được hỗ trợ bởi Trung tâm Sáng tạo HPC Toàn cầu là tại Trường Đại học Birmingham, một đơn vị đã xây dựng một cơ sở nghiên cứu tập trung với tên gọi Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Môi trường Birmingham (Birmingham Environment for Academic Research - BEAR). BEAR là một tập hợp các tài nguyên CNTT được cung cấp miễn phí cho cộng đồng khoa học của nhà trường và các nhà khoa học bên ngoài đủ điều kiện tham gia, cho phép đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu của họ trong nhiều lĩnh vực như là nghiên cứu khoa học đời sống, bao gồm cả giải mã gen, y học và ngôn ngữ học.