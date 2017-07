Nhiều mẫu card đồ họa tầm trung đã được giới “trâu cày” mua sạch để phục vụ cho cơn sốt khai thác tiền ảo.

Theo trang Tom's Hardware, sự hồi phục gần đây của các loại tiền ảo và sự phổ biến ngày càng tăng của Ethereum đã dẫn đến sự thiếu hụt rất lớn trong thị trường GPU.

Giá Ethereum – một trong những loại tiền ảo phổ biến nhất hiện nay tăng trưởng khá chậm trong những năm qua, nhưng từ đầu năm 2017 đến nay lại đột nhiên tăng vọt. Cụ thể, chỉ từ 10USD hồi tháng 1/2017, Ethereum tăng đến mức 50USD vào tháng 3 và vọt lên 400USD vào tháng 6, dù sau đó tụt xuống chỉ còn 286USD. Với bối cảnh giá như vậy, rất nhiều người vội vã tham gia khai thác Ethereum với hy vọng chen chân chia sẻ mối lợi nhuận cực khủng từ loại tiền ảo này.

Ảnh minh họa.

Trong số các thiết bị phần cứng máy tính thì card đồ họa là thành phần rất quan trọng đối với giới khai thác tiền ảo, bởi GPU cho hiệu suất tốt hơn CPU gấp nhiều lần.

Hiện tại, các dòng card đồ họa phổ thông cấp thấp (như Radeon RX 550 và 560 của AMD, GeForce GTX 1050 và 1050 Ti của NVIDIA) không bị ảnh hưởng nhiều bởi chúng sử dụng các loại GPU ít mạnh mẽ và không mấy lý tưởng cho việc khai thác tiền ảo.

Tuy nhiên, các loại GPU tầm trung như Radeon RX 570 và RX 580 của AMD, cũng như GeForce GTX 1060 của NVIDIA, lại bị ảnh hưởng nặng nề, và hầu như những card đồ họa trang bị các dòng GPU này đều được “gom hàng” sạch sẽ. Người dùng có thể tìm thấy một số mẫu card dùng Radeon RX 570 có sẵn với giá tăng cao bất ngờ, trong khi card dùng Radeon RX 580 lại vắng bóng trên kệ.

So với những card GeForce GTX 1060 bản 6GB có thể bị đẩy lên gần gấp đôi so với giá công bố, thì những card đồ họa dùng GeForce GTX 1070 đắt tiền cũng bị “làm giá” từ 330USD lên 459USD. Tuy nhiên, ở mức giá này thì GeForce GTX 1080 trở thành lựa chọn tốt hơn đối với những người có nhu cầu mua card đồ họa cao cấp, bởi GeForce GTX 1080 (giá từ 473USD) mạnh hơn rất nhiều so với GeForce GTX 1070.