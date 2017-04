Lenovo K6 Note và K6 Power: Dáng đẹp, pin khỏe, hiệu năng tốt

Tuy còn vài thiếu sót rất nhỏ về tính năng chụp ảnh, song bộ đôi K6 Note và K6 Power thực sự mạnh về pin, dễ dùng, thiết kế khá hấp dẫn, hiệu năng ổn định và chú ý là có thể kiêm thêm nhiệm vụ cấp cứu nguồn pin cho smartphone khác.

Như PC World Vietnam từng thông tin trong bài loạt ảnh trên tay K6 Note và K6 Power, đây là bộ đôi smartphone được Lenovo thiết kế chủ yếu hướng đến nhu cầu giải trí trên điện thoại. Tuy nhiên, thay vì trưng dụng lại kiểu dáng từ những sản phẩm cũng được thiết kế với tâm niệm tối ưu cho nhu cầu giải trí bằng smartphone, Lenovo K6 Note và K6 Power đã mang trên mình những cải tiến đáng chú ý cả về phong cách bên ngoài và điều này có thể nhận thấy rõ nhất trên mẫu Lenovo K6 Note.

Cụ thể, Lenovo K6 Note đã được lên đời bằng thiết kế kim loại nguyên khối cứng cáp hơn, tùy chọn màu sắc thân máy cũng phong phú và hợp thời hơn. Thiết kế màn hình phẳng lì trước đây cũng đã được thay thế bằng kiểu màn hình vát cong 2.5d hứa hẹn mang lại cảm giác điều hướng “sướng” tay hơn ở các vùng sát rìa màn hình. Riêng với Lenovo K6 Power, tuy vẫn còn phảng phất đâu đó những đường nét thiết kế từng được nhiều nhà sản xuất smartphone tin dùng, nhưng sản phẩm thực sự vẫn có nét hấp dẫn riêng, nhất là bản K6 Power màu vàng đồng ghé thăm Test Lab – PC World Vietnam.

Lenovo K6 Note trang bị màn hình 5,5 inch vát cong 2.5d hiện đại.

So với những sản phẩm từng giới thiệu, bộ đôi smartphone giải trí Lenovo K6 Power và K6 Note cũng đã được nâng cấp nhiều chi tiết phần cứng đáng chú ý. Đơn cử, Lenovo K6 Note và K6 Power đều được trang bị bộ xử lý 8 nhân Qualcomm Snapdragon 430, RAM dung lượng lần lượt đạt mức 4GB và 3GB (K6 Power), bộ nhớ trong dung lượng 32GB kèm khe cắm thẻ microSD và nền tảng Android 6 Marshmallow. Vốn được xếp vào dòng sản phẩm hướng đến nhu cầu giải trí, Lenovo K6 Power và K6 Note đương nhiên được ứng dụng công nghệ âm thanh Dolby Atmos, pin dung lượng 4.000mAh hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng thoải mái hơn chỉ với một lần sạc.

Trong 2 sản phẩm mới, Lenovo K6 Power đúng như tên gọi của sản phẩm còn được thiết kế nhằm tăng cường tối đa trải nghiệm về pin. Vì vậy, máy chỉ sở hữu màn hình 5 inch để tiết kiệm năng lượng hơn. Tuy nhiên, người dùng không nên quá lo về độ sắc nét hình ảnh vì panel màn hình 5 inch trên Lenovo K6 Power vẫn hỗ trợ độ phân giải đạt mức Full HD như đàn anh Lenovo K6 Note.

Lenovo K6 Power gọn gàng, vừa tay hơn vì chỉ trang bị màn hình 5 inch.

Riêng về camera, Lenovo K6 Note có phần hấp dẫn hơn người anh em K6 Power của mình chút đỉnh vì camera chính hỗ trợ độ phân giải đạt mức 16MP. Nhà sản xuất còn trang bị cả đèn flash LED kép cho cụm camera chính 16MP này. Nếu so với các sản phẩm cùng tầm giá, Lenovo K6 Power và K6 Note cũng không hề kém cạnh khi cũng trang bị camera selfie 8MP. Một chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt những thực sự quan trọng với một lượng không hề nhỏ người dùng smartphone cũng được tìm thấy trên cả K6 Power và K6 Note chính là đèn LED nhỏ nhắn ở mặt trước chỉ báo tiến độ sạc pin, các thông báo trên điện thoại. Ngoài ra, bộ đôi smartphone này cũng được tích hợp cả bảo mật vân tay một chạm ở mặt lưng máy.

Từ những tiếp xúc thực tế, Test Lab thực sự hài lòng với thiết kế của bộ đôi Lenovo K6 Note và K6 Power bởi độ cứng cáp, sự hài hòa giữa cách bố trí các nút cứng cũng như thiết kế các nút chức năng cảm ứng đặc trưng cho nền tảng Android nằm bên ngoài giao diện màn hình. Test Lab cũng đặc biệt thích cách mà Lenovo sắp đặt loa ngoài trên K6 Note. Với Lenovo K6 Note và K6 Power, người dùng cũng có thể dùng chính sản phẩm để sạc pin cho một chiếc smartphone/điện thoại khác mỗi khi cần. Đương nhiên là tính năng USB OTG trên mỗi sản phẩm cũng sẽ giúp người dùng chia sẻ dữ liệu trên smartphone đến máy tính/bút nhớ USB tương thích một cách dễ dàng. Song tiếc là nhà sản xuất không trang bị kèm cáp USB OTG cho K6 Note cũng như K6 Power.

Về màn hình, xuyên suốt quá trình sử dụng thực tế cũng như tổng hợp so sánh các kết quả đánh giá thử nghiệm, Test Lab nhận thấy chất lượng hiển thị của Lenovo K6 Note và K6 Power đủ sức xếp vào mức khá bởi sắc màu hình ảnh cơ bản có độ bão hòa tốt trong tầm giá, độ chi tiết hình ảnh cũng đạt mức “nét căng”, tính năng điều tiết độ sáng màn hình tự động có độ nhạy cao, độ sáng màn hình khá và quan trọng là độ nhạy điều khiển cảm ứng cũng không thể chê ngay cả khi phải so sánh với các sản phẩm có giá bán cao hơn.

Lenovo K6 Power dù trang bị màn hình nhỏ nhưng vẫn có độ nhạy điều khiển cảm ứng tốt như mong đợi.

Với phần cứng như đã đề cập, Lenovo K6 Note và K6 Power về cơ bản cũng không hề thua kém các sản phẩm cũng trang bị pin trâu và có sức mạnh phần cứng tương đồng trên thị trường như Asus ZenFone 3 Max 5.5. Nếu so với những cái tên cũng do Lenovo sản xuất tập trung vào nhu cầu giải trí như VIBE K5 Plus hay A7010, bộ đôi K6 Note và K6 Power đã cho thấy những cải tiến rõ rệt về hiệu năng bộ xử lý. Cụ thể, trong phép thử hiệu năng tổng thể Antutu, cả Lenovo K6 Note và K6 Power đều dễ dàng vượt qua mốc 44.000 điểm. Đáng chú ý là tốc độ đọc và ghi dữ liệu của bộ nhớ tích hợp trên cả Lenovo K6 Note và K6 Power cũng đã được nhà sản xuất chú ý nâng cấp. Chính yếu tố này đã giúp Lenovo K6 Note và K6 Power mang lại những trải nghiệm mượt mà hơn trong các tác vụ hằng ngày như lướt web, cập nhật mạng xã hội, giải trí với phim ảnh trực tuyến hay thậm chí là chơi game nặng về đồ họa. Có thể khẳng định, mức chênh lệch về dung lượng RAM giữa Lenovo K6 Note và K6 Power thực sự không có ý nghĩa nhiều trong quá trình sử dụng bình thường hằng ngày, xuyên suốt quá trình hiện thực hóa số liệu Test Lab nhận thấy cả 2 máy đều vẫn mất ít nhiều thời gian để tải những tựa game nặng về đồ họa vì Snapdragon 430 vốn vẫn được sản xuất trên quy trình 28nm.

Với camera, Lenovo K6 Note và K6 Power tuy trang bị camera độ phân giải không hề tỏ ra thua kém các sản phẩm cạnh tranh, thậm chí, bộ đôi smartphone này còn có tốc độ chụp ảnh nhanh hơn cả những sản phẩm từng thử nghiệm, nhưng tiếc là độ chi tiết hình ảnh đôi khi vẫn chưa được như Test Lab mong đợi. Trong điều kiện ánh sáng thuận lợi, Lenovo K6 Note và K6 Power đều cho hình ảnh có màu sắc tổng thể, khả năng đo sáng tự động ở mức đáng khen. Tiếc là đôi khi hình ảnh vẫn bị back focus hoặc front focus tựa như tình trạng mà mẫu VIBE K5 Plus từng gặp phải. Riêng với môi trường thiếu sáng, Lenovo K6 Note và K6 Power thực sự vẫn chưa cho thấy những cải tiến rõ rệt về khả năng chụp ảnh vì tốc độ chụp ảnh chậm đi nhiều, khả năng đo sáng tự động cũng có khuynh hướng cho ảnh chụp dư sáng hơn thực tế và những khuyết điểm này cơ bản có thể khiến hình ảnh thiếu đi độ sắc nét và cũng có khuynh hướng sai về màu sắc.

Lenovo K6 Power cho màu sắc hình ảnh chụp từ camera chính tốt như mong đợi.

Dù chưa cho thấy những cải tiến về camera, nhưng Lenovo K6 Note và K6 Power vẫn giữ được nét đặc trưng của các dòng sản phẩm của nhà sản xuất này đó là giao diện người dùng đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn hỗ trợ đầy đủ những tính năng cần thiết, mang lại sự tiện dụng nhưng vẫn đảm bảo tính dễ dùng cho cả những khách hàng mới làm quen với máy. Đơn cử, Lenovo K6 Note và K6 Power vẫn hỗ trợ VR Mode cho phép hô biến hầu hết nội dung video thông thường thành 3D để giải trí với kính thực tế ảo AntVR (mua riêng), mở nhanh đèn flash bằng phím Home, chụp ảnh bằng cảm biến vân tay, chạm đúp để bật sáng màn hình nhanh thay cho nút cứng hay kích hoạt nhanh camera bằng nút nguồn/khóa màn hình từ màn hình đã tắt. K6 Note và K6 Power cũng được Lenovo trang bị sẵn ứng dụng Dolby Atmos để chọn lựa nhanh các profile âm thanh đã được thiết lập sẵn cho từng mục đích giải trí. Thử nghiệm thực tế với tai nghe Sennheiser HD 419 cho thấy trải nghiệm âm thanh trên 2 mẫu smartphone này được cải tiến đáng kể khi kích hoạt Dolby Atmos và sử dụng các chế độ cân bằng âm thanh được cài đặt sẵn.

Vì không hỗ trợ tính năng điều tiết độ sáng thủ công, nên để có được hình ảnh trông được hơn khi chụp thiếu sáng, Test Lab phải dùng chút mẹo nhỏ. Ảnh bên phải cũng được Test Lab chụp ở chế độ tự động song đo sáng và lấy nét vào gần khu vực sáng trong khung hình chụp thử nghiệm.

Trong 2 mẫu smartphone Lenovo K6 Note và K6 Power, Test Lab nhận thấy K6 Power tuy nhỏ nhắn và phải nói thẳng là ít hấp dẫn hơn, nhưng thực sự hấp dẫn và đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm trong cùng tầm giá. Đơn giản là vì dù Lenovo K6 Power vẫn còn chút hạn chế về camera, nhưng sản phẩm có hiệu năng ổn, màn hình khá, khả năng vận hành mát mẻ và quan trọng là thời gian dùng pin tốt ngoài mong đợi. Với K6 Note, phải khẳng định, máy có ngoại hình đẹp, mức dung lượng RAM nghe đầy vẻ hấp dẫn, nhưng xét trên phân khúc smartphone 6 triệu, sản phẩm của Lenovo dù có lợi thế cả về thời gian dùng pin, nhưng sự thiếu hụt về tính năng và phần cứng camera có thể sẽ là rào cản giúp tạo cơ hội cho các sản phẩm đối thủ vượt mặt. May mắn là Lenovo K6 Note và người anh em K6 Power vẫn hỗ trợ USB OTG và cả tính năng sạc pin giúp tái nạp năng lượng cấp kỳ cho một mẫu smartphone khác khi cần.

Cả K6 Note và K6 Power đều cho kết quả thử nghiệm thời gian dùng pin tốt như mong đợi. Với K6 Power, người dùng có thể yên tâm sử dụng máy với các hoạt động bình thường hơn 2 ngày 2 đêm chỉ với 1 lần sạc pin.

K6 Note và K6 Power hiện có giá bán ở mức 5,99 triệu đồng và 4,99 triệu đồng.

Hình ảnh chụp thử từ camera trên K6 Power:

Hình ảnh chụp thử từ camera trên K6 Note: