Dịch vụ hội nghị truyền hình đám mây VNPT Meeting là giải pháp video cho các đơn vị có nhu cầu tổ chức hội họp thường xuyên qua môi trường Internet.

Sau hơn một năm hợp tác, Polycom cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chính thức cung cấp dịch vụ hội nghị truyền hình đám VNPT Meeting mây tại Việt Nam.

Về cơ bản, VNPT Meeting là giải pháp video dựa trên điện toán đám mây, cung cấp dịch vụ hội nghị truyền hình cho các đơn vị có nhu cầu tổ chức hội họp thường xuyên. Với dịch vụ Hội nghị truyền hình này, các tổ chức doanh nghiệp có thể kết nối với với các thành viên từ mọi nơi. Nhờ vậy, thay vì dành thời gian cho công tác tổ chức cũng như kinh phí cho một cuộc họp có sự tham gia từ đại diện các đơn vị trên nhiều địa bàn khác nhau, doanh nghiệp có thể đơn giản hóa các quy trình thủ tục, nâng cao hiệu suất qua công nghệ cầu truyền hình.

Dịch vụ hội nghị truyền hình đám mây VNPT Meeting hiện có mức phí từ 230.000 đồng/tháng. Đây là mức chi phí khá hợp lý nếu so sánh với các chi phí mà tổ chức phải bỏ ra để tổ chức Hội nghị bao gồm lựa chọn địa điểm lớn, vé máy bay, trang bị hậu cần cho thành viên tham gia…chưa xét đến hiệu quả về thời gian tổ chức Hội nghị khi kết nối trực tuyến tới nhiều địa điểm khác nhau. Bên cạnh đó, việc tích hợp thêm thiết bị đầu cuối Polycom RealPresence Debut cho dịch vụ hội nghị truyền hình được thiết kế để dễ sử dụng và cài đặt "plug and play" sẽ đem lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Nhờ đó VNPT Meeting có thể được triển khai và chạy trong vòng vài phút mà không cần sự hỗ trợ của nhân viên IT.

Đại diện Polycom cho các giải pháp video trên nền tảng điện toán đám mây mạnh mẽ của hãng có thể mang lại cho người dùng khả năng gặp gỡ qua video từ bất kỳ đâu, đồng thời nâng cao năng suất và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

Đại diện VNPT tin rằng dịch vụ VNPT Meeting sẽ đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị trong việc kết nối, trao đổi thông tin nhanh chóng trên cơ sở đường truyền an toàn và ổn định. Nhờ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí cho các đơn vị.