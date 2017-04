Đánh giá laptop 2-trong-1 Dell Inspiron 13 5368

(PCWorldVN) Khỏe, đẹp, tiện dụng cùng màn hình hiển thị rõ đẹp là những điểm son của mẫu laptop biến hình Dell Inspiron 13 5368.

Dell Inspiron 13 5368 cơ bản là mẫu máy tính xách tay 2-trong-1 thuộc dòng sản phẩm Dell Inspiron 13 5000 từng được làm mới cách đây không lâu. So với những sản phẩm từng giới thiệu, Dell Inspiron 13 5368 cơ bản cũng không có nhiều cải tiến trong kiểu dáng. Đơn cử, sản phẩm mới vẫn mang phong cách thiết kế dùng chủ yếu vật liệu nhựa.

Dell Inspiron 13 5368 có giá bán tầm 25 triệu đồng.

Tuy nhiên, mẫu Dell Inspiron 13 5368 với bộ cánh màu xám ánh kim có mặt tại Test Lab vẫn trông hấp dẫn hơn kiểu vỏ máy màu bạc truyền thống như trước đây, và đặc biệt là vỏ máy cũng không hề bám dính dấu vân tay dù sử dụng nhiều trong những ngày nóng nực.

Một chi tiết đáng chú ý khác trên Dell Inspiron 13 5368 chính là máy đã được trang bị hệ thống đèn nền LED cho bàn phím với 2 tùy chỉnh cường độ sáng, rất thích hợp khi phải làm việc trong môi trường thiếu sáng.

Dell Inspiron 13 5368 trang bị bộ xử lý Intel Core i7 Skylake.

Dell Inspiron 13 5368 lẽ đương nhiên cũng sở hữu bản lề xoay 360 độ, màn hình cảm ứng đa điểm, nên không chỉ có thể xếp gọn để dùng như một chiếc tablet khủng, máy còn hỗ trợ nhiều chế độ sử dụng khác – tiện dụng cho nhu cầu giải trí hoặc khi cần chia sẻ ý tưởng trong công việc. Riêng về phần cứng, Inspiron 13 cũng đã được Dell mạnh dạn trang bị SSD (chuẩn kích thước 2,5 inch siêu mỏng) và bộ xử lý Intel Core i7-6500U vốn có mức xung nhịp chuẩn đạt mức 2,5GHz, RAM DDR4 kênh đôi tổng dung lượng 8GB. Dell Inspiron 13 5368 cũng được nhà sản xuất ưu ái đóng gói kèm công nghệ âm thanh MaxxAudio vốn cung cấp các tùy chỉnh âm thanh được thiết lập sẵn tối ưu cho từng nhu cầu giải trí. Lẽ đương nhiên là người dùng cũng có thể tùy chỉnh các thiết lập âm thanh theo sở thích nghe nhạc của mình một cách dễ dàng.

Ổ SSD 2,5 inch trên Inspiron 13 5368 cũng cho kết quả thử nghiệm tốt như mong đợi.

Đáng chú ý là đồng hành cùng nền tảng Windows 10 bản quyền trên Dell Inspiron 13 5368 còn có sự hiện diện của cụm camera hồng ngoại đạt chuẩn Windows Hello - giúp người dùng đăng nhập Windows chỉ trong tích tắc thay vì phải gõ mật khẩu hoặc sử dụng mã pin như trước đây.

Từ những tiếp xúc thực tế, Test Lab nhận thấy Inspiron 13 5368 khá hấp dẫn với bộ cánh màu xám ánh kim mà Dell trang bị cho sản phẩm. Về ngoại hình, Dell Inspiron 13 5368 cũng có tổng thể hài hòa và liền lạc hơn vài mẫu laptop 2-trong-1 mà Test Lab từng thử nghiệm. Test Lab cũng đánh giá cao cách Dell giấu hệ thống tản nhiệt giữa phần màn hình và đế của mẫu laptop Inspiron 13. Kiểu bố trí này vừa giúp sản phẩm trông hài hòa, vừa giúp hạn chế tính trạng nóng máy khi gấp ngược màn hình 360 độ.

Máy chạy RAM DDR4 kênh đôi.

Dell Inspiron 13 5368 cũng được trang bị bàn phím tích hợp đèn nền LED với 2 cấp độ tùy chỉnh sáng tiện dụng, touchpad lớn, hỗ trợ hầu hết thao tác điều khiển cảm ứng trên nền tảng Windows. Tiếc là thiết kế bề mặt touchpad có độ ma sát cao nên cảm giác mướt tay khi vuốt để cuộn trang, quét nhanh không thật tốt.

Bên cạnh đó, thiết kế kiểu bàn phím gói gọn dãy phím điều hướng vẫn khiến người dùng Dell Inspiron 13 5368 có thể cảm thấy khó chịu vì mất thời gian để làm quen. May mắn là thiết kế màn hình cảm ứng trên Dell Inspiron 13 5368 có độ nhạy cao, chất lượng hiển thị khá tốt cho nhu cầu làm việc và giải trí hằng ngày bằng phim ảnh.

Với thiết kế khung hình độ phân giải Full HD, hình ảnh trên Dell Inspiron 13 5368 cơ bản cũng có độ nét như mong đợi. Bên cạnh đó, không gian làm việc cũng dễ chịu hơn so những mẫu HP Envy 13 từng ghé thăm Test Lab. Đơn giản là vì các ứng dụng cũ vẫn có giao diện dễ nhìn hơn trên Dell Inspiron 13 5368 khi so với kiểu màn hình Quad HD hay 4K có cùng kích thước.

Kết quả hiệu năng tổng thể của Inspiron 13 5368 cho thấy máy thừa sức cho làm việc đa nhiệm và giải trí.

Với Dell Inspiron 13 5368, chủng loại giao cổng tiếp cũng không tệ, nhất là khi máy hỗ trợ cả ngõ HDMI full-sized, đầu đọc thẻ SD, 2 ngõ USB 3.0 và ngõ USB 2.0 kèm theo. Thiết nghĩ sẽ là một điểm cộng cho sự chỉn chu nếu Dell dùng màu sắc để phân biệt các cổng USB trên Inspiron 13 5368 cũng như tích hợp thêm ngõ USB Type-C cho sản phẩm.

Riêng về hiệu năng, với cấu hình phần cứng như đã đề cập, Dell Inspiron 13 5368 cơ bản cũng có thể sánh ngang với chiếc HP Envy 13-d019TU từng thử nghiệm gần đây vì sản phẩm từ HP cũng trang bị nội lực tương đồng với sản phẩm từ Dell. Những kết quả thử nghiệm thực tế cũng nói lên điều này khi chênh lệch về điểm số đều trong giới hạn cho phép. Đơn cử phép thử hiệu năng PCMark 8 - Creative cho thấy mức chênh lệch chỉ tầm 400 điểm. Các phép thử thành phần trong bộ công cụ test hiệu năng đồ họa 3DMark cũng nói lên điều này và cơ bản là Dell Inspiron 13 5368 cũng có thể chơi tốt phim Full HD, hoặc cày Liên Minh ở độ phân giải Full HD với max đồ họa game hay Minecraft.

Đồ họa Intel tích hợp trên Dell Inspiron 13 5368 cơ bản có thể đáp ứng tốt nhu cầu giải trí với phim ảnh chất lượng cao hay thậm chí là game đồ họa nặng của năm 2015 ở mức 720p. Song, tiếc là ổ cứng trên máy không có nhiều dung lượng cho game.

Trải nghiệm thực tế cũng cho thấy Dell Inspiron 13 5368 có thừa sức cho nhu cầu làm việc văn phòng hay giải trí thường ngày nên người dùng không cần phải lo lắng tình trạng treo, giật hay phải chờ đợi khi tải ứng dụng hoặc chạy đa nhiệm. Test Lab cũng đánh giá cao việc Dell trang bị cho Inspiron 13 5368 camera hồng ngoại vì ngay cả trong môi trường thiếu sáng, mẫu laptop này vẫn rất nhanh nhạy trong việc nhận dạng chủ nhân của mình, cho dù có đặt máy ngược như chế độ lều hay khi dùng như tablet.

Dell Inspiron 13 5368 cũng cho kết quả thử nghiệm thời lượng dùng pin không tệ so với mặt bằng chung. So với chiếc HP Envy 13 trang bị pin 45Wh, Dell Inspiron 13 5368 tuy trang bị pin thấp hơn chút đỉnh (42Wh), nhưng cũng cho kết quả không hề tệ và một chi tiết đáng chú ý nữa là máy khá mát mẻ dù vận hành liên tục trong môi trường thử nghiệm ở nhiệt độ phòng tầm 28 độ C.

Inspiron 13 5368 cho thời lượng pin đạt mức 4 giờ 19 phút khi thử nghiệm. Nếu sử dụng bình thường, Dell Inspiron 13 5368 có thể cho thời lượng đạt mức 5 giờ hoặc hơn, tùy theo thiết lập độ sáng màn hình cao hay thấp.

Tựu trung, hiệu năng của Dell Inspiron 13 5368 thừa sức đáp ứng nhu cầu làm việc cũng như giải trí hằng ngày. Test Lab cũng đánh giá cao thiết kế màn hình xoay 360 độ tiện dụng cùng chất lượng màu sắc hình ảnh mà Dell Inspiron 13 5368 mang lại. Với cân nặng tầm 1,6kg, Dell Inspiron 13 5368 cũng không quá nặng nề cả khi người dùng phải mang kèm adaptor. Thiết nghĩ với khoản kinh phí đầu tư tầm 25 triệu đồng, nếu yêu thích kiểu thiết kế 2-trong-1 tiện lợi mà không lo về hiệu năng, Dell Inspiron 13 5368 thực sự là một cái tên đáng quan tâm. Tuy nhiên, nếu muốn một sản phẩm mỏng nhẹ, tối ưu cho nhu cầu di chuyển và sang hơn, HP Envy 13 bản dùng Core i7 vẫn là một cái tên khuyên dùng.

Thêm hình ảnh chi tiết laptop 2-trong-1 Dell Inspiron 13 5368:

Dell Inspiron 13 5368 có thiết kế vỏ máy bằng polycarbonat nên cũng khá nhẹ cân.

Ngoại hình tổng thể cũng khá mảnh mai, có thể dùng như tablet khá tiện lợi.

Nút nguồn bố trí dễ xác định nên không mấy khi gây tình trạng nhấn nhầm phím.

Dell Inspiron 13 5368 cũng trang bị dãy phím điều tiết âm lượng kiểu tablet.

Hầu hết ngõ USB 3.0 tập trung ở cạnh trái máy.

Touchpad có mặt thoáng lớn, nút nhấn tích hợp nhạy song chưa thật mướt tay khi di chuyển.

Thiết kế tổng thể hài hòa, nội thất gọn gàng, dễ sửa chữa cùng là một ưu điểm của Dell Inspiron 13 5368.

Khe thoát nhiệt bố trí dọc theo cạnh máy.

Bản lề xoay 360 độ cho cảm giác nhẹ nhàng khi xoay chuyển.

Bàn phím trên Dell Inspiron 13 5368 có 2 cấp độ tùy chỉnh độ sáng đèn nền.

Ngõ USB 2.0 bố trí ở cạnh phải máy.

Camera hồng ngoại nhạy cả khi môi trường thiếu sáng.