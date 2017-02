An Huy

(PCWorldVN) Chi hội An toàn Thông tin phía Nam trân trọng kính mời quý hội viên tham dự buổi Họp mặt đầu năm diễn ra vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 24/2/2017 tại KS. Hương Sen - Q.1, TP.HCM.

Nhân dịp gặp gỡ này, ngoài việc gặp mặt một số khách mời và tất cả hội viên, Chi hội VNISA phía Nam còn muốn chia sẻ nhiều hơn nữa về những hoạt động, định hướng trong năm 2017, cũng như những dự báo, nhận định về tình hình an toàn thông tin trong năm 2017.

Do đó, dịp Họp mặt đầu năm này là cơ hội tốt để mọi người cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, cũng như gắn kết với nhau nhiều hơn trong công việc của mình nói riêng và trong các hoạt động về an toàn, an ninh thông tin nói chung.

Để việc tổ chức được chu đáo, các anh chị vui lòng đăng ký tham dự với Ban thư ký Chi hội trước ngày 22/2/2017 và/hoặc đăng ký tài trợ trước ngày 20/2/2017.

Liên hệ: (Ms.) Đào Hoàng Quyên - Thư ký Chi hội.

Email: quyendh@vnisahcm.org

Điện thoại: 0903 911 058

Kính chúc quý Hội viên năm mới nhiều sức khỏe và thành công.

Trân trọng cảm ơn.