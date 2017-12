APTEK – Thương hiệu mới, khát vọng mới

Là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm CNTT nói chung và giải pháp networking nói riêng, công ty An Phát vừa chính thức trình làng thương hiệu thiết bị mạng APTEK.

Trong thời gian gần đây, thị trường thiết bị mạng dành cho nhóm khách hàng gia đình và doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam thực sự sôi động với sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm mới, đa dạng từ kiểu dáng cho đến công năng, chất lượng, cũng như thương hiệu.

Mặc dù mới ra mắt, thương hiệu APTEK của công ty TNHH CNTT An Phát đã và đang khẳng định vị thế cũng như chiếm trọn niềm tin từ đông đảo khách hàng, trước hết nhờ hệ thống phân phối rộng khắp, đội ngũ kỹ thuật viên và hỗ trợ bán hàng chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và quan trọng nhất là sự bảo đảm về chất lượng sản phẩm, công năng phù hợp cho nhiều phân khúc và nhu cầu sử dụng.

ông Lê Vĩ Đông – Phó Giám đốc công ty TNHH CNTT An Phát.

Dịp này, phóng viên Tạp chí Thế giới Vi Tính - PC World Vietnam đã buổi trao đổi nhanh với ông Lê Vĩ Đông – Phó Giám đốc công ty TNHH CNTT An Phát.

TGVT: Chào ông, từng được biết đến là đơn vị phân phối hàng đầu về thiết bị mạng cho các thương hiệu như như DrayTek và TOTOLINK, vậy cơ duyên nào mà An Phát lại nghĩ đến việc tung ra một thương hiệu thiết bị mạng riêng?

Như các bạn đã biết, DrayTek và Volktek là các sản phẩm tập trung vào nhóm đối tượng khách hàng doanh nghiệp, Dintek là nhà sản xuất cáp chuyên nghiệp hàng đầu tại Đài Loan. Với hơn 13 năm kinh nghiệm phân phối thiết bị mạng tại Việt Nam, An Phát nhận thấy nhu cầu sử dụng sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý trong phân khúc hộ gia đình là rất lớn. Và hơn nữa, việc ra mắt thương hiệu APTEK nhằm khẳng định mong muốn xây dựng thương hiệu Việt trong ngành Công nghệ Thông tin.

Được biết, hồi đầu năm 2017, công ty đã âm thầm công bố thương hiệu APTEK trong khuôn khổ sự kiện khai trương văn phòng chi nhánh tại Đà Nẵng, nhưng dường như chỉ vài tháng trở lại đây thì sản phẩm APTEK mới chính thức ồ ạt được tung ra thị trường. Liệu đây có phải là chiến lược không thưa ông?

Đầu năm 2017, An Phát khai trương 2 chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng, với phương châm đưa dịch vụ “An Phát Care” đến gần hơn các đại lý và người dùng; và đó cũng là tiền đề để khách hàng biết đến An Phát nhiều hơn. Việc ra mắt thương hiệu APTEK và các sản phẩm cáp mạng, router Wi-Fi APTEK đều nằm trong kế hoạch của công ty chúng tôi.

Ông có nghĩ rằng, thương hiệu APTEK sẽ giẫm chân chính các sản phẩm khác mà An Phát đang phân phối?

Trước giờ, An Phát có kinh nghiệm trong phân phối các sản phẩm thuộc nhóm khách hàng doanh nghiệp. Nhóm khách hàng gia đình, café, văn phòng là thị trường rất tiềm năng đang bị chiếm lĩnh bởi các thương hiệu nước ngoài. APTEK chính là khẳng định mong muốn “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.

Các sản phẩm APTEK, tuy "gia công" tại Trung Quốc, nhưng sản xuất theo công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật Đài Loan và hội tụ “chất xám” của người Việt Nam.

Vậy, ông có thể giới thiệu những mẫu SP mà APTEK đang bán, và khách hàng mục tiêu là gì?

An Phát vừa tung ra thị trường 4 model router Wi-Fi thương hiệu APTEK là N303HU, N302, A122e và A196GU. Đây là những sản phẩm có giá cả và chất lượng được sản xuất và thiết kế dành riêng cho nhóm khách hàng gia đình.

Trong đó N303HU và N302 là sản phẩm thuộc nhóm Wi-Fi chuẩn N tốc độ 300Mbps, phù hợp người dùng gia đình, nhà trọ cần khả năng “xuyên tầng, xuyên tường” (N303HU), truyền hình Internet IPTV (N302).

Riêng A122e và A196GU là sản phẩm thuộc nhóm AC với tốc độ Wi-Fi lên đến 1.200Mbps và 1.900Mbps, phù hợp nhu cầu giải trí tại gia chất lượng cao với các thiết bị kết nối không dây như TV Box, Chromecast,... và các thiết bị dùng trong ngôi nhà thông minh (smarthome) như camera, chuông cửa, đèn, ổ cắm thông minh,…

Ông có thể chia sẻ thêm thêm về hệ thống bán hàng, và tư vấn kỹ thuật?

Với 13 năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm CNTT, An Phát tự hào xây dựng được hệ thống đại lý trải dài khắp Việt Nam. Và một trong những thế mạnh của An Phát là đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật có chuyên môn cao. Để trải nghiệm dịch vụ của An Phát, quý khách hàng có thể liên lạc qua bất kỳ kênh thông tin: điện thoại, website anphat.vn, fanpage facebook.com/anphataptek,…