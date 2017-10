Kingston Technology tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau 30 năm khởi nghiệp

Chỉ sản xuất một sản phẩm khi khởi nghiệp vào năm 1987, đến nay Kingston đã tiến hóa thành một công ty có khả năng kiểm soát ngày càng nhiều các công đoạn của chu kỳ sản xuất, từ quy trình sản xuất tấm wafer ban đầu cho đến sản phẩm hoàn chỉnh, cho cả DRAM lẫn Flash.

Kingston Technology vừa kỷ niệm 30 năm kinh doanh ở vai trò là nhà cung cấp công nghệ phần cứng đổi mới sáng tạo cho máy tính và thiết bị. Công ty này hiện đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản phẩm và giải pháp công nghệ bộ nhớ lưu trữ.

Được sáng lập ngày 17/10/1987 bởi tổng giám đốc điều hành (CEO) John Tu và tổng giám đốc vận hành (COO) David Sun, khi ấy Kingston chỉ sản xuất một sản phẩm lúc khởi nghiệp nhưng đã nhanh chóng tiến hóa thành một công ty có khả năng kiểm soát ngày càng nhiều các công đoạn của chu kỳ sản xuất, từ quy trình sản xuất tấm wafer ban đầu cho đến sản phẩm hoàn chỉnh, cho cả DRAM và Flash. Công ty đã làm điều này thông qua việc mở rộng, đầu tư chiến lược, quan hệ đối tác và thích ứng với các nhu cầu của ngành càng sớm càng tốt.

Kingston Technology khởi đầu là doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực IT.

Nhận thấy SSD là tương lai cho các ổ đĩa cứng trong máy tính (PC) trạm của khách hàng và trung tâm dữ liệu, Kingston đã bắt đầu cung cấp sản phẩm SSD trong năm 2009. Nhờ vậy, năm ngoái, hãng phân tích tài chính Forward Insights đã xếp hạng Kingston là nhà cung cấp SSD lớn thứ hai trong hệ thống kênh phân phối. Bên cạnh đó, nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng cho điện thoại thông minh, máy tính bảng, các thiết bị và sản phẩm đeo mặc dựa trên IoT (Internet vạn vật), ngay trong năm 2010, Kingston thành lập công ty con Kingston Solutions Inc (KSI), sản xuất các sản phẩm bộ nhớ nhúng (giải pháp lưu trữ chip đơn và điều khiển) mà dần trở thành các thiết bị tiêu dùng ngày càng mỏng và nhẹ hơn. Ngày nay, KSI là công ty đi đầu trong lĩnh vực giải pháp nhúng cho các nhà sản xuất smartphone cấp 2.

Danh mục sản phẩm đã mở rộng hơn nữa trong những năm qua sang tai nghe, bàn phím chuyên game, chuột và miếng rê chuột thông qua thương hiệu dành cho game HyperX, và các sản phẩm cách tân sáng tạo đã nhanh chóng đạt được nhiều lời ngợi khen và chấp nhận bởi các game thủ chuyên nghiệp và vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Chỉ 2 năm sau, HyperX đã bán ra tai nghe chuyên chơi game thứ 1 triệu. Ngày nay, Kingston, với tất cả các thương hiệu và chủng loại sản phẩm, đang cung cấp hơn 2,000 giải pháp công nghệ chất lượng cao và xuất khẩu đến hơn 120 quốc gia. Đây là một thương hiệu được công nhận và chấp nhận trên toàn thế giới.

"David (Sun) và tôi đã gần như phá sản khi khởi nghiệp công ty này 30 năm trước , chẳng mấy ai làm điều tương tự chúng tôi ở trong thị trường PC rộng lớn này," ông John Tu, tổng giám đốc điều hành và đồng sáng lập Kingston nói. "Chúng tôi đã không biết công ty sẽ ra sao, nhưng do nhiều may mắn và những người mà chúng tôi đã từng làm việc trước đây đã thích và giúp chúng tôi, cho nên chúng tôi đã có thể dần dần phát triển và xây dựng một tổ chức thành công. Mỗi ngày tôi đến văn phòng tôi cảm thấy mình như được chúc phúc và may mắn."

Qua nhiều năm liên tiếp, giá trị cốt lõi của Kingston vẫn lòng trung thành, sự tôn trọng, sự linh hoạt và nhân cách trước sau như một đã tạo ra một văn hóa doanh nghiệp mẫu mực — một nền văn hóa doanh nghiệp đã dẫn dắt các mối quan hệ với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp, và nhờ đó Kingston có được thành công. Công ty tiếp tục là nhà cung cấp module DRAM lớn nhất trong số các nhà sản xuất không bán dẫn và một nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm bộ nhớ Flash, đặc biệt là sản phẩm SSD.

Quá trình phát triển của Kingston từ năm 1987 đến nay: