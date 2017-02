Moto Z: Smartphone biến hình, hiệu năng cao, giá đắt

(PCWorldVN) Nếu không đặt nặng thời lượng pin thì Moto Z thực sự là lựa chọn tốt cân bằng giữa hiệu năng, tính năng, ngoại hình, camera cũng như cho phép lắp thêm phụ kiện.

Moto Z là mẫu smartphone cao cấp được thiết kế hướng đến người dùng yêu thích những mẫu smartphone đẹp, hiện đại và đương nhiên là cũng phải mang trên mình sức mạnh phần cứng tốt cho nhu cầu giải trí.

Không như những mẫu smartphone khác trên thị trường, Moto Z tuy trong tên gọi mang ký tự cuối cùng của bảng chữ cái, nhưng sản phẩm thực chất lại là sự tiên phong trong kiểu thiết kế cho phép lắp ghép thêm những mô-đun tối ưu cho từng mục đích sử dụng - Lenovo và Motorola gọi là MotoMods.

Moto Z với phụ kiện nắp lưng gỗ sang chảnh.

Cụ thể hơn, với Moto Z người dùng không chỉ đơn thuần sở hữu một mẫu smartphone siêu mỏng (độ dày thân máy chỉ 5,19mm) mà còn có thể dễ dàng lắp thêm những phụ kiện như nắp lưng thời trang, tăng cường tối đa trải nghiệm giải trí với phụ kiện loa JBL Soundboost, hay thậm chí là biến chiếc smartphone của mình thành một máy chiếu di động với phụ kiện Moto Insta-share Projector.

Moto Z khi kết hợp cùng phụ kiện loa JBL

Không chỉ có thể cá nhân hóa chiếc điện thoại của mình qua phụ kiện nắp lưng đơn thuần, hay "hô biến" chiếc Moto Z thành một máy chiếu nhỏ gọn, một bộ loa di động đủ sức thổi tung không gian giải trí nhỏ trong gia đình, mẫu smartphone cao cấp này cũng được trang bị đầy đủ chi tiết phần cứng hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí mượt mà hơn (xem chi tiết bảng cấu hình máy).

Đáng chú ý hơn, Moto Z còn được trang bị đến 4 micro, bảo mật vân tay tích hợp bên dưới nút cảm ứng độc lập với nút Home ở cạnh dưới màn hình, kết nối USB Type-C với phụ kiện giúp chuyển đổi tai nghe sử dụng giao tiếp này ra chuẩn tai nghe 3,5mm truyền thống và cũng được bán kèm bộ sạc siêu tốc giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc pin cho thiết bị.

Từ những tiếp xúc thực tế, Test Lab đánh giá cao thiết kế ngoại hình của Moto Z. Tuy mang dáng vẻ thực sự mảnh mai khi không dùng nắp lưng Moto Style Shell gỗ đi kèm, nhưng Moto Z có độ cứng cáp ngoài sức tưởng tượng. Chỉ tiếc là chi tiết mặt lưng máy bóng bẩy khá nhạy dấu vân tay và do thân máy đã được mài giũa tối đa nên cụm camera cũng cao hơn đáng kể so với mặt phẳng thân máy. May mắn là một khi “kết dính” nắp lưng vân gỗ, tổng thể mặt lưng Moto Z trông hài hòa hơn trong khi vẫn đảm bảo được cảm giác mảnh mai vốn có của máy.

Riêng về chất lượng màn hình, Test Lab đánh giá cao độ chi tiết, độ trong trẻo cũng như góc quan sát của panel màn hình 5,5 inch mà Moto Z sử dụng. Độ nhạy điều khiển cảm ứng cũng không thể chê và có thể khẳng định không hề thua kém các đại diện cùng phân khúc. Tuy nhiên, chất lượng màu sắc của panel AMOLED trên Moto Z thực sự chưa thật tốt như mong đợi, vì qua các phép thử, Moto Z đều cho thấy màu sắc có phần bão hòa nhẹ. Nói dễ hiểu hơn là màu sắc trên Moto Z sẽ trông rực hơn thực tế chút đỉnh.

Moto Z trang bị màn hình 5,5 inch độ phân giải Quad HD.

Nhờ trang bị sức mạnh từ những chi tiết phần cứng thuộc hàng “khủng”, nên Moto Z trong hầu hết phép đo hiệu năng tại Test Lab đều cho điểm số hấp dẫn. Kết quả thử nghiệm hiệu năng đồ họa Adreno 530 tích hợp cũng cho thấy sức mạnh của GPU này cũng rất sát sao so với đồ Tegra X1 GPU. Điều này đồng nghĩa với việc Moto Z thừa sức cho nhu cầu sử dụng đa nhiệm hằng ngày, vi vu lướt web, mạng xã hội cũng như giải trí với các thể loại game đòi hỏi cao về hiệu suất đồ họa.

Xuyên suốt quá trình hiện thực hóa số liệu, Test Lab gần như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào như tình trạng giật, lag khi chuyển nhanh giữa các trang màn hình, ứng dụng nặng đang hoạt động nền. Với game, những trải nghiệm đồ họa càng lôi cuốn và thật hơn khi Test Lab di chuyển chầm chậm qua những hành lang đọng nước, phản chiếu gần như toàn bộ khung cảnh game xung quanh trong Dead Trigger 2, hoặc những khi bị phản công dữ dội bởi binh đoàn zoombie, hiệu ứng khói lửa và âm thanh trong game khi kết hợp cùng phụ kiện JBL Soundboost càng khiến Test Lab như đắm chìm vào thế giới ảo.

Chi tiết kết quả thử nghiệm hiệu năng Moto Z:

Test Lab cũng đánh giá cao độ nhạy của cảm biến vân tay tích hợp trên Moto Z. Chỉ cần một cú chạm tay thật nhẹ với dấu vân tay đã được lưu trước đó, Moto Z sẽ ngay lập tức trưng ra giao diện thân quen và sẵn sàng để phục vụ. Nút chức năng tích hợp bảo mật vân tay trên Moto Z còn hỗ trợ chức năng khóa màn hình, nên người dùng sẽ không cần phải dùng đến nút nguồn cứng như trước đây. Tuy nhiên, với ai đã từng dùng qua Motorola, Moto Z hẳn sẽ đôi lần khiến bạn phải nhầm lẫn nút Home với nút cảm ứng đặc biệt này.

Riêng với camera, khả năng và tốc độ lấy nét tự động của camera chính 13MP trên Moto Z xứng đáng nhận một điểm công từ Test Lab. Ngay cả trong môi trường ánh sáng thuận lợi cũng như khi môi trường thiếu sáng, Moto Z đều cho thấy khả năng bắt nét tốt và đáng tin cậy. Ảnh chụp thử trong môi trường ánh sáng thuận lợi cũng cho thấy độ chi tiết tốt, sắc màu hình ảnh trông tự nhiên. Tuy vậy, trong môi trường ánh sáng phức tạp, ảnh chụp cho thấy thiết lập cân bằng trắng tự động của camera chưa thật đáng tin cậy. Tình trạng này càng thể hiện rõ hơn nhất là khi môi trường thử nghiệm thiếu sáng.

Camera chính trênMoto Z cũng hỗ trợ chế độ chụp ảnh thủ công.

Với camera trước, chất lượng màu sắc, độ chi tiết hình ảnh nhìn chung ổn. Người dùng cũng có tùy chọn bật luôn sử dụng đèn flash hoặc đánh flash tự động để mang lại những shot hình selfie sáng rõ hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu môi trường thiếu sáng trầm trọng, đèn flash có thể khiến nước da của người dùng trông sậm màu hơn thực tế. Tuy nhiên, trong môi trường thử nghiệm sáng hơn, nhược điểm tái hiện màu da trên camera trước sẽ giảm đáng kể.

Về hiệu năng pin, do chỉ được tích hợp sẵn pin dung lượng 2.600mAh, nên Moto Z cơ bản vẫn chưa mang lại những trải nghiệm tốt về thời gian sử dụng pin. Thử nghiệm thực tế cho thấy nếu sử dụng máy chỉ đơn thuần cho cập nhật thông tin trực tuyến, mạng xã hội, nghe gọi với tần suất thấp, Moto Z có thể cầm cự được tầm 12 giờ. Nếu sử dụng máy cho nhu cầu chụp ảnh và quay phim, thời gian dùng pin sẽ giảm đáng kể và do ngoại hình mảnh mai, cộng thêm phần khung xương kim loại vốn truyền dẫn nhiệt tốt, nên Moto Z rất nhanh cho cảm giác nóng máy. May mắn là dù khá hao pin, nhưng Moto Z với adaptor sạc siêu tốc đi kèm chỉ mất chưa đầy 1 giờ để “bơm” đầy bình nhiên liệu cho máy.

Adaptor sạc siêu tốc đi kèm Moto Z.

Nhìn chung, Moto Z là một mẫu smartphone đẹp, cấu hình mạnh và hiệu năng cũng không hề thua kém so với các sản phẩm khác trong cùng phân khúc cao cấp. Điểm son của Moto Z còn bao gồm cả khả năng lắp ghép với các món phụ kiện độc đáo một cách dễ dàng nhờ lực hút từ tính. Dẫu rằng Moto Z tuy chưa cho thấy những trải nghiệm vượt trội về thời gian dùng pin, nhưng khả năng sạc pin thần tốc cộng thêm thiết kế cho phép dễ dàng lắp thêm phụ kiện tích hợp pin sạc dự phòng có thể phần nào bù đắp cho khuyết điểm này. Riêng về khoản chụp ảnh, nếu được chú trọng nâng cấp camera chính hơn nữa khi chụp ảnh trong môi trường thiếu sáng, Moto Z sẽ đủ sức đè bẹp cả những tên tuổi lớn, thậm chí cả những sản phẩm có giá bán đắt đỏ hơn.

Một số hình ảnh chụp thử bằng camera của Moto Z:

Thêm hình ảnh chi tiết smartphone cao cấp Moto Z:

Moto Z có thiết kế màn hình sắc nét, góc nhìn rộng song màu sắc có phần rực hơn so với thực tế.

Máy có thiết kế nguyên khối mảnh mai và có thể kết hợp dùng với nhiều loại phụ kiện trong bộ sưu tập Moto Mods.

Các tiếp điểm gúp máy 'tương tác' với phụ kiện gắn thêm.

Chi tiết mặt lưng bóng bẩy có phần nhạy với dấu vân tay.

Moto Z có độ mỏng ấn tượng, chỉ 5,19mm.

Moto Z khi kết hợp với phụ kiện Moto Style Shell.

Nắp lưng vân gỗ cho thấy sự trau chuốt trong khâu thiết kế sản phẩm.

Moto Z sử dụng duy nhất giao tiếp USB Type-C cho tai nghe và để đồng bộ dữ liệu với máy tính.

Khe SIM được bố trí ngay trên đỉnh máy.

Nút cảm ứng tích hợp bảo mật vân tay siêu nhạy.

Moto Z khi kết hợp với phụ kiện loa âm thanh nổi JBL Soundboost.

hoặc khi kết hợp với phụ kiện máy chiếu mini Moto Insta-share Projector.

Moto Z được tích hợp đèn flash LED cho cả camera trước.

Dãy phím cảm ứng đặc trưng cho nền tảng Android bố trí ngay trong giao diện màn hình.

Moto Z cũng được bán kèm ốp viền trong suốt.