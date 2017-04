Hoạt động này được kỳ vọng sẽ giúp người dân Thành phố nhanh chóng tiếp cận thông tin về chất lượng môi trường sống, đồng thời tác động đến ý thức lẫn trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn, cải thiện môi trường.

Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở TNMT TP.HCM) và Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn (Sở GTVT TP.HCM) chiều ngày 10/4/2017 tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp cung cấp thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường lên bảng thông tin giao thông điện tử.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở TNMT TP.HCM khẳng định đây là sự kiện quan trọng đánh dấu mối tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, phối hợp cung cấp thông tin giữa Sở TNMT và Sở GTVT Thành phố, đồng thời đánh dấu cột mốc trong công tác bảo vệ môi trường, giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận, nắm rõ hiện trạng môi trường Thành phố.

Giám đốc Sở TNMT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng.

Qua đó, việc công bố thông tin chất lượng môi trường sẽ góp phần đẩy mạnh ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với môi trường sống xung quanh.

Ông Thắng cũng cho biết nhiệm vụ cung cấp thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường đến cộng đồng dân cư một cách nhanh chóng, kịp thời là việc làm hết sức cần thiết. Đây cũng là một trong những giải pháp thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 (là 1 trong 7 chương trình đột phá của Thành phố).

Theo quy chế phối hợp, Trung tâm quan trắc TNMT sẽ cung cấp kết quả quan trắc môi trường cho Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn trước ngày 25 hằng tháng những thông tin như 5 thông số đối với chất lượng môi trường không khí (NO 2 , CO, bụi tổng, bụi PM10, tiếng ồn) và 4 thông số đối với chất lượng môi trường nước (pH, DO, BOD 5 , COD).

Tiếp đó, Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn sẽ đăng kết quả quan trắc môi trường lên bảng thông tin giao thông điện tử trong khung giờ cao điểm và thấp điểm cho đến khi có kết quả quan trắc của tháng tiếp theo.

Thời lượng đăng tải ở mức 30 giây/tin.

Ngoài ra, hai Trung tâm trên còn tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết năm về kết quả phối hợp, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, phối hợp các cơ quan báo đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường.