Asus ROG G701VI: laptop mạnh cho game thủ, giá bằng chiếc Honda SH

(PCWorldVN) Hiệu năng chinh phục game mạnh mẽ cùng CPU Core i7-6820HK và GPU GeForce GTX 1080, màn hình góc nhìn cực rộng tần số quét 120Hz, thiết kế vẻ ngoài sang trọng bắt mắt… là 3 trong số những ưu thế chính của laptop chuyên game Asus ROG G701VI.

Không phải chỉ có desktop mới có thể chơi game “hạng nặng” trơn tru, laptop giờ đây cũng có nhiều mẫu trải nghiệm game khủng mượt mà. Hơn thế, game thủ còn có thể xách tay vào những nơi như quán café, phòng họp nhóm… để tụ tập cùng bạn bè.

Để giới thiệu lựa chọn máy tính chơi game đầy linh hoạt theo yêu cầu như trên, cách đây không lâu, PC World Vietnam từng có bài viết mời quý bạn đọc cùng trải nghiệm chiếc laptop chuyên game Asus ROG G701VI.

Tại Việt Nam, sản phẩm có giá bán tham khảo ở mức 85 triệu đồng.

Hào nhoáng, sang trọng

Là một trong những sản phẩm tuyệt vời nhất mà nhà sản xuất Asus mang đến cho giới game thủ chuộng vẻ đẹp tinh tế và nổi bật hẳn giữa đám đông, ROG G701VI mang kiểu dáng thiết kế cực kỳ thích mắt khi kết hợp hoàn hảo giữa màu xám và đồng (Armor Titanium và Plasma Copper) cho lớp vỏ nhám chống vân tay ROG Bio-Armor.

Với trọng lượng xấp xỉ 5,1kg (gồm máy và adapter), mẫu laptop to bự này có thể sẽ không phù hợp với nữ game thủ chuộng vẻ ngoài mỏng nhẹ, song lại rất thích hợp cho phái nam “sức dài vai rộng”. Nói gì thì nói, ROG G701VI cực ấn tượng khi chỉ dày 32,5mm, hơn nữa là máy có kết cấu cứng cáp và nhẹ cân hơn nhiều mẫu gaming laptop hầm hố khác.

Có lẽ nhiều game thủ quen dùng bàn phím cơ sẽ không thích lắm bàn phím laptop, song bàn phím QWERTY đầy đủ của ROG G701VI vẫn rất thoải mái sử dụng khi nhấn phím cả về độ sâu khi nhấn phím và lực dùng nhấn.

Kiểu thiết kế độc đáo của bàn phím đỡ một phần cổ tay và giúp các ngón tay lả lướt trên cụm WASD cũng như bàn phím số bên tay phải. Đặc biệt hơn, Asus hỗ trợ các game thủ mê MMORPG đến 5 phím macro nằm riêng biệt rất tiện lợi ngay phía trên chuỗi phím số và dễ dàng với ngón tay điều khiển. Mặt khác, game thủ dễ dàng tùy chỉnh chuỗi lệnh trong chùm phím macro thông qua phần mềm ROG MacroKey.

Chuyên dụng cho trải nghiệm game

Trang bị bộ xử lý Intel Core i7-6820HK hỗ trợ ép xung cao nên ROG G701 không khó đạt tới tầm cao của một chiếc laptop chuyên game “thứ dữ”. Dù đủ chạy mướt nhiều trò chơi khủng ở chế độ bình thường, ROG G701VI sẵn sàng gia tăng khả năng chịu tải cao nhất bằng biện pháp ép xung CPU.

Bộ xử lý Intel Core i7-6820HK.

Ngay cả khi game thủ không biết ép xung là gì thì đó cũng chẳng phải là vấn đề to tát bởi nhà sản xuất Asus cung cấp sẵn tùy chọn ép xung toàn diện rất an toàn và ổn định cho ROG G701VI.

Khi đó, chỉ cần nhấn phím ROG Gaming Center và chọn cấu hình ép xung Extreme thiết lập sẵn là game thủ đã có thể “bon bon” lướt game mạnh tùy ý, hoặc tự tay từng bước thiết lập cơ chế ép xung của riêng mình. Trừ trường hợp game thủ thiết lập quá bất ổn cho hệ thống, ở hầu hết tình huống ép xung quá tay máy sẽ tự trả về thiết lập cơ bản ban đầu, mang đến sự tự tin rất mạnh cho game thủ.

Khi mà việc ép xung CPU di động vẫn còn là điều gì đó ngại ngần do cần giải pháp tản nhiệt phụ trợ đi kèm, thì với mức tiêu thụ điện (TDP) ở mức thấp của CPU Skylake và giải pháp tản nhiệt khí rất hiệu quả từ Asus, thì Test Lab nhận thấy ROG G701VI hoạt động cực tốt ở cấu hình tiêu chuẩn, sau đó bật tăng tốc ép xung CPU thì bằng nút ROG thì máy cho hiệu năng cao hơn hẳn trong khi hoạt động rất ổn định.

Một góc "khe" tản nhiệt của Asus ROG G701VI.

Thực tế sử dụng cho thấy khi không chịu tải hoặc đang làm việc văn phòng hoặc xem phim, lướt web (mở nhiều tab trong Google Chrome hay Firefox) thì ROG G701VI rất mát và chạy rất trơn tru. Khi chạy game đòi cấu hình đồ họa cao thì máy nóng lên và khi đó hệ thống tản nhiệt khí cho thấy hiệu suất làm mát rất hiệu quả, ổn định mức nhiệt trong máy ở thời gian dài, chỉ hơi bất tiện do quạt chạy hơi ồn.

Bạn lo lắng dung lượng cài đặt game ngày càng nặng ở mức trung bình 40-50GB mỗi game?

Chuyện nhỏ, bởi 2 ổ SSD Samsung 512GB (PCIe 3.0 M.2 NVMe) chạy thiết lập RAID 0 dễ dàng hóa giải mối bận tâm trên, bởi không chỉ cho dung lượng lưu trữ lớn đến 1TB chứa game và phim mà còn giúp tăng tốc load game ngay từ ban đầu, nhanh gấp bội so với kiểu dùng combo SSD - HDD.

Qua trải nghiệm game thực tế, Test Lab đảm bảo game thủ sẽ rất thích thú khi nhìn thấy cảnh load game nhanh chóng trong Dragon Age: Inquisition, hoặc bay tích tắc trong Fallout 4 nhẹ nhàng như xuyên qua không khí. Nếu có nhu cầu gắn thêm ổ lưu trữ ngoài, game thủ có thể kết nối qua các giao tiếp USB 3.0, hoặc sắm các thiết bị lưu trữ mới để tận dụng tốc độ 40GB/s qua giao tiếp Type-C được Asus cung cấp cho ROG G701VI.

Cặp SSD chạy RAID 0 cho tốc độ đọc/ghi dữ liệu cực nhanh.

Sở hữu màn hình tấm nền IPS chống chói kích cỡ 17,3-inch, ROG G701VI cho hình ảnh cực sắc nét, màu sắc sống động tươi mắt ở độ phân giải Full HD (1.920x1.080p), mở tối đa khoảng 135 độ và "bao xem" từ nhiều góc nhìn. Điểm đáng chú là màn hình của máy hỗ trợ công nghệ NVIDIA G-Sync nên đạt tần số quét cực nhanh lên đến 120Hz, hơn hẳn nhiều chủng loại màn hình laptop chơi game chỉ đạt 60-75Hz thường thấy trên thị trường.

Ở một hệ thống laptop hiện tại, màn hình Full HD có vẻ là sự lựa chọn thông minh hơn màn hình 4K, dù GeForce GTX 1080 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu. Tuy nhiên, thay vì ra sức “chiến đấu 4K” với số khung hình mỗi giây không thể vượt quá con số 60fps bởi giới hạn tần số quét 60Hz ở màn hình 4K hiện nay, thì việc tăng gấp đôi giới hạn số khung hình xuất mỗi giây (fps) ở độ phân giải Full HD rất đáng giá, giúp ROG G701VI nâng cao chuẩn “nhìn” chìm ảo trong thế giới game.

Vô tư chinh phục game “khủng”

Là dòng GPU mạnh nhất trên laptop hiện tại, GeForce GTX 1080 hỗ trợ hoàn hảo cho việc trải nghiệm game ở độ phân giải Full HD (1.920x1.080p), do độ phân giải 4K không phải lúc nào cũng đáp ứng thoải mái trên màn hình 17,3-inch của laptop (vì một số game online chưa hỗ trợ đầy đủ 4K). Mặt khác, Full HD cũng đang là độ phân giải ưng ý cho các trò chơi thực tế ảo VR. Do đó, với thế hệ GPU mạnh nhất cho di động này, ROG G701VI dễ dàng chinh phục mọi tựa game có đồ họa nặng (như Dragon Age: Inquisition và Rise of the Tomb Raider) đang có trên thị trường mà chẳng gặp tí thách thức nào.

GPU GeForce GTX 1080.

Thử nghiệm với trò chơi Dragon Age: Inquisition ở thiết lập đồ họa cao nhất Ultra và độ phân giải Full HD, ROG G701VI lướt nhẹ nhàng những cảnh diệt rồng ấn tượng ở mức fps thấp nhất là 81,6fps và mức fps trung bình đạt 107,6fps. Kết quả này cao hơn hẳn hệ thống PC chạy card đồ họa Asus RX 480 Strix Gaming OC 8GB mà Test Lab từng thử nghiệm, lần lượt là 87% và 69% ở các mức fps tương ứng.

Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa ROG G701VI và RX 480 PC có giảm đôi chút ở trò chơi Rise of the Tomb Raider (thiết lập Very High, kích hoạt DirectX 12, độ phân giải Full HD), nhưng hiệu năng của laptop chuyên game Asus vẫn mạnh hơn cỡ 49%.

Khi Test Lab thử nghiệm bằng phần mềm 3DMark thì ROG G701VI đạt 6.324 điểm ở phép thử Time Spy và 9.321 điểm ở phép thử Fire Strike Ultra. Kết quả này nhỉnh hơn kết quả thử nghiệm cỗ máy tính để bàn chuyên game Asus ROG GT51 dù mức chênh lệch là không nhiều.

Xét điểm thử nghiệm khả năng tương thích thiết bị VR bằng phần mềm VRMark thì ROG G701VI lại thua ROG GT51 một chút. Test Lab ghi nhận ROG G701VI đạt chuẩn Super với số điểm 8.306 ở phép thử Orange Room và 2.166 điểm ở phép thử Blue Room, nhưng đó vẫn là kết quả đo hiệu năng quá tốt cho trải nghiệm game VR.

Thử nghiệm thêm bằng phần mềm VRScore, ROG G701VI cho khả năng xuất hình đến 80fps ở độ phân giải Full HD.

Xứng danh laptop chuyên game

Bên cạnh bộ Realtek ALC286 codec quen thuộc trong bộ âm thanh tích hợp cho máy tính, Asus mạnh dạn trang bị thêm cho ROG G701VI bộ khuếch đại Texas Instruments TPA3110D2 và chip âm thanh ES9016K2M 32-bit DAC Hypersteam, mang đến chất lượng âm khá ấn tượng. Song song đó, nhờ vào việc bố trí các khe loa rộng khắp, ROG G701VI cho âm thanh rõ ràng cả về giọng nói của nhân vật hay âm thanh chiến đấu trong các cảnh game.

Tuy nhiên, nếu muốn tăng âm lượng “thật to, thật đã”, nhất là khi dùng ứng dụng Sonic Studio II để điều chỉnh âm bass và hiệu ứng, theo đánh giá chủ quan của thử nghiệm viên cần có dàn loa ngoài hoặc tai nghe chuyên game loại xịn mới “thấu hiểu” được chất lượng âm mà dàn linh kiện cao cấp trong ROG G701VI mang đến.

Laptop chuyên game Asus ROG G701VI.

Có thể bạn sẽ thấy một số mẫu laptop có cấu hình tương tự, song sẽ khó tìm được máy có cặp SSD siêu tốc và màn hình góc rộng có tần số quét nhanh 120Hz như ROG G701VI.

Hơn nữa, Asus còn tặng kèm hàng loạt phần mềm theo máy hỗ trợ trải nghiệm game đắc lực như Sonic Radar II cung cấp hiệu ứng “ăn gian” dò hướng khi chơi game bắn súng, GameFirst IV điều khiển lưu lượng mạng cho game online, hay ứng dụng XSplit Gamecaster giúp thao tác streaming dễ dàng.

Có thể khẳng định rằng, bên cạnh kiểu dáng tinh tế thon gọn, việc Asus táo bạo kết hợp giải pháp lưu trữ tốc độ cao với bộ xử lý di động ép xung và GPU chuyên game cao cấp như trong Asus ROG G701VI đã giúp tạo ra một cỗ máy chơi game di động cực kỳ mạnh mẽ. Lẽ đương nhiên, sức mạnh ấy còn được "gia cố" bởi sự trang bị loạt phần cứng và công nghệ thuộc hàng top, ngang sức ngang tài với máy tính để bàn.