Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM 2017: Tưng bừng với 30 sự kiện

Với gần 30 sự kiện quy mô cùng sự tham gia của hơn 140 doanh nghiệp khởi nghiệp, hơn 20 quỹ đầu tư, đại diện nhiều Sở ban ngành từ các tỉnh thành và đông đảo đối tác quốc tế, WHISE 2017 là sự kiện được mong đợi nhất trong năm của cộng đồng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Kết nối để thành công

Theo báo cáo về xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2017, Việt Nam đã tăng 12 bậc so với năm 2016, đứng thứ 47/127 quốc gia và nền kinh tế, xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN. Bước tiến đáng kể này có sự đóng góp rất lớn từ những nỗ lực của TP.HCM trong thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Diễn ra từ ngày 23/10 đến 28/10/2017, “Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017” - WHISE 2017 do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM (KHCN) cùng Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan Giai đoạn 2 (IPP2) và Vườn ươm khỏi nghiệp Hatch! VENTURES Việt Nam hợp tác thực hiện.

Đây là sự kiện lớn nhất trong năm về lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp của Thành phố nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, giới thiệu những mô hình khởi nghiệp thành công đến cộng đồng. Sự kiện cũng là nơi kết nối các nguồn lực xã hội với sự tiếp sức của nhà nước để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố, tiến tới việc xây dựng Thành phố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, bắt nhịp với khu vực và thế giới.

Quang cảnh lễ công bố chương trình “Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TPHCM năm 2017”.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở KHCN TP.HCM, nhận xét: “WHISE 2017 là hoạt động của cộng đồng với sự tham gia của nhiều đối tác. Trong bối cảnh hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở Việt Nam theo đánh giá của quốc tế còn ở mức sơ khai, chúng ta rất cần những hoạt động kết nối các thành phần với để cùng nhau hợp tác Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.”

Chia sẻ về kinh nghiệm qua thời gian làm việc với các startup Việt, ông Lauri Laakso, cố vấn trưởng IPP2, cho rằng vai trò của đầu tư tài chính rất lớn nhưng không phải yếu tố quan trọng nhất mà hệ thống liên kết bền vững mới là điểm chung của các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở KHCN TP.HCM phát biểu giới thiệu Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Nhiều hoạt động thiết thực

WHISE 2017 bao gồm nhiều sự kiện quan trọng và hữu ích, như chuỗi hội thảo, tọa đàm chuyên đề về những xu hướng công nghệ chủ đạo hiện tại và tương lai như tiền ảo, Internet vạn vật – IoT, Dữ liệu lớn – Big Data và các thiết bị đeo thông minh.

Bên cạnh đó, những diễn giả hàng đầu cũng sẽ chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm quý quá về đầu tư khởi nghiệp, phát triển bền vững, cũng như thúc đẩy vai trò nữ lãnh đạo và con người trong phát triển kinh doanh; từ đó, truyền cảm hứng, cổ vũ và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp tới những bạn trẻ khởi nghiệp.

Bên cạnh những hoạt động trên, trong khuôn khổ WHISE 2017 còn diễn ra lễ tổng kết các cuộc thi như Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Startup Wheel 2017, Cuộc thi “Đổi mới sáng tạo sản phẩm Nông nghiệp công nghệ cao 2017”, Cuộc thi IoT Starups 2017- Connected Devices. Song song với đó là những hoạt động cộng đồng kết nối doanh nghiệp với sinh viên “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT Viễn thông”; Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Đông Nam Bộ với chủ đề “Thúc đẩy phát triển liên kết Vùng”...

Đặc biệt, trong 2 ngày 27 và 28/10, sẽ diễn ra “Triển lãm Công nghệ và Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo”, với mục tiêu chia sẻ về tầm nhìn và định hướng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo định hướng kinh tế - xã hội của Thành phố. Sự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ, Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) và Công ty cổ phần HATCH! VENTURES Việt Nam (vườn ươm khởi với các hoạt động tư vấn, đầu tư và xây dựng cộng đồng khởi tại Việt Nam từ năm 2012 đến nay, trong đó có sự kiện thường niên mang tầm quốc tế HATCH! FAIR the Fifth), phối hợp tổ chức.

Triển lãm sẽ dành không gian cho hơn 150 đơn vị khởi nghiệp gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm, trong đó có các startup đến từ Chương trình SpeedUp 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp từ các tỉnh Đông Nam Bộ, các khởi nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, các startup từ các vườn ươm cũng như những đơn vị tham gia chung kết cuộc thi khởi nghiệp thường niên tổ chức bởi HATCH! và đối tác, để cùng nhau kết nối và quảng bá các hoạt động của mình tới cộng đồng và thu hút quan tâm đầu tư.

Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo có chủ đề “Những câu chuyện chưa kể”, xoay quanh những bài học kinh nghiệm trong quá trình 5 năm phát triển cùng với hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, cũng như luận bàn về xu hướng công nghệ chủ đạo hiện tại và tương lai như Cryptocurrency – tiền ảo, sự kết nối của Internet kết nối vạn vật – Internet of Things, Dữ liệu lớn – Big Data và Wearable Devices – Thiết bị đeo thông minh trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến những diễn giả hàng đầu chia sẻ về đầu tư khởi nghiệp, phát triển bền vững, có tính đóng góp xã hội cao bên cạnh hiệu quả kinh tế, cũng như thúc đẩy vai trò nữ lãnh đạo và con người trong phát triển kinh doanh; từ đó, truyền cảm hứng, cổ vũ và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp tới những bạn trẻ khởi nghiệp.

Sự kiện cũng lần đầu tiên công bố hoạt động “Match-making: Kết nối đầu tư” nhằm giúp các nhà đầu tư và đại diện các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế đánh giá và hẹn gặp trực tiếp với các khởi nghiệp tham gia triển lãm, từ đó hỗ trợ các đơn vị khởi nghiệp trong nước có thể tận dụng cơ hội gọi vốn và tìm hiểu tiềm năng phát triển sang thị trường nước ngoài.

Cũng trong khuôn khổ của Triển lãm Công nghệ và Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, Uỷ Ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ cùng với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam chủ trì các nội dung trong chuỗi hoạt động “Together with Finland – Ho Chi Minh City 27, 28 Oct”. Đây là chuỗi hoạt động đánh dấu bước hợp tác đầu tiên trong quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Phần Lan với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển của Thành phố. Hai ngày hoạt động với nhiều chương trình hội thảo, thảo luận giữa lãnh đạo và các chuyên gia của Thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và đại diện các thành phố của Phần Lan trong 3 lĩnh vực trọng tâm bao gồm: Giáo Dục, Giải phápThành phố Thông minh và Xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, đồng thời, là cơ hội để các công ty tới từ Phần Lan giới thiệu các giải pháp dịch vụ có liên quan. Cuộc thi Slush (GIA) cũng lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam nhằm tìm kiếm những những công ty khởi nghiệp với giải pháp đổi mới sáng tạo có tác động và phù hợp với những thị trường mới nổi.

Với mục tiêu chung tay xây dựng TP.HCM "sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”, WHISE 2017 được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích mới trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, hướng tới xây dựng Thành phố Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp uy tín trong khu vực.