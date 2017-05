Sáng hôm nay 28/5, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã có buổi gặp gỡ và nói chuyện với đại biểu trí thức Thành phố.

Cùng tham dự buổi gặp gỡ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo sở, ngành và các đại biểu trí thức TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ trí thức TP vào sáng ngày 28/5 (Nguồn ảnh: NLĐ)

* Trước đó, vào chiều 26/5, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã có hai cuộc làm việc liên tiếp với Công an và Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy TP.HCM về tình hình an ninh trật tự, và phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Tại buổi làm việc với Công an TP.HCM, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu xây dựng bản đồ về mật độ giao thông ứng dụng trên điện thoại di động để người dân dễ dàng cập nhật và điều chỉnh hướng đi nhằm giảm kẹt xe, đồng thời nghiên cứu kết nối các hệ thống camera để hình thành mạng lưới giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông đồng bộ.

Chiều 26/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy Công an TP.HCM. Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. (nguồn ảnh: Website T.Ủy TPHCM)

Ngoài ra, theo nhận định của Bí thư Thành ủy, thì lâu nay nơi công an tiếp dân không nằm chung với trụ sở UBND phường/quận, không có máy góp ý để người dân bấm nút hài lòng hay không hài lòng.

"Tôi đề nghị rà soát chỗ nào công an thường xuyên tiếp xúc với dân phải có cách đánh giá khách quan tại đó, để biết mức độ hài lòng của người dân, biết chỗ nào cần hoàn thiện”, Bí thư Thành ủy nói.