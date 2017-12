Khung giải pháp tính toán chuẩn xác dữ liệu đầu vào của IBM hỗ trợ ước tính lượng nguyên liệu đầu vào cho mùa vụ, thời điểm gieo trồng và thu hoạch, dự báo năng suất chất lượng nông sản…

Tại buổi hội thảo Nông nghiệp Thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra sáng ngày 8/12/2017, IBM giới thiệu khung giải pháp tư vấn tốt hơn cho quá trình sản xuất nông nghiệp bằng cách phân tích dữ liệu đầu vào.

Bà Lê Thị Quý Niên – đại diện IBM Vietnam đã trình bày một số đặc trưng của PAIRS (Physical Analytics Integrated Repository and Services) – nền tảng dịch vụ dữ liệu lớn tích hợp phân tích vật lý. Đây là khung giải pháp tăng cường nhận thức và hỗ trợ người nông dân ra quyết định sản xuất và quản lý hiệu quả hơn thông qua việc kết nối Internet vạn vật (IoT) nhiều thiết bị quan sát (kể cả drone và người máy), hệ thống cảm biến, dự báo thời tiết, định vị toàn cầu...

Cụ thể, PAIRS tạo dựng hệ thống thông tin quản lý, đáp ứng nhu cầu thu thập, xử lý và lưu giữ, cung cấp dữ liệu cần thiết để thực hiện những chức năng của nông trại bằng cách phân tích dữ liệu đầu vào từ nhiều nguồn khác nhau, như lịch tưới tiêu, bón phân chính xác theo chu kỳ tăng trưởng, dự báo thời tiết, tình hình phun thuốc trừ sâu... Thêm vào đó, thông qua các hệ thống dự báo tích hợp, người nông dân có thể quản lý độ biến động theo không gian và thời gian (thời tiết, chu kỳ sinh trưởng của cây trồng, dịch bệnh...) để cải thiện hiệu quả kinh tế đầu tư và giảm thiểu tác hại do môi trường gây ra.

Trong khung giải pháp PAIRS, thông qua các thông số cảm biến về độ ẩm đất và thảm thực vật, IBM còn tạo dựng bản đồ năng suất để theo dõi khả năng biến đổi của nông trại diện tích lớn, dự báo tổng sản lượng thu hoạch, giám sát sức khỏe thực vật của trang trại từ xa, phát hiện sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong đất hoặc sự lây lan của sâu bệnh. Trên cơ sở đó, người nông dân sẽ có khả năng tính toán lịch tưới tiêu để tiết kiệm nước, giảm thiểu lãng phí phân bón (do bị nước rửa trôi), giảm thiểu rủi ro nguy hại do môi trường hoặc dịch bệnh, tăng năng suất nhờ thu hoạch đúng thời điểm, đồng thời có thể tạo lập biểu đồ so sánh năng suất theo từng kỳ.

Tuy nhiên, để ứng dụng khung giải pháp này, người nông dân sẽ cần được hỗ trợ cung cấp một số thông tin phức tạp như hình ảnh thu từ vệ tinh, dữ liệu thời tiết và thông tin dự báo thời tiết từ nhiều trạm quan trắc, sở hữu hệ thống tưới tiêu đa năng thông minh, đồng thời chi phí triển khai và bảo trì hệ thống khá tốn kém.