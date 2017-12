Dịch vụ an toàn thông tin do Google cung cấp giúp phân tích các tập tin, URL đáng ngờ, giúp doanh nghiệp, người dùng phát hiện phần mềm và tài nguyên độc hại nhanh, chính xác.

Công ty Cổ phần An toàn thông tin CyRadar - startup do FPT ươm tạo và phát triển vừa chính thức trở thành công ty đầu tiên của Việt Nam được Google công nhận là đối tác về Dịch vụ an toàn thông tin (VirusTotal) trong lĩnh vực đánh giá mức độ độc hại của các website (URL Scan) sánh vai cùng các ông lớn công nghệ trên thế giới nhưGoogle, Kaspersky, Forcepoint.

Về cơ bản, VirusTotal là một dịch vụ trực tuyến miễn phí do Google cung cấp, chuyên phân tích các tệp tin (File Scan) và đường dẫn nghi ngờ (URL Scan), từ đó giúp doanh nghiệp, người dùng phát hiện các loại phần mềm và tài nguyên độc hại nhanh và chính xác nhất hiện nay. Tính an toàn của nguồn tin sẽ được xác minh bằng các công cụ, hệ thống tân tiến từ các đối tác là các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an toàn thông tin. Để được Google công nhận là đối tác về dịch vụ VirusTotal, doanh nghiệp mới phải có tập số lượng các file/website bất thường phong phú hơn so với những gì mà cộng đồng của Google đang có.

Đại diện CyRadar cho biết bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất như học máy (Machine Learning), dữ liệu lớn (Big Data), trung bình mỗi ngày Công ty phát hiện từ 30.000 đến 40.000 đường dẫn độc hại, giúp bảo vệ an toàn mạng cho các doanh nghiệp/tổ chức. Việc trở thành đối tác của Google trong dịch vụ an toàn thông tin cũng đồng nghĩa với việc CyRadar sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong cuộc chiến chống phần mềm độc hại giúp các doanh nghiệp/tổ chức có một môi trường kinh doanh số an toàn hơn.

CyRadar là sản phẩm tập trung phát hiện các mối đe dọa tấn công mạng của doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức nhà nước. Điểm nổi bật nhất của CyRadar là ứng dụng công nghệ mới nhất để nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường trong máy tính, từ đó cảnh báo và ngăn chặn kịp thời. CyRadar hiện tập trung vào các giải pháp bảo mật không gian mạng thế hệ mới với hai sản phẩm: Hệ thống phân tích và phát hiện các tấn công tinh vi (APT) trong mạng của doanh nghiệp/tổ chức, hỗ trợ cho khách hàng kịp thời phát hiện và có những hành động để ngăn chặn các tấn công này; Cổng bảo mật thế hệ mới giúp bảo vệ người dùng trong doanh nghiệp trước mã độc tấn công qua internet và email, chống tấn công lừa đảo trực tuyến, quản lý các ứng dụng có thể kết nối internet theo chính sách của doanh nghiệp.

Cho đến nay, CyRadar đã phát hiện hơn 50 triệu các file và đường dẫn bất thường. Sản phẩm hiện được triển khai ở nhiều bộ ban ngànhcùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, tiêu dùng… Sản phẩm của CyRadar đã được giới thiệu tại nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Vào năm 2015, trong khuôn khổ cuộc thi khởi nghiệp do Echelon tổ chức tại Thái Lan, CyRadar đã được bình chọn là 1 trong 10 startup tiềm năng của Châu Á. CyRadar cũng liên tục đạt giải thưởng Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao năm 2015 và 2017 do Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam trao tặng.