Công nghệ trồng dưa lưới trong nhà kính

Công ty cổ phần nông nghiệp UniFarm (trực thuộc Unigroup) do ông sáng lập, chính thức đầu tư vào Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái (xã An Thái, H.Phú Giáo, Bình Dương) với diện tích trên 400 ha, chuyên trồng các loại rau củ quả, trái cây... và là nông trại đầu tiên đạt tiêu chuẩn quốc tế. Một trong những loại cây được chọn trồng tại nông trại là dưa lưới. Tại Việt Nam, từ năm 2010 trở về trước, loại dưa này phải nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. UniFarm bắt đầu xây dựng nhà kính theo công nghệ của Israel, trồng dưa lưới để thay thế sản phẩm nhập khẩu. Những năm đầu, mỗi ha nhà kính phải nhập khẩu từ Israel trị giá lên đến 7 tỷ đồng. Tuy nhiên , sau đó, Unifarm tự sản xuất được nhà kính thay thế sản phẩm nhập khẩu với kinh phí chỉ vào khoảng 4 tỷ đồng. Đến cuối năm 2016, UniFarm đã trồng được trên 6 ha dưa lưới.