Sự đồng hành của truyền thông trong hoạt động khoa học công nghệ là hết sức cần thiết

Thông điệp được đại diện Ban Giám đốc Sở KHCN TP.HCM gửi đến tập thể phóng viên, biên tập viên tại Tạp chí Khám phá và Thế giới Vi tính nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017).

Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp là nhiệm vụ chung của TP.HCM nói chung và Sở KHCN Thành phố nói riêng. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu khoa học, cải tiến công nghệ chỉ phát huy được tác dụng khi được đưa vào thực tế. Trong khi đó, tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cũng không thể chỉ dừng lại ở vài cá nhân, tổ chức, thay vào đó cần phải trở thành phong trào rộng khắp trong cộng đồng. Và hơn bao giờ hết, để làm được điều đó, không thể thiếu vai trò của các cơ quan truyền thông và báo chí.

Vào sáng ngày 20/6, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), đoàn công tác của Sở KHCN TP.HCM do Phó Giám đốc Nguyễn Kỳ Phùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Tạp chí điện tử Khám Phá và Tạp chí Thế giới Vi tính.

Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Kỳ Phùng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Tạp chí TGVT và Khám phá - Ảnh: Kim Hoàn.

Cùng với tạp chí STInfo thuộc Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN TP.HCM, Khám phá và Thế giới Vi tính là ba đơn vị có nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực KHCN; chủ động giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, phát minh sáng kiến và giải pháp sản phẩm, thiết bị KHCN quốc tế và trong nước, đặc biệt là các giải pháp, công trình nghiên cứu của TP.HCM hay đang ứng dụng thực tiễn trên địa bàn; kiến tạo kênh thông tin liên lạc, kết nối mật thiết giữa giới trí thức, các nhà khoa học với cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực, các cơ sở đào tạo, trường viện, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm trên địa bàn Thành phố, cũng như các tổ chức vườm ươm, nhà đầu tư thiên thần, khách hàng đang tìm kiếm giải pháp công nghệ mới phục vụ sản xuất kinh doanh thông qua các sàn giao dịch ý tưởng/thiết bị, trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Đặc biệt, cả ba đơn vị trong suốt hơn 2 năm vừa qua, đã dành ra rất nhiều không gian chuyên mục cho các nội dung liên quan đến hàng loạt chương trình đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ và thúc đẩy ứng dụng KHCN, CNTT vào sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước cũng như phục vụ dân sinh.

Tại mỗi đơn vị, thay mặt Ban Giám đốc Sở KHCN TP.HCM, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Giám đốc đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến toàn thể đội ngũ phóng viên, biên tập viên và người lao động tại từng Tạp chí, đồng thời đánh giá cao những gì mà các đơn vị đã làm được trong thời gian qua.

Theo lời Phó Giám đốc Sở KHCN Nguyễn Kỳ Phùng, không giống những lĩnh vực khác như thể thao hay giải trí, các thông tin về khoa học công nghệ thường khô cứng, kén người đọc, do đó bài toàn khó đặt ra cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên theo dõi mảng này là phải viết thế nào để vẫn truyền tải chính xác và đầy đủ những nội dung "nặng về chuyên môn" nhưng vẫn phải "dễ hiểu và hấp dẫn được người đọc", và điều này đòi hỏi rất nhiều cố gắng và nỗ lực của người cầm bút.

Trong làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học công nghệ đang phát triển với tốc độ chóng mặt và cũng mang lại cho loài người những cơ hội và thách thức chưa từng có. Các phát minh sáng chế mới liên tục ra đời và thời gian để đưa vào ứng dụng thực tế ngày càng rút ngắn, qua đó thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống. Hay nói cách khác, chất lượng cuộc sống của con người đang biến đổi từng ngày theo sự phát triển khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó cũng xuất hiện vô vàn các thách thức nảy sinh chính từ sự phát triển của khoa học công nghệ. Cụ thể hơn, vấn đề an ninh mạng, an toàn và an ninh thông tin, sự hỗn loạn thông tin trên không gian mạng, nguy cơ thất nghiệp do tự động hóa... đã thực sự trở thành nỗi lo thường trực của nhiều người.

Trong hoàn cảnh như vậy, phải truyền thông làm sao để người đọc hiểu chính xác và đầy đủ những cơ hội, thách thức mà khoa học công nghệ đem lại để tránh các ngộ nhận là nhiệm vụ rất nặng nề.

Chưa hết, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đang là xu thế của toàn xã hội. Các sáng kiến, ý tưởng độc đáo và có hiệu quả không chỉ xuất phát từ các nhà nghiên cứu, các tổ chức khoa học mà còn xuất hiện ngay trong chính cộng đồng.

Để lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, giới thiệu, chia sẻ những kinh nghiệm sáng kiến hay để nâng cao đời sống của người dân không thể thiếu trách nhiệm của báo chí. Cuộc thi Sáng kiến cộng đồng năm 2017 do Tạp chí Khám phá phát động cách đây không lâu chính là một trong những hoạt động thể hiện trách nhiệm đó.

Xác định rõ những khó khăn cũng như vai trò của truyền thông với hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong nhiều năm trở lại đây, Sở KHCN TP.HCM luôn quan tâm, đồng hành cùng các đơn vị thông tấn hoạt động trong khoa học công nghệ.