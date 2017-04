An Huy

Theo kế hoạch, từ hôm nay 10/4, Sở TNMT và Sở Giao thông Vận tải TP.HCM sẽ phối hợp đưa thông tin về các chỉ tiêu chất lượng môi trường của Thành phố lên 48 bảng điện tử hiện được sử dụng để thông báo thông tin về giao thông.

Theo thông tin từ Sở GTVT và Sở TNMT TP.HCM, kết quả quan trắc về mức độ ô nhiễm không khí và nguồn nước sẽ được công bố trên các bảng điện tử để mọi người dân có thể cùng giám sát, từ đó đề xuất giải pháp xử lý.

Các chỉ tiêu chất lượng không khí được công bố gồm NO 2 , CO 2 , bụi, tiếng ồn; còn chỉ tiêu môi trường nước gồm pH, BOD5, COD và DO.

Đại diện Sở TNMT cho hay, việc công bố rộng rãi các kết quả quan trắc về môi trường này sẽ giúp xác định nguyên nhân từ đâu gây ra và có giải pháp xử lý hiệu quả.

Ngoài tình hình giao thông, sắp tới các thông tin về mức độ ô nhiễm môi trường sẽ được đưa lên các biển báo điện tử trên đường để người dân theo dõi.

Được biết, vào chiều nay 10/4, tại trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, sẽ diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin kết quả quan trắc môi trường lên bảng thông tin điện tử giao thông giữa Sở TNMT và Sở GTVT TP.HCM.