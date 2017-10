Mô hình hệ thống thiết bị compost trồng nấm

Trồng nấm trên cơ chất lên men compost đã được nghiên cứu và triển khai tại một số nước tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức,… Đây chính là một dạng cải tiến của quy trình lên men cơ chất trồng nấm mỡ. Theo phương pháp này, nguyên liệu trồng nấm thường dùng là các dạng sợi như bông thải, rơm rạ, bã mía, thân bắp,… Cơ chất được làm ẩm rồi phối trộn thêm một số chất dinh dưỡng từ cám gạo, bột đậu nành,… theo tỷ lệ Cacbon/Nitơ thích hợp cho từng loại nấm. Sau khi lên men, giống nấm được cấy vào cơ chất. Sau khi cấy giống, cơ chất được nén lên giàn tương tự như trồng nấm mỡ. Nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là rất khó khống chế các tình trạng dịch bệnh và đặc biệt là nếu người trồng nấm ít kinh nghiệm thì thường thất bại ngay trong khâu lên men cơ chất. Trong thiên nhiên, hầu như tất cả các xác bã thực vật từ cành cây, lá cây, rơm rạ, cọng cỏ, vỏ hạt sen, bẹ chuối khô, xác mía đến bèo lục bình,... đều có thể trồng nấm. Tuy nhiên không phải nguyên liệu nào nấm cũng sử dụng được ngay, mà cần phải qua quá trình chế biến thích hợp. Quá trình này phải nhờ vào tác nhân khác của môi trường sống, còn gọi là quá trình phân rã hay lên men. Thông qua các quá trình này mà các thành phần cấu tạo của nguyên liệu (thường là các đại phân tử) biến đổi thành những hợp chất có cấu trúc phân tử nhỏ hơn. Sản phẩm tạo thành qua quá trình này chủ yếu là những phân tử đường đơn như glucose, cần cho sự biến dưỡng của nấm. Quá trình lên men cần sự thông thoáng cho đống ủ bằng cách xới trộn định kỳ. Việc xới trộn nhằm cung cấp oxi và làm giảm sự lên men yếm khí, do đó sẽ tránh được việc hình thành các dạng acid hữu cơ trung gian gây bất lợi cho nấm. Một điểm khác cần lưu ý là thông qua giai đoạn ủ, chủ yếu chất đường bị biến đổi vì vậy để chất lượng nguyên liệu phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của nấm, phải bổ sung thêm nguồn đạm thích hợp. Hàm lượng đạm cần cho nấm biến đổi tùy loài, thường là 3-5‰ trừ nấm mỡ cao hơn khoảng 18-20‰. Một số nơi người ta còn dùng các loại phân bón hóa học như ure CO(NH 4 ) 2 , sunfat amon (NH 4 ) 2 SO 4 , nitrat amon NH 4 NO 3 , diamon photphat (NH 4 ) 2 HPO 4 hoặc các dạng đạm thực vật như bột đậu nành, cám, bắp… Bên cạnh thành phần dinh dưỡng trong cơ chất và tác động của vi sinh vật, nguyên liệu trồng nấm còn phải thỏa mãn những điều kiện về độ ẩm, độ xốp và thông thoáng, độ sạch khuẩn.