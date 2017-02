Đánh giá ổ cứng gắn ngoài Seagate Backup Plus Hub

(PCWorldVN) Ngoài khả năng lưu trữ thông thường, tính năng mở rộng thêm hai cổng USB 3.0 cùng khả năng sạc cho thiết bị di động là những điểm nổi bật cần nhắc đến của sản phẩm.

Thông thường, khi kết nối một ổ cứng gắn ngoài vào máy tính thì bạn sẽ mất đi một cổng USB hoặc thậm chí hai cổng nếu sử dụng loại cáp dạng chữ Y. Điều này sẽ gây nhiều bất tiện nếu bạn đang sử dụng máy tính để bàn hay máy tính xách tay có trang bị số lượng cổng USB hạn chế. Chính vì lý do đó, Seagate đã giới thiệu mẫu ổ cứng gắn ngoài Backup Plus Hub có trang bị thêm tính năng hub USB nhằm tăng cường thêm hai cổng USB 3.0 ở mặt trước, chủ yếu cung cấp cho người dùng để kết nối các thiết bị USB khác. Điểm nổi bật là hai cổng USB này còn có chức năng sạc cho điện thoại ngay cả khi máy tính đang ở chế độ chờ hay tắt nguồn.

Về ngoại hình, Test Lab nhận thấy Seagate Backup Plus Hub có thiết kế không khác gì so với hầu hết ổ cứng gắn ngoài chuẩn 3,5 inch để bàn. Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn 198x118x41mm và nặng khoảng 1kg. Để kết nối với máy tính, ổ được trang bị cổng giao tiếp USB 3.0 vốn phổ biến trên đa số ổ cứng gắn ngoài trên thị trường hiện nay. Đồng thời, tương tự phần lớn ổ cứng gắn ngoài dạng để bàn khác, Seagate Backup Plus Hub phải sử dụng thêm nguồn điện thông qua adapter đi kèm chứ không lấy nguồn từ cáp USB như ổ cứng di động.

Ổ cứng gắn ngoài Seagate Backup Plus Hub.

Sản phẩm vừa đóng vai trò ổ cứng lưu trữ vừa có chức năng hub để mở rộng thêm 2 cổng USB 3.0 ở mặt trước.

Mặt sau là cổng nguồn và cổng USB để kết nối với máy tính (đi kèm cáp USB 3.0).

Phiên bản thử nghiệm của ổ Seagate Backup Plus Hub tại Test Lab có dung lượng 6TB. Ngay khi vừa khui hộp, Test Lab có thể cấp nguồn và kết nối ổ với máy tính rồi sử dụng ngay giống như các ổ cứng gắn ngoài khác. Mặc định, Backup Plus Hub được format ở định dạng NTFS và máy tính Windows có thể nhận ra ổ mà không cần phải cài đặt bất kỳ trình điều khiển nào.

Tuy nhiên, ngoài tính năng hub như đã nói trên thì điểm khác biệt của Backup Plus Hub so với các sản phẩm của hãng khác chính là nhờ tiện ích Seagate Dashboard đi kèm. Tiện ích này sau khi cài đặt sẽ biến Seagate Backup Plus Hub thành một trung tâm sao lưu dữ liệu khá hiệu quả. Về cơ bản, giao diện chính của Seagate Dashboard khá đơn giản, cung cấp 4 phần gồm các chức năng PC Backup, Mobile Backup, Social và Restore.

Giao diện chính của tiện ích Seagate Dashboard, trong đó cho phép liên kết với các dịch vụ đám mây.

Trước hết, phần PC Backup cung cấp hai tùy chọn là Protect Now giúp thực hiện tự động sao lưu toàn bộ dữ liệu trong máy tính vào ổ cứng gắn ngoài Seagate, còn tính năng New Backup Plan giúp người dùng tự chọn những thư mục cụ thể cần sao lưu. Khi Test Lab thử qua tính năng PC Backup bằng tùy chọn New Backup Plan với thư mục dung lượng khoảng 9GB chứa toàn hình ảnh JPEG, ổ Seagate Backup Plus Hub mất gần 10 phút để hoàn thành thông qua cổng USB 3.0.

Phần Mobile Backup theo Test Lab là một tính năng khá đặc biệt, giúp sao lưu dữ liệu từ thiết bị di động như smartphone hay tablet vào ổ cứng gắn ngoài Seagate. Để sử dụng tính năng này, trước hết bạn phải đăng ký tài khoản Seagate Mobile Backup Account, sau đó phải cài đặt ứng dụng Seagate Backup trên thiết bị iOS hay Android. Kể từ lúc này, bạn có thể dễ dàng thực hiện sao lưu mọi dữ liệu trên ứng dụng di động (chẳng hạn như hình ảnh, video, danh bạ) thông qua mạng Wi-Fi. Ngoài ra, ứng dụng cũng cho phép bạn thực hiện sao lưu lên các dịch vụ đám mây như Google Drive, OneDrive hay Dropbox. Một điểm đáng chú ý là Seagate tặng kèm theo ổ Backup Plus Hub cho người mua gói dung lượng OneDrive 200GB, thời hạn sử dụng trong vòng 2 năm.

Giao diện ứng dụng Mobile Backup trên iPhone.

Mạng xã hội cũng là một trong những ứng dụng mà hầu hết mọi người đều sử dụng ngày nay. Với phần Social trong tiện ích Seagate Dashboard, người dùng có thể sao lưu dữ liệu như hình ảnh, video từ các mạng xã hội vào ổ cứng Seagate một cách nhanh chóng chỉ bằng một nút nhấn. Đồng thời, người dùng cũng có thể chia sẻ hình ảnh và video lưu trong ổ cứng gắn ngoài lên các mạng xã hội, có nghĩa là tải nhanh trực tiếp trong giao diện Seagate Dashboard mà không phải truy cập vào các trang web dịch vụ tương ứng.

Tuy nhiên, theo Test Lab nhận thấy thì tiện ích hiện chỉ hỗ trợ sao lưu từ Facebook và Flickr, còn tính năng chia sẻ bên cạnh hai mạng xã hội vừa liệt kê còn hỗ trợ thêm dịch vụ YouTube. Trong tương lai, hy vọng là Seagate sẽ sớm bổ sung thêm nhiều mạng xã hội khác trong những bản cập nhật tiếp theo.

Phần cuối cùng trong giao diện chính của tiện ích Seagate Dashboard là Restore giúp khôi phục dữ liệu đã sao lưu. Chức năng này tương đối dễ dùng và cũng không có gì phức tạp. Ngoài những tính năng kể trên, Seagate Dashboard còn cho phép người dùng kết nối với các dịch vụ đám mây lưu trữ như Dropbox, Google Drive và OneDrive để sao lưu hay chia sẻ dữ liệu trực tiếp từ máy tính hay từ ổ cứng gắn ngoài Seagate Backup Plus Hub.

Như đã đề cập, ngoài chức năng lưu trữ thông thường, ổ cứng Seagate Backup Plus Hub còn có thêm khả năng mở rộng kết nối USB (hub USB) nhờ trang bị hai cổng USB 3.0 ở mặt trước. Đây là một tính năng khá hữu ích giúp người dùng có thể gắn thêm các thiết bị USB khác vào các cổng này để sử dụng mà không cần phải gắn trực tiếp vào cổng USB trên máy tính.

Cổng trước có chức năng sạc cho thiết bị di động.

Đồng thời cũng có thể gắn thêm các thiết bị USB khác.

Theo ghi nhận, khi gắn thêm ổ flash USB 3.0 vào cổng USB ở mặt trước của Seagate Backup Plus Hub, Test Lab có thể thực hiện các thao tác truy xuất và sao chép dữ liệu trong ổ flash tương tự như khi gắn trực tiếp ổ flash vào cổng USB trên máy tính. Ngoài ra, khi gắn iPhone vào một trong những cổng USB trên hub này thông qua cáp Lightning, Test Lab có thể vừa sạc cho điện thoại cũng như vừa sao chép ảnh vào máy tính hay ổ cứng gắn ngoài một cách dễ dàng, giống như khi gắn iPhone trực tiếp vào máy tính. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là nhà sản xuất không công bố giá trị cường độ dòng điện của hai cổng USB này nên Test Lab thực sự không biết chúng sẽ tối ưu để sạc cho smartphone hay tablet.

Về hiệu năng, để kiểm nghiệm tốc độ đọc/ghi của ổ cứng Seagate Backup Plus Hub, Test Lab sử dụng các công cụ đo gồm phần mềm ATTO Disk Benchmark 3.05 và HD Tune Pro 5.60. Các thử nghiệm trong bài đều được thực hiện trên laptop Dell Inspiron 14 (3437) trang bị cổng USB 3.0.

Thử nghiệm đo tốc độ đọc, ghi thực tế bằng phần mềm ATTO.

Thử nghiệm đo tốc độ đọc trung bình bằng phần mềm HD Tune Pro.

Với thử nghiệm đo tốc độ đọc/ghi bằng phần mềm ATTO, Test Lab nhận thấy kết quả khi đo qua cổng USB 3.0 đạt giá trị lần lượt là 193MB/s và 161MB/s, tương ứng với mức tốc độ 160MB/s theo công bố của Seagate trên trang web của hãng. Thực hiện kiểm tra độ ổn định trong quá trình đọc của ổ cũng như đo tốc độ đọc trung bình, Test Lab sử dụng phần mềm HD Tune Pro 5.60. Đường biểu diễn quá trình đọc chưa ổn định, bị răng cưa nhiều, độ chênh lệch giữa tốc độ cao nhất và thấp nhất khá lớn. Tốc độ đọc trung bình khi đo qua cổng USB 3.0 vào khoảng 137,5MB/s.

Nhìn chung, với chức năng lưu trữ truyền thống cùng phần mềm sao lưu đi kèm nhiều tính năng phong phú, đặc biệt khả năng hub mở rộng cổng USB và sạc cho thiết bị di động, ổ cứng Seagate Backup Plus Hub là một giải pháp lưu trữ đa năng đáng để lựa chọn.