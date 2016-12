Đánh giá máy in Canon PIXMA E410

(PCWorldVN) Gọn nhẹ, dễ dùng, tiết kiệm mực là những tiêu chí hàng đầu cho người dùng khi chọn mẫu máy in phun màu đa năng này. Tiếc là sản phẩm thiếu kết nối Wi-Fi vốn đang phổ biến hiện nay.

Canon PIXMA E410 là sản phẩm phù hợp cho người dùng gia đình hay văn phòng nhỏ muốn có một máy in phun màu đa chức năng vừa có thể đáp ứng nhu cầu in ấn cơ bản, vừa có thể quét và sao chụp nhằm thay thế những cỗ máy chuyên dụng cồng kềnh. Được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu cho người dùng quan tâm đến yếu tố chi phí là chính, model E410 thuộc dòng máy in phun tiết kiệm mực PIXMA Ink Efficient được trang bị hộp mực giá rẻ dung lượng lớn, giúp giảm chi phí đáng kể so với các máy in phun thông thường.

Về ngoại hình, E410 có bề ngoài không khác gì nhiều so với model E460 cùng dòng máy in tiết kiệm mực PIXMA E series của Canon từng thử nghiệm tại Test Lab.

Máy có kích thước khá gọn gàng 426x306x145mm và nặng chỉ khoảng 3,4kg nên dễ dàng bố trí và đồng thời cũng tiện lợi cho quá trình di chuyển nếu cần thiết.

Máy in Canon PIXMA E410.

Tương tự hầu hết máy in phun khác của Canon, mẫu máy in khổ A4 PIXMA E410 có khay nạp giấy dạng đứng nằm ở phía sau với sức chứa 60 tờ loại giấy thường hoặc 20 tờ loại giấy in ảnh. Máy hỗ trợ các loại giấy với định lượng từ 64-105g/m2, hoặc giấy in đặc chủng của Canon độ dày lên đến 275g/m2. Khay đón giấy của máy nằm ở mặt trước, có thể kéo dài ra hoặc rút gọn lại bên trong khi không sử dụng.

Để phục vụ cho chức năng quét và sao chụp hình ảnh hay tài liệu, Canon PIXMA E410 được trang bị khay kính phẳng chiếm hầu như toàn bộ diện tích mặt trên của máy. Ngay bên cạnh là cụm nút điều khiển khá đơn giản cùng các đèn tín hiệu. Theo ghi nhận của Test Lab, do không có màn hình hiển thị nên các nút nhấn vật lý này chỉ cung cấp vài chức năng cơ bản, còn nếu muốn thực hiện những thiết lập cao cấp hơn thì người dùng phải sử dụng các tính năng trong trình điều khiển trên máy tính.

Canon cung cấp tiện ích IJ Scan Utility đi kèm nhằm phục vụ cho việc quét. Tiện ích này có nhiều tùy chọn thiết lập sẵn từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho nhiều mục đích quét khác nhau như tài liệu hay hình ảnh. IJ Scan Utility hỗ trợ quét với độ phân giải tối đa 600dpi.

Giao diện tiện ích Canon IJ Scan Utility.

Về kết nối, Test Lab nhận thấy tuy là mẫu máy in mới ra mắt trong năm 2016 nhưng PIXMA E410 lại không tích hợp kết nối Wi-Fi vốn đang rất phổ biến hiện nay. Trong khi đó, máy chỉ trang bị duy nhất cổng USB 2.0 truyền thống để kết nối trực tiếp với máy tính nên người dùng chỉ có thể thực hiện các thao tác in và quét từ máy tính mà không có thêm lựa chọn nào khác. Đây có lẽ là một thiếu sót đối với người dùng có nhu cầu thường xuyên in ảnh từ smartphone hay tablet qua mạng không dây.

Canon PIXMA E410 sử dụng hệ thống hai hộp mực gồm mực đen PG-47 và mực màu CL-57S. Theo thông tin của hãng sản xuất, mẫu máy in này có khả năng in 400 trang đen trắng với hộp mực PG-47 hoặc 300 trang màu với hộp mực CL-57S. Có thể nói, E410 có tính năng tiết kiệm mực in khá hiệu quả so với hầu hết các mẫu máy in phun màu hiện nay trên thị trường.

Về chất lượng, mẫu máy in 3-trong-1 này hỗ trợ độ phân giải in tối đa 4.800x600dpi, độ phân giải quét quang học 1.200x600dpi (có thể nội suy lên đến 19.200dpi), hai chế độ sao chụp Draft và Standard.

Đối với chức năng in, Canon PIXMA E410 hỗ trợ 3 mức chất lượng in Draft, Standard và High. Theo ghi nhận của Test Lab, thử nghiệm in văn bản đen trắng ở cả 3 chế độ cho kết quả không chênh lệch nhau nhiều về chất lượng, nói chung đủ đáp ứng nhu cầu in văn bản thông thường cho người dùng không có yêu cầu cao về chất lượng.

Trong khi đó, chất lượng in đồ họa màu khá tốt, nhất là ở mức chất lượng cao nhất, màu sắc tươi và mịn, nhưng phần đường chéo và đường cong vẫn chưa liền lạc, còn bị đứt nét nhiều. Chuyên sang thử nghiệm in ảnh trên giấy bóng chuyên dụng do Canon cung cấp, Test Lab nhận thấy ảnh có chất lượng màu khá tươi nhưng chưa thực sự sánh bằng ảnh in từ các model máy in ảnh chuyên dụng.

Về khả năng sao chụp, máy chỉ cho phép người dùng chọn nhanh hai chế độ đen trắng (Black) và màu (Color) từ các nút trên bảng điều khiển. Theo đánh giá của Test Lab, chất lượng bản sao ở cả hai chế độ đều tương đối xuất sắc, màu tươi và khá giống với bản gốc.

Trong khi đó, chức năng quét của máy cũng được thực hiện suôn sẻ với chất lượng chấp nhận được, đủ để phục vụ cho nhu cầu quét thông thường của người dùng gia đình hay văn phòng. Các thử nghiệm quét văn bản và hình ảnh đều được máy hoàn thành tốt với chất lượng bản quét có màu sắc tươi, chữ dễ đọc, các chi tiết rõ ràng.

Về hiệu năng, Canon PIXMA E410 có tốc độ in, quét và sao chụp thử nghiệm thuộc hàng khá nhanh so với hầu hết máy in phun từng có mặt tại Test Lab. Cụ thể, máy mất khoảng 9 giây để hoàn thành in trang tài liệu A4 đen trắng ở chế độ Draft thấp nhất. Tốc độ in ảnh của máy cũng khá nhanh với khoảng hơn 2 phút cho ảnh JPEG khổ 10x15cm in ở mức chất lượng High cao nhất.

Kết quả thử nghiệm tốc độ in tại Test Lab.

Kết quả thử nghiệm tốc độ quét và sao chụp tại Test Lab.

Tốc độ sao chụp nói chung không có gì đáng phàn nàn tài liệu, thời gian hoàn thành sao chụp đen trắng và màu chênh lệch khá nhiều. Tuy nhiên, cũng dễ hiểu là để có được bản sao chất lượng cao thì dĩ nhiên bạn phải chấp nhận hi sinh thời gian chờ đợi. Trong khi đó, tốc độ quét của máy đối với tài liệu đơn sắc ở độ phân giải chuẩn 200dpi chênh lệch nhưng không nhiều so với khi thực hiện ở độ phân giải cao nhất 600dpi, mất lần lượt 16 giây và 26 giây.

Nhìn chung, nếu bạn đang có nhu cầu sắm một máy in phun màu đa chức năng vừa có thể đáp ứng nhu cầu in ấn cơ bản, vừa có thể quét và sao chụp, đồng thời có khả năng tiết kiệm mực thì Canon PIXMA E410 là một trong những lựa chọn đáng lưu ý.

Hình ảnh chi tiết máy in Canon PIXMA E410:

Máy in Canon PIXMA E410 có thiết kế gọn nhẹ.

Khay nạp giấy dạng đứng phía sau.

Khay đón giấy ở phía trước có thể kéo rút lại gọn gàng.

Khay kính phẳng phục vụ cho nhu cầu quét và sao chụp.

Dãy nút điều khiển và đèn tín hiệu ở mặt trên.

Khoang chứa hộp mực khá kín đáo, nhưng hơi khó cho quá trình tháo lắp.