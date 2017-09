Hội nghị có 3 nội dung hội thảo gồm AI dành cho thành phố thông minh, AI dành cho các ngành công nghiệp và AI dành cho nghiên cứu.

Trong hai ngày 23-24/10/2017, NVIDIA sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề trí tuệ nhân tạo (AI) lần đầu tiên tại Singapore nhằm làm sáng tỏ cách thức mà một mô hình điện toán mới ứng dụng công nghệ học sâu dựa trên bộ xử lý đồ họa (GPU) có thể biến đổi thế giới. Hội thảo lần này nhắm đến các nhà khoa học dữ liệu và giới lãnh đạo ra quyết định cao cấp trong lĩnh vực (AI) ở cả hai khu vực công và tư nhân.

NVIDIA sắp tổ chức hội thảo về AI.

Theo lịch trình, hội thảo sẽ bắt đầu với buổi trình bày của Viện Deep Learning Institute (DLI) ngày 23/10. Theo sau đó là trọn một ngày 24/10 với các bài trình bày chính của các diễn giả nổi tiếng, thảo luận chung ờ ba mảng nội dung về thành phố thông minh, các ngành công nghiệp và R&D.

Khách tham dự có thể chọn theo dõi 1 trong 3 nội dung về lĩnh vực AI để cùng tìm hiểu cách thức đổi mới sáng tạo KHCN của các công ty trong giai đoạn đầu và khởi nghiệp:

AI dành cho thành phố thông minh: AI giúp cải thiện cuộc sống đô thị và giải quyết những thách thức như tắc nghẽn giao thông, tình trạng đông dân quá mức, dân số lão hóa và ô nhiễm mô trường. AI cũng hỗ trợ năng lực phân tích thông minh video mạnh mẽ mà có thể biến các điểm ảnh (pixel) thành các giải pháp an toàn công cộng và thành phố thông minh. AI dành cho các ngành công nghiệp: AI được sử dụng trong nhiều ngành như tài chính, y tế, bán lẻ và các ngành công nghiệp khác. Khám phá cách thức các công ty đang vận dụng GPU để xử lý, phân tích, trực quan hóa và giải phóng sức mạnh của AI để chuyển đổi hoạt động kinh doanh số thành một doanh nghiệp AI. AI dành cho nghiên cứu: AI đang truyền lực cho hoạt động nghiên cứu đỉnh cao với những bước tiến thú vị và đầy hứa hẹn trong không gian học sâu.

Hai diễn giả chính ở hội thảo lần này là TS. David B Kirk - nhà nghiên cứu của NVIDIA và TS. Wanli Min - nhà khoa học trưởng về AI của tập đoàn Alibaba.

Tiến sĩ Kirk là nhà khoa học trưởng của NVIDIA từ năm 1997 đến năm 2009, trong vai trò đó ông đã dẫn dắt sự phát triển công nghệ đồ họa cho các nền tảng giải trí dành cho người tiêu dùng phổ biến nhất hiện nay. Ông đã phát minh ra hơn 60 bằng sáng chế và ứng dụng sáng chế liên quan đến thiết kế đồ họa và xuất bản nhiều hơn 50 bài viết nghiên cứu về công nghệ đồ họa. Ông có bằng Cử nhân khoa học và Thạc sĩ khoa học kỹ sư cơ khí từ viện công nghệ Massachusetts; cũng như bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ khoa học của Viện công nghệ California.

Tiến sĩ Min cũng có bằng tiến sĩ thống kê của Đại học Chicago. Ông đã giữ các vị trí nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Watson IBM TJ, IBM Singapore và Google. Năm 2013, ông gia nhập tập đoàn Alibaba với chức danh giám đốc khoa học dữ liệu. Hiện nay, ông giữ vai trò nhà khoa học trưởng AI của Alibaba Cloud và tổng giám đốc của mảng kinh doanh dữ liệu lớn. Ông đã dẫn dắt quá trình phát triển các giải pháp AI của Alibaba như ET City Brain, ET Industry Brain, ET Medical Brain và ET Environment Brain.