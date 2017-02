Asus ZenFone Go TV: smartphone sành điệu, tivi di động

(PCWorldVN) ZenFone Go TV được cải tiến về hiệu năng, thời lượng pin, nền tảng Android và khả năng xem miễn phí các kênh truyền hình kỹ thuật số.

ZenFone Go TV là mẫu smartphone vừa được Asus tung ra thị trường gần đây như là một sản phẩm không chỉ dùng để kết nối, cập nhật tin tức hằng ngày, mà còn có thể dùng để xem truyền hình như một chiếc TV thu nhỏ.

Về ngoại hình, Asus ZenFone Go TV cũng mang trên mình những đường nét gợi nhớ series sản phẩm ZenFone 2 và người anh em ZenFone Go từng giới thiệu. Đơn cử, ZenFone Go TV cũng có thiết kế mềm mại bởi bốn góc máy được bo tròn, mặt lưng máy cũng được vát cong theo hướng lòng bàn tay người dùng và cũng sử dụng phần lớn vật liệu nhựa. ZenFone Go TV cũng được Asus vay mượn thiết kế ốp kim loại với các đường phay đặc trưng cho dòng sản phẩm ZenFone giúp tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt ngay bên cạnh dưới màn hình và cả kiểu bố trí nút tăng giảm âm lượng ở mặt vốn thường thấy trên các mẫu ZenFone 2 từng giới thiệu.

Hiện tại, Asus ZenFone Go TV hiện có 3 phiên bản màu sắc gồm đen xám, bạc và vàng ánh kim và mức giá vào khoảng 3,49 triệu đồng.

Asus ZenFone Go TV.

Về phương diện phần cứng, Asus ZenFone Go TV được trang bị bộ xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon 400 (MSM8928), RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB, khe cắm thẻ microSD, màn hình 5,5 inch HD, pin 3.010mAh. Máy cũng hỗ trợ Bluetooth 4.0, kết nối tai nghe 3,5mm, Wi-Fi, GPS và được cài đặt sẵn Android 5.1.1. ZenFone Go TV cũng được Asus trang bị camera chính 13MP khẩu độ f/2.0 kèm đèn flash LED trợ sáng, camera selfie cũng đạt mức 5MP hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, lấy nét tự động cùng hàng loạt tính năng chụp ảnh hấp dẫn. Mẫu smartphone ZenFone Go TV được Asus khẳng định có thể bắt được hơn 40 kênh tại Việt Nam tùy khu vực và xem TV tại hơn 40 quốc gia trên thế giới hoàn toàn miễn phí thông qua sóng truyền hình kỹ thuật số DVB-T2.

Xét trên cấu hình phần cứng, Asus ZenFone Go TV nhìn chung cũng không hề thua thiệt những sản phẩm trong cùng phân khúc. Qua những công cụ đánh giá vẫn thường dùng, có thể nói Asus ZenFone Go TV nhìn chung cho điểm số đều ở mức chấp nhận được. So với người anh em ZenFone Go từng thử nghiệm, Asus ZenFone Go TV cũng cho thấy những cải tiến đáng chú ý về hiệu năng nhờ nhà sản xuất đã chuyển qua dùng bộ xử lý của nhà sản xuất SoC Mỹ hỗ trợ mức xung nhịp cao hơn và hiệu suất đồ họa cũng được cải thiện hơn.

Cụm camera chính trên ZenFone Go TV được tăng cường đèn flash LED trợ sáng kép thay vì sử dụng duy nhất bóng LED như ZenFone Go.

Thậm chí trong phép thử hiệu năng tổng thể Antutu, Asus ZenFone Go TV đạt 26.984 điểm, vượt mặt cả mẫu VIBE K5 Plus vốn chỉ đạt 22.743 điểm trong cùng phép thử (VIBE K5 Plus có giá bán khi ra mắt ngót nghét 4 triệu đồng). Tuy vậy, cần hiểu rằng mẫu SoC mà VIBE K5 Plus sử dụng cơ bản vẫn được xếp hạng cao hơn bộ xử lý mà Asus trang bị cho ZenFone Go TV, nhất là khoản đồ họa và xử lý đa nhân. May mắn là trải nghiệm thực tế tại Test Lab cho thấy Asus ZenFone Go TV vẫn đủ sức cho nhu cầu sử dụng hằng ngày như cập nhật mạng xã hội, lướt web, phim ảnh trực tuyến qua kênh Youtube vì tốc độ truy xuất dữ liệu của ROM mà máy sử dụng thực sự tốc độ. Xuyên suốt quá trình hiện thực hóa số liệu, Asus ZenFone Go TV cũng cho thấy khả năng vận hành mượt mà khi Test Lab chuyển nhanh giữa các trang màn hình, chuyển đổi ứng dụng nền. Asus ZenFone Go TV đương nhiên cũng có thể giải trí với game, song do hạn chế về hiệu năng đồ họa, nên những trải nghiệm game sẽ không thể mượt như các sản phẩm trang bị RAM nhiều hơn hoặc bộ xử lý Qualcomm đời mới hơn.

Riêng với chức năng TV, ZenFone Go TV được Asus cài đặt sẵn ứng dụng SoloTV với giao diện thân thiện, nhiều chế độ không hề thua kém các đầu thu kỹ thuật số như: xem thời gian thực trên các kênh, lịch chương trình sắp chiếu, hẹn giờ xem chương trình, lựa chọn phụ đề tùy thích theo nhu cầu ở các kênh phim quốc tế, hay tạo danh sách kênh yêu thích để dễ theo dõi và chuyển kênh khi cần thiết. Bên cạnh đó, ZenFone Go TV cũng sẽ giúp người dùng yên tâm vì không còn bỏ lỡ mất bộ phim yêu thích hoặc những trận cầu đỉnh cao khi chưa có thời gian rảnh để theo dõi.

ZenFone Go TV có thể xem các kênh truyền hình kỹ thuật số miễn phí HD khá mướt.

Thử nghiệm thực tế chức năng xem TV trên Asus ZenFone Go TV tại khu vực Quận 1 - TP.HCM cho thấy số lượng kênh tìm thấy và có thể xem khá nhiều, hơn 100 kênh. Tuy nhiên, do vấn đề về bản quyền và khu vực địa lý, nên người dùng Asus ZenFone Go TV chỉ có thể xem những kênh truyền hình miễn phí. Test Lab nhận thấy đa phần kênh truyền hình miễn phí đa phần tập trung ở nửa dưới danh sách các kênh dò được. Thử điểm qua các kênh truyền hình chất lượng HD, Test Lab nhận thấy Asus ZenFone Go TV cho chất lượng hình ảnh và âm thanh mượt mà, không hề bị tình trạng giật hình hay bất kỳ trở ngại nào. Ứng dụng xem TV cài đặt sẵn cũng hỗ trợ tùy chỉnh độ sáng, âm lượng trực quan. Tiếc là loa tích hợp vẫn còn thiệt thòi về âm lượng và chất lượng nên những trải nghiệm âm thanh sẽ không thật “đã” như khi giải trí với âm nhạc.

Cũng từ thử nghiệm thực tế, Test Lab nhận thấy sau 2 giờ xem TV bằng Asus ZenFone Go TV với thiết lập độ sáng màn hình hơn 60% dung lượng pin tiêu hao chỉ tầm 60%. Kết quả này nhìn chung khá ổn vì khi đo kiểm bằng PC Mark for Android, Asus ZenFone Go TV cũng cho kết quả đạt mức 7 giờ 6 phút. Nếu sử dụng máy với cường độ cao, pin tích hợp có thể cho thời gian sử dụng trọn vẹn 24 giờ. Tuy nhiên, kết quả này chỉ mang tính chất tham khảo vì thực thế sử dụng sẽ thay đổi tùy theo thời lượng kích hoạt 3G, thiết lập độ sáng màn hình và nhiệt độ môi trường.

Riêng với camera, từ những trải nghiệm thực tế, Test Lab nhận thấy ZenFone Go TV khá được ưu ái khi ứng dụng chụp ảnh đi kèm hỗ trợ hàng loạt chế độ chụp ảnh với các thiết lập tối ưu cho người dùng không thua kém các đàn anh cũng thuộc dòng ZenFone ra mắt gần đây. Như đã đề cập, một số chế độ chụp ảnh cài đặt sẵn như Night, Slow motion, Time Lapse, HDR cũng có thể dùng cho camera trước. Thử nghiệm thực tế cho thấy chất lượng camera trên ZenFone Go TV nhìn chung chấp nhận được khi thử nghiệm trong môi trường ánh sáng thuận lợi. Khả năng đo sáng tự động trên ZenFone Go TV tuy chưa thật nhạy bén và chính xác, nhưng người dùng có thể tự cân chỉnh độ sáng khung hình để có được kết quả trông hài hòa hơn bằng cách chạm giữ điểm lấy nét và thay đổi vị trí thanh trượt tăng giảm độ sáng trong giao diện chụp ảnh.

Riêng với phần mềm, Test Lab đánh giá cao việc Asus hỗ trợ đầy đủ tính năng tiện ích cho ZenFone Go TV như chạm đúp để tắt/mở màn hình thay cho nút cứng. Người dùng cũng có thể kích hoạt nhanh ứng dụng camera, gọi điện thoại ngay trên màn hình tắt dễ dàng.Tuy vậy, lượng ứng dụng cài đặt sẵn không cần thiết vẫn còn khá nhiều.

Nhìn chung, Asus ZenFone Go TV có thể xem là một bản nâng cấp đáng giá từ mẫu ZenFone Go từng giới thiệu. Với bản nâng cấp này, người dùng còn có thể thưởng thức các kênh truyền hình kỹ thuật số miễn phí mà không cần phải bật TV. Test Lab cũng đánh giá cao chất lượng màn hình cũng như cải thiện về thời gian dùng pin của ZenFone Go TV. Thiết nghĩ sẽ thật trọn vẹn nếu như Asus trang bị cho ZenFone Go TV nền tảng Android 6 Marshmallow thay vì chỉ dừng lại ở phiên bản Android 5.1.1 như hiện tại.

Thêm hình ảnh chi tiết smartphone Asus ZenFone Go TV:

ZenFone Go TV cũng có thiết kế nắp lưng bằng nhựa nhám, độ bám tốt và có thể tháo rời để thao tác với 2 khay SIM, khay thẻ nhớ.

Máy cũng có thiết kế mang đậm phong cách ZenFone.

Nắp lưng và cả pin của ZenFone Go TV có thể tháo rời dễ dàng.

Máy hỗ trợ 2 SIM và có thể thao tác mà không cần can thiệp đến pin.

ZenFone Go TV trang bị camera trước hỗ trợ nhiều chế độ chụp ảnh, quay phim hấp dẫn.

Loa ngoài bố trí ở mặt lưng máy.

ZenFone Go TV vẫn sử dụng thiết kế nút nguồn ở đỉnh máy.

Giao tiếp micro USB bố trí ở cạnh dưới.

ZenFone Go TV cũng có thiết kế mặt lưng vát cong tạo cảm giác chắc tay trong khi vẫn giúp máy trông mảnh mai.

Adaptor đi kèm.

Phụ kiện không thể thiếu khi người dùng muốn xem phim trên ZenFone Go TV.

Hình ảnh giao diện và một số tính năng đáng chú ý trên ZenFone Go TV: