Khoáng hữu cơ là xu hướng lớn trong nông nghiệp hiện đại, được các nước tiên tiến trên thế giới áp dụng nhiều năm nay nhằm gia tăng hiệu quả chăn nuôi và góp phần giảm thiểu khí thải ra môi trường.

Vi khoáng - ngành sản xuất tỷ đô

Vi khoáng, hay còn gọi là khoáng vi lượng, là thành phần không thể thiếu trong ngành chăn nuôi. Các loại khoáng vi lượng như Selen (Se), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Đồng (Cu), Kẽm (Zn) góp phần thiết lập sinh lý học cơ thể, giúp cho vật nuôi phát triển tốt và đem đến năng suất cao. Do đó, ngành sản xuất vi khoáng đã trở thành một khâu quan trọng trong việc sản xuất thức ăn chăn nuôi toàn cầu với doanh số hàng năm lên đến hàng tỷ USD.



Vật nuôi còi cọc, không đạt năng suất, hay nhiễm bệnh, chất lượng thịt không cao... tất cả đều liên quan đến các vấn đề về mất cân bằng vi khoáng. Trong bối cảnh thế giới đang hướng đến việc nâng cao chất lượng và sản lượng trong chăn nuôi, những khiếm khuyết trên sẽ khiến người chăn nuôi tổn thất khá lớn.

Vật nuôi cần bổ sung vi khoáng.

Việc bổ sung vi khoáng đã được nhiều người chăn nuôi áp dụng ở nước ta nhằm tăng năng suất và tối ưu lợi nhuận. Tuy nhiên, vi khoáng không phải liều thuốc thần như mọi người vẫn nghĩ, bởi giới hạn hấp thu của vật nuôi khiến việc bổ sung quá nhiều một loại vi khoáng gây ra tình trạng thiếu hụt những loại khác trở nên rất phổ biến. Mặt khác, nhiều báo cáo khoa học tại Mỹ và Nhật Bản từng cảnh báo vi khoáng dư thừa trong chất bài tiết vật nuôi là nguyên nhân chính phát sinh ô nhiễm và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống.

Vi khoáng hữu cơ: giải pháp cho các nhà chăn nuôi

Những năm trở lại đây, những nghiên cứu mới lại cho thấy việc các vi khoáng vô cơ tương tác với nhau do không được hấp thụ hết lại đem đến nhiều dị biến trên vật nuôi, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sản phẩm và khiến phát sinh nhiều triệu chứng bệnh. Do đó có thể thấy, việc sử dụng vi khoáng trong chăn nuôi đang cần có sự thay đổi mới.

Sản phẩm vi khoáng hữu cơ Bioplex.

Do đó, vi khoáng hữu cơ đang được ứng dụng từng bước rộng rãi trên thế giới bởi những đặc tính ưu việt. Nhiều báo cáo khoa học cho thấy để đáp ứng cùng một lượng vi khoáng trong khẩu phần thức ăn vật nuôi, vi khoáng hữu cơ chỉ cần một trọng lượng bằng một nửa so với vi khoáng vô cơ. Vì vậy, những nhà dinh dưỡng học chăn nuôi đang có xu hướng chuyển dịch sang vi khoáng hữu cơ nhằm tối ưu hóa công thức thức ăn chăn nuôi nhằm tiết kiệm khối lượng vi khoáng trong thức ăn, đồng thời giúp giảm thải ô nhiễm do khoáng của ngành chăn nuôi. Theo nghiên cứu, tỷ lệ hấp thu khoáng hữu cơ ở cả người và động vật đạt đến 100%, do đó nếu tính toán đúng phân lượng thì tỷ lệ đào thải vi khoáng thông qua bài tiết sẽ giảm thiểu đến mức tối đa.

Chính vì thế, các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi đang rất ưa chuộng vi khoáng hữu cơ. Công ty Alltech (Mỹ) hiện tại là nhà sản xuất vi khoáng hữu cơ lớn nhất thế giới với dòng sản phẩm Bioplex. Cũng như các dòng sản phẩm khoáng hữu cơ tiêu biểu, với khả năng giúp tối ưu hóa khả năng hấp thụ của vật nuôi và tối ưu năng suất cho người chăn nuôi, Bioplex đang được sử dụng rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng trong ngành chăn nuôi.