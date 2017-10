Khai mạc Hội nghị và Triển lãm Khởi nghiệp HATCH! FAIR the Fifth

Sự kiện kéo dài 2 ngày 27-28/10/2017 trong khuôn khổ “Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017” (WHISE 2017).

Với chủ đề chính "See the Unseen" xuyên suốt chuỗi hoạt động và sự kiện, HATCH! FAIR the Fifth mang đến một bức tranh chưa kể về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam trong chặng đường 5 năm từ góc nhìn của những đối tác khu vực, đơn vị xây dựng cộng đồng khởi nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng hơn 120 công ty khởi nghiệp có nền tảng công nghệ.

Triển lãm giải pháp công nghệ tại HATCH! FAIR the Fifth.

Hội nghị và Triển lãm Khởi nghiệp HATCH! FAIR the Fifth là nơi các diễn giả hàng đầu từ trong và ngoài nước chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển cùng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, về các cơ hội và thách thức trong thúc đẩy vai trò của mỗi doanh nghiệp đối với phát triển bền vững qua chuỗi hội thảo, phần thuyết trình và phỏng vấn chuyên sâu. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn chia sẻ kiến thức và dự đoán về những xu hướng công nghệ mới nhất của tương lai bao gồm Internet kết nối vạn vật - IoT, Tương tác thực tế - AR, Thiết bị đeo - Wearable devices cũng như những ứng dụng công nghệ trong các hoạt động đầu tư và khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ HATCH! FAIR the Fifth, gần 40 đội khởi nghiệp và có ý tưởng kinh doanh xuất sắc sẽ tranh tài ở vòng chung kết 5 cuộc thi khởi nghiệp quốc tế thuộc HATCH! Competition Series 2017 là HATCH! BATTLE 2017, Vietnam Sustainable Development Goals (SDGs) Impact Challenge, Slush Global Impact Accelerator Việt Nam 2017, Creative Business Cup Việt Nam 2017 và HATCH! BATTLE Junior 2017. Các đội có cơ hội nhận được giải thưởng bao gồm tiền mặt, vốn đầu tư phi cổ phần cùng với chương trình tư vấn và ươm mầm khởi nghiệp từ HATCH! và các đối tác.