(PCWorldVN) Sáng nay 23/2, Phòng cảnh giao thông đường sắt - đường bộ, Công an TP.HCM (PC67) chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.csgthcm.vn.

Trang thông tin điện tử Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TP.HCM (Trang TTĐT CSGT) - http://csgthcm.vn/ - là trang thông tin mức độ 1, là cổng con trực thuộc Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM do Phòng CSGT ĐB-ĐS trực tiếp quản lý và đăng tải thông tin.

Trang TTĐT CSGT là phương tiện thông tin truyền thông của Phòng CSGT ĐB-ĐS được triển khai trên mạng Internet phục vụ nhu cầu thông tin và kết nối của nhân dân.

Đây được xem là giải pháp thông tin mạng đầu tiên của lực lượng CSGT Công an TP.HCM nói riêng và lực lượng CSGT tại Công an 63 tỉnh, thành phố trên cả nước nói chung; là công cụ hỗ trợ Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an Thành phố thông tin, tuyên truyền rộng rãi, nhanh chóng và chủ động các nội dung tin, hình ảnh, tài liệu phong phú liên quan đến hoạt động công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng CSGT; cảnh báo hậu quả nguy hiểm của TNGT và các hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông.

Đồng thời, Trang thông tin điện tử cũng là nơi phổ biến, nêu gương hình ảnh về tập thể, cá nhân Cảnh sát giao thông có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm TTATGT, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và liêm khiết không nhận hối lộ, giúp đỡ nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trang thông tin điện tử còn đóng vai trò là thư viện thu nhỏ đảm bảo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt; cũng như giải đáp thắc mắc về thông tin pháp luật giao thông và hướng dẫn các thủ tục hành chính liến quan xử phạt vi phạm hành chính trong đến lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt, công tác đăng ký xe và cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Theo ghi nhận của PC World Vietnam, ngoài việc cung cấp rất nhiều thông tin, tài liệu tuyên truyền về các quy định liên quan đến Luật Giao thông, các thủ tục hành chính như đăng ký, quản lý phương tiện hay xử phạt vi phạm hành chính, Trang thông tin điện tử http://csgthcm.vn/ còn thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến phân luồng giao thông, xe buýt cũng như các tin tức "nóng" liên quan đến tình hình giao thông trên địa bàn thành phố.

Giao diện chính Trang thông tin điện tử của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP.HCM).

Đặc biệt, ngay trên giao diện trang chủ, Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP.HCM còn bố trí chuyên mục thông báo các trường hợp phương tiện đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được hệ thống camera ghi nhận, phát hiện và xử lý qua hình ảnh.

Cũng từ Trang thông tin điện tử này, người dùng có thể tham khảo nhanh đến Trang đăng ký xe trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ https://dangkyxe.vn/trang-chu.

Tin: An Huy

Ảnh: Phòng CSGT CATPHCM