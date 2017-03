Các doanh nghiệp cam kết thực hiện quảng cáo trên mạng theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam

Chiều ngày 16/3/2017, tại Hà Nội, Bộ tưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp, thương hiệu lớn đang có sản phẩm, dịch vụ quảng cáo trên mạng và các công ty dịch vụ quảng cáo nhằm kêu gọi các doanh nghiệp chung tay bảo vệ sự an toàn cho các thương hiệu, hướng tới xây dựng môi trường Internet lành mạnh, an toàn cho mọi người sử dụng.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Cục An ninh Thông tin truyền thông (A87) – Bộ Công An,...

Quảng cáo trên môi trường mạng hiện nay đang trở thành xu thế tất yếu được các doanh nghiệp trong và ngoài nước lựa chọn sử dụng như là một trong những kênh quảng cáo chủ lực do những lợi thế mà loại hình quảng cáo này mang lại như tiết kiệm chi phí, tiếp cận được thị trường toàn cầu và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu thế thì quảng cáo trên môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khi nhận thức và khả năng quản lý vị trí hiển thị quảng cáo trên môi trường mạng của doanh nghiệp chưa được coi trọng.

Bộ trưởng Bộ TTTT phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Các đại lý quảng cáo đều khẳng định, nếu không có sự hợp tác của Google trong việc thay đổi các thuật toán để lọc, kiểm duyệt thì sẽ không ngăn chặn được triệt để tình trạng vi phạm này.

Thực tế, thời gian gần đây, Bộ TTTT đã phát hiện nhiều quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trong và ngoài nước, kể cả một số thương hiệu toàn cầu được gắn trong các video có nội dung xấu, độc, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam phát trên kênh YouTube thông qua dịch vụ quảng cáo của Google. Đây thực sự là một nguy cơ đáng lo ngại, gây ảnh hưởng tới sự an toàn, uy tín của các thương hiệu. Ngay sau khi phát hiện, Bộ TTTT cũng đã có văn bản cảnh báo tình trạng này đến các doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo, đồng thời cũng đề nghị các doanh nghiệp này báo cáo về tình trạng nêu trên.



Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ quảng cáo trên kênh YouTube thông qua dịch vụ quảng cáo của Google như Vinamilk, Sun Group, Unilever Việt Nam,... phát biểu cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin cảnh báo từ Bộ TTTT, các doanh nghiệp này đã yêu cầu đại lý quảng cáo tạm dừng quảng cáo trên YouTube và sẽ tiếp tục dừng quảng cáo trên kênh này nếu Google và các đại lý quảng cáo không có giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng vừa xảy ra.

Lãnh đạo Bộ TTTT cũng cho biết đã yêu cầu Google phối hợp để ngăn chặn tình trạng trên. Theo đó, Google đã nhất trí triển khai một số đầu việc như ngăn chặn, gỡ bỏ các video có nội dung vi phạm theo yêu cầu của Chính phủ, hỗ trợ giải pháp để các đại lý quảng cáo khắc phục tình trạng này... Về phần mình, đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch khuyến nghị, trong khi chờ đợi biện pháp kỹ thuật, sửa đổi của YouTube, Google thì doanh nghiệp nên tạm dừng quảng cáo để tránh các vi phạm về quảng cáo, thuần phong mỹ tục...

Các doanh nghiệp này cũng khẳng định, trong hợp đồng ký kết giữa họ với các đại lý quảng cáo để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên YouTube đều có điều khoản yêu cầu các đại lý quảng cáo không được đăng phát quảng cáo trong những video clip có nội dung không phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.



Đại diện các doanh nghiệp cũng cho biết thêm, khi kí hợp đồng với Google chạy các chương trình quảng cáo cho các nhãn hàng đối tác của họ trên YouTube, họ đã lựa chọn vị trí hiển thị quảng cáo qua việc lọc từ khóa, phân loại nhóm để ngăn chặn việc xuất hiện nội dung quảng cáo của khách hàng trong các video clip không phù hợp. Tuy nhiên việc chọn lọc này không giải quyết triệt để tình trạng trên do có nhiều video clip xấu, độc, được người đăng tải xếp vào nhóm giải trí lành mạnh để “lách” thuật toán Google.

Đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ TTTT về điều tra, thống kê và đưa ra danh sách những thông tin xấu độc, bôi nhọ đi ngược lại chủ trương của Đảng và Nhà nước, Cục đã thống kê có hàng ngàn clip xuất hiện có chèn những sản phẩm quảng cáo của các doanh nghiệp. Nguyên nhân chính của việc này là do các doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo và các đại lý quảng cáo chưa kiểm soát tốt vị trí hiển thị quảng cáo sản phẩm, chưa chú trọng công tác hậu kiểm.

Ngoài ra, dịch vụ quảng cáo của Google, YouTube đang áp dụng chế độ quảng cáo tự động bằng các thuật toán, do đó cũng không kiểm soát hết được các trường hợp nằm ngoài thuật toán. Do đó các doanh nghiệp cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện quảng cáo đúng quy định pháp luật của Việt Nam.



Đại diện Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an (C50) cho biết, các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực thi pháp luật để thực hiện việc quảng cáo trên mạng đúng pháp luật. Cục C50 cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ TTTT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có các biện pháp ngăn chặn, xử lý các tình trạng quảng cáo vi phạm này.



Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn cho biết, với tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật, Bộ TT&TT hoàn toàn nhất trí và ủng hộ các doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo và các công ty kinh doanh dịch vụ quảng thực hiện đúng pháp luật Việt Nam.



Bộ trưởng cũng nhấn mạnh một số nội dung mà các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện: Chung tay bảo vệ sự an toàn cho các thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu Việt trong hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng; Chung tay ủng hộ, ưu tiên quảng cáo trên hạ tầng truyền thông tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam; Chung tay xây dựng môi trường Internet lành mạnh, an toàn cho mọi người sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ pháp luật Việt Nam khi tiến hành các hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng; Chung tay bảo vệ bản quyền nội dung thông tin trên mạng Internet...

Nguồn: Mic.gov.vn