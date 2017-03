Sáng nay 10/3 , dưới sự chủ trì của UBND TP.HCM, Sở TTTT và Hội Tin học Thành phố tổ chức buổi gặp gỡ đầu năm ngành Công nghệ thông tin - Viễn thông năm 2017 với chủ đề Doanh nghiệp CNTT-VT xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.

Đây là sự kiện truyền thống hằng năm, nhằm thông tin về tình hình phát triển ngành CNTT-VT, trao đổi đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy ngành CNTT-VT giữa cá nhân, doanh nghiệp với lãnh đạo thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT).

Gặp gỡ đầu năm ngành CNTT-VT năm 2017 có sự tham dự của gần 300 đại biểu đến từ Bộ ngành trung ương và địa phương, các sở-ban-ngành, quận-huyện tại TP.HCM và các doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến phát biểu khai mạc.

Để thực hiện hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X về xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, hiện đại, Hội nghị lần này, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Bộ TTTT mong muốn được lắng nghe, trao đổi các sáng kiến, giải pháp của cá nhân, doanh nghiệp về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, áp dụng mô hình thành phố thông minh, hiện đại ở các lĩnh vực như thành phố an toàn, các hệ thống y tế thông minh, giao thông thông minh, giáo dục thông minh, những giải pháp về kiểm soát, quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, nâng cao chất lượng giáo dục, dạy nghề, đào tạo nguồn lực theo tiêu chuẩn quốc tế...Sự kiện được chủ trì bởi UBND TP.HCM, do Sở TTTT tổ chức với sự phối hợp của Hội Tin học TP.HCM và Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung.

Với định hướng của chính quyền TP.HCM trong năm 2017 là thúc đẩy xã hội hóa nhiều chương trình ứng dụng CNTT, kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp, Sở TTTT TP.HCM đã trực tiếp đặt hàng các vấn đề của thành phố với doanh nghiệp về các nội dung cải cách hành chính và xây dựng thành phố thông minh.

Các doanh nghiệp tham gia được trực tiếp trao đổi các sáng kiến, giải pháp của doanh nghiệp về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, áp dụng mô hình thành phố thông minh, giao thông thông minh, giáo dục thông minh; giải pháp về kiểm soát, quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, nâng cao chất lượng giáo dục, dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong không khí cởi mở, sự kiện sáng 10/3 còn là buổi tọa đàm trao đổi giữa lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Bộ TTTT, lãnh đạo Sở TTTT thành phố với các doanh nghiệp CNTT-TT, Hiệp hội và giới truyền thông về doanh nghiệp Công nghệ thông tin – Viễn thông vì mục tiêu chung xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.

Nét mới của buổi gặp gỡ năm nay là khu trưng bày các giải pháp, dịch vụ công nghệ xây dựng thành phố thông minh, hiện đại đến từ doanh nghiệp.