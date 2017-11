Ứng dụng nano bạc trong chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao

Các sản phẩm nano bạc của công ty TNHH Sinh hóa Môi trường Bình Lan mang đến hàng loạt giải pháp cho người dùng trong việc kháng khuẩn, diệt virus, chống nấm, khử mùi hiệu quả, phục vụ rộng rãi trong các lĩnh vực từ nông nghiệp cho đến chế tạo các sản phẩm công nghệ cao.

Công nghệ nano là một trong những công cụ quan trọng bậc nhất của khoa học nông nghiệp hiện đại, trong đó công nghệ nano trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm được dự đoán trở thành lực lượng dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu trong một tương lai gần.

Sự phát triển chóng mặt của công nghệ nano ngày nay là một quá trình diễn biến khách quan, phản ánh quá trình hoàn thiện liên tục khoa học và kỹ thuật, thay đổi các thói quen về công nghệ.

Công ty TNHH Sinh hóa Môi trường Bình Lan giới thiệu các sản phẩm nano bạc tại triển lãm Techmart.

Các nước tiên tiến những thập kỷ gần đây trong lĩnh vực phân bón vi lượng đã có bước nhảy vọt về mặt công nghệ: phân vi lượng truyền thống được thay thế (nhanh chóng) bằng các chế phẩm thế hệ mới dưới dạng các hạt nano vi lượng, đảm bảo sản lượng thu hoạch cao trong khi chi phí đầu vào giảm đáng kể. Được biết, tại Mỹ mỗi năm ngành nông nghiệp đầu tư khoảng 1 tỷ USD cho việc ứng dụng công nghệ nano vào các ngành trồng trọt, chăn nuôi và thú y để thu về gần 20 tỷ USD lợi nhuận nhờ sản xuất thực phẩm nano. Một số nước ở châu Âu và châu Á cũng đầu tư nhiều tiền của vào công nghiệp nano.

Bạc (Ag) được biết đến từ trước công nguyên là chất diệt khuẩn và nấm mốc, nhưng sau này bị hạn chế do có thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, trong 5 năm trở lại đây, nhờ phát minh ra nano bạc với các tính năng đặc biệt nên nano bạc được ứng dụng ngày càng nhiều. Nhu cầu về nano bạc ngày càng tăng mạnh. Khả năng diệt khuẩn tuyệt vời của các hạt nano kim loại bạc là lý giải cho hiện tượng trên.

Nano bạc là những hạt bạc kim loại (Ag) rất nhỏ kích thước nano mét. Nếu ta có hạt bạc 20 nm, thì phải xếp 50 triệu hạt bạc cạnh nhau mới được 1 milimét. Muốn nhìn thấy các hạt nano bạc kim loại (SNP-Ag) thì phải chụp ảnh chúng bằng kính hiển vi điện tử, chứ không thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường hay hiển vi quang học. Trên thế giới đã xuất hiện sản phẩm nano bạc kim loại, với ứng dụng phổ biến nhất là kháng khuẩn, kháng nấm mốc và virus. Cụ thể, nano bạc kim loại được đưa vào mỹ phẩm, kem bôi trên da, vải vóc, quần áo, giày dép, băng gạc y tế, màng bọc thực phẩm, đồ dùng nhà bếp, đồ dùng gia đình,… Nano bạc kim loại cũng được đưa vào phân bón lá để tăng tính kháng bệnh của cây trồng; dùng rộng rãi trong việc khử mùi và vi khuẩn chuồng trại trong chăn nuôi; dùng trong sơn nước vừa có tác dụng chống mốc, vừa giúp không khí trong phòng được trong lành… Tuy nhiên, hiện tại trên thị trường trong nước, sản phẩm giả nano bạc khá nhiều và chưa được kiểm soát. Ngoại trừ sản phẩm nano bạc của Trung tâm Chiếu xạ có nồng độ 500 ppm bạc tổng với 30% là nano kim loại, theo kết quả kiểm nghiệm các sản phẩm nano bạc trên thị trường được gửi đến Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM cho thấy, trên 95% không phải là nano bạc. Chỉ khoảng vài ba sản phẩm (dưới 5%) gửi đến có nano bạc kim loại nhưng hàm lượng rất thấp, chỉ dưới 10 ppm (10 mg/l) nhưng vẫn được quảng cáo là nồng độ 500 ppm. Tức là sản phẩm nano bạc kim loại đúng nghĩa trên thị trường khá hiếm. Lưu ý rắng, các dung dịch "nano bạc giả" có tính sát khuẩn kém cả trăm, ngàn lần so với dung dịch nano bạc thật, hơn nữa, lại rất độc.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Sinh hóa môi trường Bình Lan được biết đến như là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nano chất lượng cao cho y tế, mỹ phẩm, công nông nghiệp.

Đáp ứng nhu cầu thực tiễn, sản phẩm nano bạc với chất lượng cao đã được công ty TNHH Sinh Hóa Môi trường Bình Lan (ENBC Binh Lan) nghiên cứu thành công, với các ưu điểm: nguyên liệu từ các hợp chất thiên nhiên, không chứa dư lượng các chất có hại cho con người và môi trường; kích thước hạt rất nhỏ (5-7 nm) nên có hoạt tính cao; nồng độ nano kim loại siêu cao (trong 1.000 ppm nồng độ nano bạc tổng, nồng độ bạc kim loại luôn là 60 - 75%, ứng với độ hấp thu quang ở bước sóng 415 nm là 75-95).

Đặc tính kỹ thuật của dung dịch nano bạc kim loại của nhà sản xuất công ty TNHH Sinh hóa Môi trường Bình Lan, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP Hồ Chí Minh. Cảm quan: dung dịch nhớt, màu nâu vàng, không cho ánh sáng qua. Lắc thấy có ánh vàng trên thành bình . Pha loãng 50 lần cho màu vàng chanh long lánh, nhìn rõ tia sáng đỏ khi chiếu tia laser đi qua.

Thành phần: Nano bạc, AgNO3 (vết), Chitosan-dextrin acetate (chất ổn định).

Môi trường phân tán: nước.

Nồng độ bạc: 500 ppm.

Kích thước hạt nano bạc: 5 – 7 nm.

Bước sóng cực đại của phổ plasmon bề mặt: 410 – 420 nm

Độ hấp thu quang cực đại: pha loãng 50 lần thành 10 ppm không dưới 0,90. Số hạt >5,06.1014/ml

pH: 5,0 – 6,5.

Bảo quản: 2 năm ở nhiệt độ phòng. Tránh ánh sáng trực tiếp

Các sản phẩm nano bạc của Bình Lan trưng bày tại Techmart 2017 - chuyên ngành ứng dụng công nghệ sinh học

Sản phẩm của công ty TNHH Sinh hóa Môi trường Bình Lan là kết quả nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Hóa lý Ứng dụng - phòng nghiên cứu trọng điểm của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Các nghiên cứu trên đã được Bộ Khoa học Công nghệ Việt nam, Bộ Giáo dục đào tạo Việt nam, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt nam, Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Khoa học Công nghệ Nhật bản, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA) và Cơ quan hợp tác quốc tế Thụy điển (SIDA) tài trợ.

Một số sản phẩm ứng dụng nano bạc đáng chú ý của ENBC Binh Lan như:

Fruit & Vegetable Wash - Nước ngâm rau quả diệt các loại vi khuẩn có hại trên rau, quả mà vẫn giữ rau quả tươi

Nano bạc/Chitosan 500 - nguyên liệu cho mỹ phẩm, dược phẩm và công nông nghiệp, khử khuẩn và nấm mốc trong mọi lĩnh vực;

Loạt sản phẩm chăm sóc cá nhân gồm Nano Skin Care - chữa các bệnh ngoài da do viêm nhiễm như lở loét, viêm da, chốc đầu, trứng cá, mụn cóc, zona, tay chân miệng, nấm tay chân, hăm loét, phát ban, thủy đậu, herpes, mụn nhọt; Ag-Nano Foot Care - xịt chân, khử mùi, chữa nấm, lở loét, nước ăn chân, chàm, eczema. Trị hết mụn cóc (do virus HPV) trong hai tuần; Ag-Nano Hand Care - Sát trùng tay; khử mùi nách. Chữa các bệnh ngoài da do viêm nhiễm như nấm tay, nấm móng, lở loét, viêm da, mụn cóc, hôi nách... dưỡng ẩm cho da.

Các sản phẩm Ag Nano Car Fresh và NanoSil Nước là nước xịt xe hơi diệt nấm mốc và vi khuẩn, giữ không gian trong xe luôn sạch

Nano Protect - Dùng cho bể cá cảnh. Diệt các loại vi khuẩn và nấm gây bệnh cho cá.

Bạc CLEAN - Tự động rửa sạch bồn cầu, ngăn bám cặn, sát trùng, khử mùi.

Ag-Nano Shoe Care - xịt giày, diệt trùng, nấm mốc, giữ giày không hôi, mốc. Bảo vệ chân tránh các bệnh ngoài da như nước ăn chân, mụn cóc...

Sản phẩm của ENBC Binh Lan đáp ứng các tiêu chuẩn mới nhất của Hoa kỳ, Nhật và đã được ứng dụng trong nhiều dự án quốc gia và quốc tế như "Lắng đọng acid ở Đông Á” và "Bảo vệ di sản văn hóa ở Đông Á trong điều kiện khí quyển bị acid hóa” do Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Khoa học Nhật bản chủ trì, "Ô nhiễm benzene do khí thải của xe máy” do Quỹ Hỗ trợ Phát triển Khoa học Quốc gia Việt nam tài trợ, "Phát triển đô thị thân thiện với môi trường và khí hậu tại Đà nẵng” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức chủ trì.