Transcend JetFlash 850S 16GB: Tốc độ cao, USB Type-C, hỗ trợ OTG

Công nghệ đầu cắm USB-C (hay còn được gọi là USB Type-C hoặc USB 3.1) ra đời và tỏ ra nổi trội hơn so với các chuẩn USB trước đây. Với thiết kế vật lý có cùng kích cỡ với chuẩn micro-USB vốn đang được dùng phổ biến nhất cho các dòng smartphone và tablet đời mới hiện nay, công nghệ USB-Type C còn cho phép kết nối hai chiều (reversible plug orientation) giúp người dùng không cần phải lo lắng về việc cắm ngược. USB-Type C có tốc độ truyền lên đến 10Gbps, gấp đôi so với khả năng của chuẩn USB 3.0 hiện nay. Hơn nữa, USB-Type C cung cấp mức năng lượng cao hơn rất nhiều, lên đến 20V và 5A, so với mức 5V và 1,8A của phiên bản USB trước đó. Điều này sẽ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian truyền dữ liệu cũng như thời gian sạc pin cho các thiết bị. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi công nghệ đầu cắm USB-Type C có thể sử dụng không chỉ để kết nối nhiều thiết bị tương lai khác nhau như ổ lưu trữ gắn ngoài, màn hình, máy in, máy ảnh, mà thậm chí còn có thể dùng để sạc cho các thiết bị khác.