Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ - Sở KHCN TP.HCM ngày 29/6/2017 phối hợp với Công ty CP TV Kỹ thuật Khoa học công nghệ tổ chức khóa tập huấn An toàn bức xạ và Người phụ trách an toàn.

Bà Phan Thị Quý Trúc – chuyên viên phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ cho biết khóa tập huấn sẽ diễn ra trong hai ngày 29/6 và 30/6/2017, nhằm phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn bức xạ, các quy định và tiêu chuẩn về an toàn bức xạ; các kiến thức cơ bản về bức xạ, biện pháp và kinh nghiệm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, bệnh nhân và cộng đồng dân cư; một số vấn đề liên quan đến an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, giảng viên còn cung cấp thêm những thông tin, quy định, yêu cầu mới của ngành y tế về công tác thực thi an toàn bức xạ trên địa bàn Thành phố.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Khóa tập huấn đã thu hút trên 50 học viên là bác sĩ, nhân viên kỹ thuật X quang, điều dưỡng đến từ nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố và một số tỉnh lân cận.

Đại diện Sở KHCN Thành phố cho biết, sau khóa tập huấn thì các học viên sẽ là những hạt nhân tham mưu và chủ động đề xuất với các cấp lãnh đạo những biện pháp thực thi quy định pháp luật về an toàn bức xạ tại nơi làm việc.