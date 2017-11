Doanh nghiệp hướng sản phẩm đến thành phố thông minh

TP.HCM đã có chủ trương xây dựng thành phố thông minh, trong đó rất cần thiết có các ứng dụng. Đứng trước xu hướng này, nhiều doanh nghiệp Việt đã xây dựng, phát triển các ứng dụng - công nghệ nhằm đáp ứng cho chủ trương lớn này của Thành phố.

Bắt đầu từ những ứng dụng

Chưa thể thống kê đầy đủ các ứng dụng cho thành phố thông minh (TPTM) do doanh nghiệp Việt phát triển, nhưng qua các công bố trong thời gian gần đây, cho thấy các ứng dụng này khá gần gũi, phục vụ đời sống người dân.

Mới đây nhất, trong khuôn khổ của sự kiện Internet Day 2017 và lễ kỷ niệm 20 năm Internet Việt Nam do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức, VNG cũng trình diễn hàng loạt sản phẩm công nghệ có thể ứng dụng vào đời sống trong TPTM.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, tham dự Triển lãm Công nghệ và được Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Viettel, giới thiệu Hệ thống Camera giám sát, thiết bị ứng dụng cho TPTM

Với hệ thống quản lý bãi xe thông minh - Smart Parking giúp người lái dễ dàng tìm được chỗ đậu, nộp phí đậu xe tự động; đơn vị quản lý có thể thống kê số lượng xe, bãi trống, kiểm soát được an ninh trong bãi. Giải pháp này có thể áp dụng cho các doanh nghiệp lớn nhỏ, dịch vụ công và cơ quan hành chính… Camera giám sát thông minh có thể nhận diện gương mặt, áp dụng cho đóng - mở cửa tự động, phù hợp nhu cầu đảm bảo an toàn, an ninh tại văn phòng, nhà riêng.

Hệ thống chiếu sáng thông minh - Smart Lighting giúp kiểm soát và tiết kiệm năng lượng tối đa. Smart Lighting được áp dụng trong văn phòng, nhà riêng để điều khiển ánh sáng từ xa; tùy chỉnh độ sáng, màu đèn theo ánh sáng môi trường, bật - tắt đèn tự động theo lịch đặt… Gương thông minh - Smart Mirror có tính năng nhận diện gương mặt và hiển thị các thông tin cá nhân của người dùng. Trong lúc soi gương, người dùng có thể xem được thông tin như thời gian, thời tiết, tin tức, chứng khoán… và thậm chí có thể chụp ảnh, nghe nhạc.

UBND quận 1 phối hợp cùng Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) triển khai thí điểm ứng dụng My Parking - thu phí đậu xe qua điện thoại, tại 3 tuyến đường. Phạm vi thực hiện tại 3 tuyến đường trên địa bàn quận 1 gồm khu vực trước Khách sạn New World trên đường Lê Lai và đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, khu vực gần chợ Bến Thành với quy mô 150 - 170 chỗ đậu.

Ứng dụng My Parking do Viettel phát triển giúp người dùng có thể tìm kiếm thông tin về bãi đậu xe như số chỗ còn trống, lộ trình lưu thông đến vị trí bãi và có thể thanh toán trước phí đặt chỗ với giá 5.000 đồng/lượt, bằng với mức phí hiện hành. Ứng dụng này đã có mặt trên cả hai hệ điều hành iOS và Android.

Trước đây, Sở Công thương TP.HCM đưa vào vận hành đề án nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo thông qua ứng dụng di động TE-Food (tải về miễn phí từ App Store hay Play Store)... Thực tế có hàng trăm ứng dụng khác đang được doanh nghiệp Việt xây dựng, phát triển với mục tiêu lớn là hướng đến ứng dụng cho TPTM. Song trước mắt, các ứng dụng do doanh nghiệp phát triển sẽ được người dùng đón nhận để ứng dụng hàng ngày… và chờ sự kết nối.

Nhiều chuyển động mới

Vừa qua UBND TP.HCM và Tập đoàn Viettel đã ký kết thỏa thuận hợp tác Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Theo văn bản ký kết, UBND TP.HCM và Tập đoàn Viettel sẽ hợp tác triển khai nhiều lĩnh vực đồng thời hai bên cũng hợp tác nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng các sản phẩm vi mạch thuộc Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TPHCM.

Viettel đã đưa ra đề xuất xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành tập trung nhằm tổng hợp, điều hành toàn bộ hoạt động của TP.HCM thông qua việc thu thập chuẩn hóa dữ liệu, phân tích... Trung tâm giám sát khi đi vào hoạt động sẽ kết nối các camera giao thông, tích hợp với hệ thống tín hiệu đèn giao thông, đưa ra các chỉ số tai nạn, kẹt xe, phát hiện đối tượng nghi vấn, vi phạm pháp luật. Đây tiếp tục là một nỗ lực để hướng đến TPTM của TP.HCM.

Trong Đề án Đô thị thông minh của TP.HCM, người dân chính là đối tượng trực tiếp thụ hưởng các dịch vụ công tiện ích từ mô mình quản lý đô thị hiện đại này. Qua đó có thể thấy người dân cũng sẽ góp phần xây dựng, phát triển dịch vụ, thông qua việc sử dụng, phản hồi thông tin cho dịch vụ đó. Người dân còn cung cấp thông tin cũng như tham gia giám sát hoạt động của chính quyền với mô hình quản lý công khai, minh bạch.

Hiện đề án xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh đã được Ban chấp hành Đảng bộ TP thông qua, được HĐND TP góp ý… và sẽ được công bố chính thức trong nay mai.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM: “Sự phát triển của TPHCM đang có những thách thức, rào cản, trong đó có việc năng lực dự báo của chính quyền còn yếu. Do đó, việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Viettel xây dựng một đô thị thông minh với các giải pháp công nghệ có ý nghĩa quan trọng, giúp giải quyết những thách thức đang đặt ra, tạo điều kiện để TP.HCM phát triển bền vững dựa trên những ngành có giá trị gia tăng cao”.