Epson ra mắt loạt máy in phun mực hệ thống và máy chiếu mới

Epson tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong trên thị trường máy in phun mực hệ thống và máy chiếu tại Việt Nam với sự ra mắt các sản phẩm máy in mới dòng L- series và máy chiếu dòng Smart series.

Với những dòng sản phẩm mới này, Epson tập trung nhiều vào đối tượng doanh nghiệp để đáp ứng sự phát triển của các doanh nghiệp SME cũng như các doanh nghiệp vừa khởi sự kinh doanh.

Vào tối ngày 28/11 vừa qua, Epson đã trình làng những sản phẩm nổi bật và công nghệ vượt trội, không chỉ nhằm mục đích thương mại mà còn để nâng cao đời sống kỹ thuật số.

Ông Yunyong Muneemongkoltorn - Tổng giám đốc của Epson Thái Lan, tiết lộ rằng "Về tổng thể, máy in phun mực hệ thống và máy chiếu thương hiệu Epson đã đạt được những thành tựu đáng kể. Trong quý 2 của năm, doanh số bán hàng tích lũy toàn cầu của máy in Epson dòng L- series đã đạt đến 20 triệu máy. Tại Việt Nam, dòng L- series tiếp tục phát triển mạnh trong phân khúc máy in phun. Bên cạnh đó, Epson cũng đã làm rất tốt cho phân khúc máy chiếu. Trên khắp thế giới, Epson đạt được 35,5% thị phần trong ngành máy chiếu. Riêng tại Việt Nam, máy chiếu Epson cũng là lựa chọn hàng đầu, với thị phần tăng đáng kể trong 6 tháng đầu năm 2017".

Ông Yunyong Muneemongkoltorn cũng cho biết thêm rằng Epson sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng thêm nguồn khách hàng trong nửa cuối năm nay.

"Như là một phần của chiến lược kinh doanh, máy in phun mực hệ thống dòng L - series mới và máy chiếu dòng Smart series không chỉ được giới thiệu đến các doanh nghiệp lớn để mở rộng kinh doanh mà còn hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc ra mắt sản phẩm mới này cũng đến đúng vào thời điểm các cơ quan chính phủ bắt đầu một năm tài chính mới và cần đầu tư thiết bị", đại diện Epson chia sẻ.

Dịp này, Epson ra mắt 6 model mới của dòng máy in phun L- series, cụ thể như L405, dòng máy in Wi-Fi đa chức năng 4 màu; L4150, L4160, L6160, L6170 và L6190 sử dụng mực đen gốc dầu chống nước để đạt hiệu quả cao. Điểm nổi bật của các dòng sản phẩm L6160, L6170 và L6190 là được trang bị đầu in Micropiezo với công nghệ PrecionCore. Nhờ vào công nghệ tiên tiến, những máy in mới này có thể đảm nhận được các công việc in với tần suất lớn, tốc độ nhanh với chi phí thấp. Hơn nữa, các dòng máy in Epson mới hỗ trợ in khổ giấy A4 với chức năng in đảo mặt và tràn lề tự động.

Ông Yunyong tiếp tục khẳng định: "Ngày nay, doanh nghiệp có những quyết định rất thận trọng trong việc trang bị máy in. Họ tìm kiếm sản phẩm hợp lý với ngân sách của họ, nhưng đảm bảo chi phí in thấp hơn cho mỗi trang. Họ hy vọng các máy in mới hoạt động với tốc độ nhanh hơn mà không làm giảm chất lượng. Bên cạnh đó, họ cũng mong muốn các thiết bị in mới sẽ dễ sử dụng, dễ kết nối Wi-Fi, sử dụng mực in chất lượng, và in ra những bản in đẹp và bền. Mặc dù với yêu cầu cao như vậy nhưng máy in Epson của chúng tôi có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của họ. Thiết bị của chúng tôi có sức bền bỉ. Về hiệu suất sản phẩm và chất lượng in ấn, chúng tôi vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh vì tất cả các máy in Epson đều được chính nhà máy của Epson sản xuất. Tất cả quy trình lắp ráp và kiểm soát chất lượng được thực hiện hoàn toàn bởi Epson".

“Với hơn 18 model của Epson trên thị trường, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp nhất. Họ có thể tìm được máy in phù hợp với ngân sách và khối lượng in của họ. Không cần phải lo lắng về chi phí in cho mỗi trang. Với một bình mực đen gốc dầu kháng nước có thể in đến 7.500 trang, nhiều hơn bình mực của các dòng máy cũ (6.000 trang)", ông Yunyong nói.

“Ngoài ra, Epson là nhà sản xuất duy nhất trang bị chức năng in đảo mặt tự động cho máy in phun. Chức năng này được Epson chế tạo giúp tiết kiệm 50% chi phí giấy in cho văn phòng. Vì vậy, đây là minh chứng hoàn hảo cho các văn phòng đang cố gắng cắt giảm chi phí giấy in. Tất cả mẫu máy in do Epson vừa ra mắt đều có kích thước nhỏ hơn, do đó tiết kiệm không gian văn phòng. Ngoài ra, máy in còn được trang bị hệ thống tiếp mực tiện lợi, không bị rò rỉ mực khi nạp. Thiết kế nắp bình mực độc đáo giúp tránh tình trạng nạp nhầm mực. Mực chỉ được chảy ra khỏi bình nạp vào bệ chứa mực khi bình được cắm vào đúng vị trí, tránh mực bị rò rỉ trong quá trình nạp mực. Để gia tăng lợi ích cho khách hàng, chúng tôi bảo hành 2 năm cho máy in khi dùng mực in chính hãng", ông Yunyong nói.

Đối với thị trường máy chiếu, Epson giới thiệu 7 model mới của dòng Smart series. Với độ sáng dưới 4.000 ANSI Lumens, các thiết bị này làm việc hoàn hảo cho các phòng họp nhỏ tại các doanh nghiệp nhỏ, các tổ chức giáo dục và văn phòng cho thuê.

Các sản phẩm mới gồm có EB-S41, EB-X05, EB-X41, EB-W05, EB-W41 và EB-U42. Đèn được thiết kế chiếu sáng hơn và mang đến tuổi thọ sử dụng lâu hơn, lên đến 5.000 giờ- 6.000 giờ ở chế độ bình thường và 10.000 giờ trong chế độ Eco.

Những máy chiếu mới này có các tính năng tự động khởi động, tự động trình chiếu, tự động tìm tính hiệu đầu vào. Ngoài ra còn có một nút Home Screen cho phép người dùng thiết lập các chức năng thường xuyên sử dụng trên màn hình, thuận tiện cho việc truy cập. Thao tác sau đó sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Tất cả 7 model máy chiếu trên đều có tính năng kết nối Wi-Fi, vì vậy chúng ta có thể kết nối không dây với máy tính hoặc bất cứ thiết bị di động thông minh nào. Để thực hiện kết nối, người dùng chỉ cần tải về và sử dụng phần mềm miễn phí iProjection của Epson.

Máy chiếu EB-U42 được tích hợp Wi-Fi, thông qua kết nối Wi-Fi Direct và Miracast, máy chiếu sẽ thể hiện toàn bộ nội dung màn hình của bất kì thiết bị thông minh tương thích nào. Với chức năng Multi PC, cho phép kết nối cùng lúc đến 50 thiết bị gồm máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng. Tương thích với cả hệ điều hành Android và iOS, nó có thể đồng thời trình chiếu nội dung từ 4 thiết bị trên cùng một màn hình.

Nói về chiến lược marketing cho những sản phẩm mới, ông Yunyong cho biết "Điều kiện thị trường và lối sống của người tiêu dùng thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, công nghệ cũng phải phát triển nhanh chóng theo. Các công nghệ phải trở nên tốt hơn và hiệu quả hơn để vượt qua sự mong đợi của người tiêu dùng. Ra mắt các sản phẩm mới, điều này khẳng định tiềm năng vững chắc của Epson trong lĩnh vực này. Điều này nhấn mạnh rằng chúng tôi đã phải liên tục cải tiến công nghệ máy in và máy chiếu. Epson đã đưa ra chiến lược 4C để hỗ trợ cho các sản phẩm vừa ra mắt".

Chữ "C" đầu tiên là Customer Solution - Giải pháp Khách hàng. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ trình bày các sản phẩm Epson khác nhau như là giải pháp kinh doanh cho các doanh nghiệp trong tất cả các ngành công nghiệp. Việc trình bày sản phẩm như vậy sẽ mang lại cho khách hàng mục tiêu hình ảnh rõ ràng hơn về những sản phẩm mà Epson mang đến và cách chúng có thể bổ sung cho nhau. Chiến thuật như vậy nên tốt hơn là bán các sản phẩm của Epson một cách riêng biệt và tập trung vào cạnh tranh về giá cả. Ưu tiên đưa ra các giải pháp vì chúng thật sự sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng.

C thứ 2 là Customer Value - Giá trị khách hàng. Điều này nhấn mạnh đến giá trị mà khách hàng sẽ nhận được từ các sản phẩm của Epson. Epson hy vọng sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp, bất kể quy mô, những sản phẩm tạo ra giá trị kinh doanh và lợi ích tối đa cho họ. Epson mang đến hiệu quả chi phí, giảm chi phí vận hành, tiết kiệm thời gian, tiện lợi, chất lượng và sự an tâm từ các dịch vụ sau bán hàng tuyệt vời từ bảo hành sản phẩm.

C thứ ba là viết tắt của Kênh phân phối tiện lợi. Đó là liên hệ với tất cả các nhóm mục tiêu thông qua các nhà phân phối tiềm năng. Họ có hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của các doanh nghiệp kinh doanh cũng như những kinh nghiệm sâu rộng về công nghệ Epson. Chỉ những nhà phân phối như vậy mới có thể tư vấn cho khách hàng về mọi mặt các sản phẩm của Epson.

C thứ tư là Communication - Truyền thông. Bằng cách liên lạc với các nhóm mục tiêu của chúng tôi, chúng tôi có thể trình bày giá trị và nâng cao thương hiệu của Epson. Hơn nữa, Tiếp thị truyền thông có thể tăng cả doanh số bán hàng và niềm tin của khách hàng.