Đánh giá máy in ảnh Canon PIXMA TS8070

(PCWorldVN) Đa năng nhưng vẫn nhỏ gọn, hỗ trợ kết nối không dây hiện đại cùng chất lượng chuyên nghiệp là những điểm sáng giá cần nhắc đến của mẫu máy in ảnh 3-trong-1 này của Canon.

Canon TS8070 là một trong những sản phẩm thuộc dòng máy in ảnh PIXMA TS series hoàn toàn mới vừa được hãng máy in Nhật Bản giới thiệu hồi mùa thu năm 2016. Chiếc máy in All-in-one không dây nhỏ gọn này cung cấp 3 chức năng in ấn (độ phân giải tối đa 9.600x2.400dpi), quét (độ phân giải quang học 4.800x2.400dpi, có thể nội suy lên đến 19.200dpi) và sao chụp (3 chế độ Nháp, Tiêu chuẩn, Cao). Đặc biệt, điểm nổi bật của máy là tích hợp các kết nối không dây phổ biến hiện nay như Wi-Fi và NFC để hỗ trợ in ấn từ thiết bị di động một cách dễ dàng, đồng thời có thêm khả năng in trực tiếp lên bìa đĩa CD.

Về ngoại hình, ấn tượng đầu tiên của Test Lab khi vừa khui thùng mẫu máy in phun khổ A4 này là sản phẩm có kích thước rất gọn nhẹ so với hầu hết máy in đa chức năng dòng PIXMA khác hiện có mặt trên thị trường. Thiết kế nhỏ gọn như vậy cho phép người dùng có thể dễ dàng đặt máy vừa vặn vào bất kỳ không gian làm việc hạn chế nào. Bên cạnh đó, nhờ hỗ trợ kết nối không dây nên bạn không chỉ có thể đặt máy lên mặt bàn như thông thường, mà còn có thể bố trí trên mặt tủ hoặc kệ tường để in ấn từ xa từ các thiết bị như laptop, smartphone hay tablet mọi lúc mọi nơi.

Máy in Canon PIXMA TS8070.

Phiên bản máy in Canon PIXMA TS8070 thử nghiệm tại Test Lab có màu đỏ bóng loáng khá thời trang và sang trọng, trong khi đó hãng sản xuất công bố model này còn có thêm lựa chọn màu đen và nâu.

Mặt trước TS8070 là phần bảng điều khiển dạng bật lên chạy dài khắp chiều ngang của máy, trên đó chứa màn hình LCD cảm ứng màu cỡ lớn 4,3 inch cung cấp giao diện khá trực quan, dễ sử dụng đối với hầu hết người mới dùng mà không cần phụ thuộc sách hướng dẫn. Do mọi thao tác điều khiển đều được đưa vào màn hình cảm ứng nên phía trước chỉ còn duy nhất nút nguồn cùng với một đèn tín hiệu. Bên phải của màn hình còn có vùng tiếp xúc NFC dùng để chạm và in ấn từ điện thoại tương thích.

Ngay bên dưới bảng điều khiển là khay nạp giấy dạng hộc kéo cassette của máy cùng với khay đón giấy. Test Lab nhận thấy khay đón giấy sẽ tự động chạy ra khi máy in bắt đầu thực hiện lệnh in và tự động chạy vào khi tắt nguồn máy in. Tuy vậy, người dùng cũng có thể kéo đẩy khay này vào bằng tay bất kỳ lúc nào nếu muốn. Phần khay đón giấy của máy cũng chứa thêm khay chuyên dụng để nạp đĩa CD/DVD nhằm phục vụ cho tính năng in bìa đĩa.

Bên cạnh đó, TS8070 còn được trang bị thêm một khay nạp giấy dựng đứng ở phía sau giống như hầu hết model máy in ảnh PIXMA khác của Canon. Theo thông tin từ trang web của Canon, cả hai khay nạp giấy của TS8070 đều có sức chứa 100 tờ loại giấy A4 thông thường. Trong quá trình thử nghiệm, Test Lab nhận thấy mỗi khi nạp giấy vào các khay, máy đều hiển thị thông báo để người dùng xác nhận loại giấy và khổ giấy. Máy cũng sẽ tự động phân biệt để nạp đúng loại giấy tùy theo chọn lựa của người dùng trong mỗi lệnh in. Thiết kế này khá tiện lợi giúp người dùng không cần phải thay giấy liên tục nếu muốn in nhiều khổ khác nhau.

Do được thiết kế để phục vụ cho nhu cầu in, quét và sao chụp hình ảnh là chủ yếu nên máy chỉ trang bị khay quét kính phẳng nhằm cung cấp bản quét chất lượng cao. Một điểm cộng của mẫu máy in này là có trang bị tính năng nhắc nhở quên sót giấy bản gốc. Máy in sẽ phát hiện và thông báo cho người dùng nếu bỏ quên tài liệu trên mặt kính phẳng sau quá trình quét hay sao chụp. Tuy nhiên, theo cảm nhận của Test Lab thì âm lượng tiếng bíp thông báo khá nhỏ và ngắn nên không gây được sự chú ý của người dùng, đặc biệt là trong môi trường văn phòng ồn ào.

Về khả năng kết nối, ngoài cổng giao tiếp USB truyền thống phía sau để gắn trực tiếp với máy tính, như đã giới thiệu thì Canon TS8070 còn tích hợp các kết nối không dây Wi-Fi và NFC hỗ trợ in ấn không dây từ thiết bị di động. Bên cạnh đó, máy cũng hỗ trợ công nghệ kết nối AirPrint cho phép in từ thiết bị di động iOS của Apple như iPhone, iPad dễ dàng mà không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm nào.

Thử qua khả năng in từ thiết bị di động bằng ứng dụng Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Test Lab có thể in ảnh chụp trên iPhone trực tiếp đến máy in TS8070 qua mạng không dây Wi-Fi một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ứng dụng cũng cung cấp tính năng quét ảnh và lưu vào điện thoại.

Giao diện ứng dụng Canon PRINT Inkjet/SELPHY trên iPhone.

Ngoài ra, một tính năng không thể thiếu để phục vụ cho nhu cầu in ảnh của các nhiếp ảnh gia chính là khe cắm thẻ nhớ SD, nhằm cho phép in ảnh nhanh chóng trực tiếp từ thẻ nhớ máy ảnh mà không cần phải thực hiện các thao tác rườm rà chép ảnh vào máy tính để in như thông thường. Thử nghiệm in từ thẻ nhớ, Test Lab nhận thấy Canon TS8070 cung cấp giao diện khá trực quan, cho phép xem ảnh trên màn hình LCD của máy cùng vài tùy chọn chỉnh sửa ảnh cơ bản trước khi in.

Do PIXMA TS8070 được Canon xếp vào dòng máy chuyên in ảnh nên Test Lab chỉ tập trung thử nghiệm chức năng in ảnh với loại giấy chuyên dụng do hãng cung cấp trên mẫu máy in này. Ngoài ra, Test Lab cũng thử qua tính năng quét và sao chụp trên ảnh khổ A4 và ảnh khổ 10x15cm.

Về chất lượng nói chung, với thiết lập mức cao nhất trong thử nghiệm in, quét và sao chụp, Test Lab nhận thấy mẫu máy in này cung cấp thành phẩm hầu như khá tốt nhưng chưa thực sự xuất sắc. Có thể nói, chất lượng ảnh in, quét và sao chụp từ máy in Canon TS8070 chỉ để đáp ứng hầu hết nhu cầu cho người dùng nội bộ văn phòng, chứ chưa đủ để mang đến những sản phẩm ảnh chất lượng cao cho giới nhiếp ảnh hay các nhà thiết kế chuyên nghiệp nhằm giới thiệu đến những khách hàng khó tính.

Theo công bố của Canon, mẫu máy in phun PIXMA TS8070 sử dụng công nghệ mực in lai Hybrid Ink, trong đó ngoài hộp mực đen thông thường gốc nước theo công nghệ Dye Ink truyền thống thì còn có thêm một hộp mực đen gốc dầu công nghệ Pigment Ink nhằm cho hình ảnh sắc nét hơn.

Về hiệu năng, thời gian hoàn thành các thử nghiệm in, quét và sao chụp ảnh của mẫu máy in Canon TS8070 đều được thực hiện khá nhanh chóng. Kết quả tốc độ này theo đánh giá của Test Lab là ở mức cao so với hầu hết máy in ảnh PIXMA từng thử nghiệm. Cụ thể, ảnh in khổ 10x15cm không viền ở mức chất lượng cao nhất tốn chỉ khoảng 1 phút 33 giây để hoàn thành, còn ảnh in khổ A4 mất khoảng 2 phút 08 giây. Trong khi đó, tốc độ quét ảnh 10x15cm và ảnh A4 lần lượt là 35 giây và 47 giây, còn tốc độ sao chụp là 35 giây và 1 phút 20 giây.

Kết quả thử nghiệm tốc độ tại Test Lab.

Cũng cần nói thêm, một trong những điểm cộng khiến dòng máy in phun PIXMA của Canon trở thành trợ thủ đắc lực cho công tác in ảnh chính là bộ phần mềm My Image Garden và Easy-PhotoPrint EX đi kèm với nhiều tính năng phong phú. Từ các phần mềm này, Test Lab có thể chọn in bìa đĩa thiết kế sẵn trong thư viện của chương trình và nhanh chóng in trực tiếp lên đĩa CD/DVD tương thích. Đồng thời, cũng có thể tự tạo album ảnh để in nhãn dán sticker lên loại giấy tương thích.

Nhìn chung, với thiết kế nhỏ gọn và đa năng, khả năng xử lý giấy linh hoạt, hỗ trợ kết nối không dây Wi-Fi và NFC, mẫu máy in Canon PIXMA TS8070 là một lựa chọn phù hợp cho người dùng có nhu cầu thường xuyên in, quét và sao chụp ảnh màu.

Một số hình ảnh chi tiết của mẫu máy in Canon PIXMA TS8070:

Máy in Canon PIXMA TS8070 có kích thước nhỏ gọn.

Khay nạp giấy dạng đứng phía sau.

Khay nạp giấy dạng cassette phía trước.

Khay đón giấy ngay bên dưới bảng điều khiển của máy, trên đó có vùng NFC để in từ điện thoại tương thích.

Khay kính phẳng phục vụ cho nhu cầu quét và sao chụp.

Khay đón giấy tích hợp thêm khay nạp đĩa CD/DVD để in bìa đĩa.

Khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ in ảnh từ thẻ SD, SDHC.

Máy in Canon PIXMA sử dụng hệ thống 6 hộp mực màu riêng biệt.