So với các loại phân bón khác, phân bón chậm phân giải là các chất dinh dưỡng vốn tan nhanh sẽ được phóng ra từ từ, giúp kéo dài thời gian tan trong môi trường.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI – thuộc Sở KHCN TP.HCM) ngày 16/11/2017 tổ chức buổi báo cáo phân tích xu hướng công nghệ chủ đề “Xu hướng nghiên cứu và sử dụng phân bón chậm phân giải tại Việt Nam”. Chương trình được thực hiện trên cơ sở phối hợp với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, theo chủ đề được chọn lọc, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và sản xuất tại TP.HCM và khu vực phía Nam.

Theo TS. Lê Công Nhất Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau), sự thất thoát phân đạm trong canh tác gây ảnh hưởng mạnh đến môi trường như ô nhiễm nguồn nước, làm đất bạc màu, tạo nhiều chủng vi sinh vật đột biến gây bệnh, tăng chi phí canh tác.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng phân đạm, các nhà nghiên cứu khuyến cáo ứng dụng các sản phẩm phân bón chậm phân giải, phân bón phóng thích dinh dưỡng có kiểm soát hoặc phân bón bổ sung chất ức chế quá trình chuyển hóa phân ure thành amoniac và nitrat.

Trên thế giới, từ 2014, nhu cầu sử dụng phân bón chậm phân giải phạm vi toàn cầu tăng trưởng hàng năm khoảng 10%.

Báo cáo của đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau cho biết ở nước ta, phân bón chậm phân giải đã có mặt từ rất sớm như dự án phân viên nén dúi sâu FDP do tổ chức CODESPA (Tây Ban Nha) tài trợ (được triển khai từ 2007 ở Yên Bái), phân bón phun bọc chất ức chế urease của agrotain do Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền sản xuất, phân bón phun bọc dịch chiết Neem do Tập đoàn quốc tế Năm Sao sản xuất. Tuy nhiên, nông dân đã quen với bón vãi phân nên chậm thay đổi, chưa thực hiện đúng thao tác kỹ thuật bón dúi phân, lại khó tìm mua phân viên nén ngoài thị trường. Mặt khác, phân viên nén cũng không phù hợp cho các chân ruộng giữ ẩm thấp.

Dịp này, TS. Gu Helene – đại diện Tập đoàn Solvay (Bỉ) trình bày nghiên cứu sản xuất phân bón chậm phân giải tại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, đồng thời giới thiệu 2 loại sản phẩm là phân bón cao cấp N46. PLUS và phân bón N. humate TE.