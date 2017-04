Thạch An

Sở KHCN TP.HCM vào sáng 14/4 tổ chức buổi xét duyệt và tuyển chọn đề tài khoa học thuộc lĩnh vực môi trường nhằm phục vụ các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra.

Loạt đề tài được xét duyệt và tuyển chọn trong đợt này đều là đơn đặt hàng của Sở KHCN TP.HCM nhằm tìm kiếm giải pháp đối phó với thay đổi bất thường của môi trường, đặc biệt là bài toán giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường liên quan đến sự cố tràn dầu.

Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM, chủ tịch Hội đồng xét duyệt và tuyển chọn.

Cụ thể, xét duyện đề tài Nghiên cứu các khả năng ứng phó với các biến cố mưa vượt tần suất thiết kế do biến đổi khí hậu đối với các hệ thống thoát nước đô thị do tiến sỹ Trần Tuấn Hoàng thuộc Phân viên khoa học khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu làm chủ nhiệm.

Ngoài ra, Sở KHCN Thành phố cũng tuyển chọn đề tài Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ ứng phó với sự cố tràn dầu trên địa bàn TP.HCM được thực hiện bởi hai đơn vị là Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu - ĐHQG TP.HCM (do do tiến sỹ Đào Nguyên Khôi làm chủ nhiêm đề tài) và Phân viên khoa học khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu (do thạc sỹ Nguyễn Văn Hùng thuộc làm chủ nhiệm).

Với tinh thần làm việc tích cực, khách quan và trách nhiệm cao độ, Hội đồng xét duyệt đề tài với thành viên gồm nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực môi trường đang làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu và trường đại học đóng trên địa bàn Thành phố đã có phần đánh giá phản biện, góp ý mang tính định hướng và xây dựng cao, qua đó giúp các nhóm nghiên cứu đề tài có cơ sở để thực hiện các điều chỉnh phù hợp trong giai đoạn hoàn thiện trước khi đưa vào triển khai nghiên cứu.