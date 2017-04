Asus Maximus IX Code: tăng tốc Kaby Lake, giá tốt có giáp ROG Armor

Với sứ mệnh mang giáp ROG Armor phổ biến tiếp cận giới game thủ, bo mạch chủ Asus Maximus IX Code là lựa chọn phù hợp cho game thủ bởi ngoại hình đẹp, chạy đồ họa kép ổn định, có nhiều giao tiếp tốc độ cao và hỗ trợ ép xung CPU.

Không những toát lên vẻ đẹp sang trọng và mát mắt với tông đen kết hợp màu sáng bạc, Asus Maximus IX Code còn sở hữu lớp áo giáp bảo vệ ROG Armor phủ khoảng 60% diện tích. Trước đây, ROG Armor chỉ được Asus trang bị cho phiên bản Maximus Formula và một số phiên bản đặc biệt TUF nhằm ngăn lượng nhiệt tỏa ra từ card đồ họa và ngăn chặn khả năng rò rỉ khi người dùng sử dụng các giải pháp tản nhiệt chất lỏng.

Là bo mạch chủ dùng chipset Intel Z270 cao cấp hỗ trợ bộ xử lý Kaby Lake, Asus Maximus IX Code rất biết cách chiều lòng những game thủ không dùng thùng máy (case) với dàn nút bấm Start và Reset nằm ngay dưới màn hình báo lỗi hệ thống LED Q-Code. Điều này sẽ tiện lợi và an toàn hơn vì không cần phải sử dụng đầu kim loại để khởi động hoặc tắt nguồn hệ thống. Bo mạch chủ cũng có sẵn một loạt nút ReTry, SafeBoot, MemOK! phục vụ cho việc ứng cứu hệ thống khi ép xung không thành công.

Nắm bắt xu hướng kết nối thiết bị lưu trữ ngoại vi tốc độ cao, bo mạch chủ chuyên game Asus Maximus IX Code có sẵn giao tiếp USB 3.1 trên bảng mạch cho ngõ ra ở phía trước. Hiển nhiên, giao tiếp tiêu chuẩn mới này sẽ cung cấp tốc độ truyền tải dữ liệu cực cao đến 10Gbps.

Hướng đến nhu cầu sử dụng SSD tốc độ cao giao tiếp M.2 nên Asus trang bị cho Maximus IX Code đến 2 giao tiếp M.2 32Gbps (PCIe 3.0 x4) và chỉ dành ra 6 giao tiếp SATA 3.0 6Gbps, trong đó nếu dùng hết cả 2 giao tiếp M.2 thì chỉ còn lại 3 giao tiếp SATA. Cụ thể, nếu giao tiếp M.2_2 được sử dụng thì 2 giao tiếp SATA thứ 5 và 6 sẽ bị vô hiệu, hoặc nếu giao tiếp M.2_1 được sử dụng thì giao tiếp SATA thứ 1 sẽ bị vô hiệu. Tất nhiên, với sự chênh lệch giá ngày càng bị rút ngắn thì khi đã cắm 2 ổ SSD M.2 thì ít có người dùng nào muốn dùng thêm SSD SATA, trừ khi cần thêm dung lượng để lưu trữ dữ liệu.

Ở bảng I/O phía sau, Asus Maximus IX Code có sẵn các giao tiếp như 4 cổng USB 2.0, 4 cổng USB 3.0, 1 USB 3.1 Type-A và 1 USB Type-C dùng để kết nối nhiều thiết bị ngoại vi, loại bỏ giao tiếp PS/2. Sử dụng đồ họa Intel HD Graphics tích hợp sẵn trong bộ xử lý Kaby Lake, người dùng có thể xuất hình ảnh qua các cổng HDMI 1.4b (4.096x2.304 @24Hz), DisplayPort 1.2 (4.096x2.304 @60Hz) với độ phân giải và chất lượng cao hơn hẳn cổng DVI-D, đồng thời có thể dùng ngay PC để chơi game hoặc làm việc dù chưa gắn card đồ họa rời.

Kết quả thử nghiệm

Test Lab thiết lập cấu hình PC thử nghiệm với CPU Kaby Lake 4 nhân Core i5-7600K (3,8GHz) có sẵn đồ họa tích hợp Intel HD Graphics 630. Phần cứng còn có RAM 8GB DDR4-2400, SSD 240GB, bộ nguồn Andyson N700 700W - 80 Plus Titanium, ngoài ra còn có thêm tản nhiệt CPU Cooler Master Hyper 612 Ver.2 giống như cấu hình thử nghiệm bo mạch chủ Asus Strix Z270E Gaming.

Tiến hành thử nghiệm hệ thống với 2 phép thử đồ họa game 3DMark Cloud Gate và SkyDiver dành cho PC cấu hình không cao hoặc PC chạy đồ họa tích hợp, Maximus IX Code kém hơn một chút so với Strix Z270E Gaming. Tuy nhiên, “gió đảo chiều” khi ở phép thử PCMark 8 Creative conventional (game và đồ họa) thì Maximus IX Code lại vượt lên trên Strix Z270E Gaming.

Xét tổng quát về đồ họa tích hợp thì Maximus IX Code ngang ngửa với Strix Z270E Gaming trên cùng một cấu hình hệ thống (chỉ khác bo mạch chủ). Sự khác biệt “trái chiều” như trên có thể là do tùy chỉnh độ phân giải màn hình khác nhau vì Test Lab thử nghiệm Strix Z270E Gaming bằng màn hình Full HD trong khi Maximus IX Code được thử nghiệm ở độ phân giải cao hơn (bằng màn hình 4K).

Nhằm tìm hiểu khả năng chạy đồ họa kép của Maximus IX Code, Test Lab tiến hành chạy thử nghiệm bộ đôi card đồ họa RX 470 bình dân gồm Asus Strix Gaming RX 470 4GB và XFX RX 470 4GB, lấy kết quả so sánh với PC chuyên game Asus ROG GT51 và hệ thống PC chạy card Asus RX 480 Strix Gaming OC 8GB mà Test Lab từng thử nghiệm.

Thật bất ngờ, không chỉ vượt mặt hệ thống chạy RX 480, hệ thống Maximus IX Code chạy đồ họa kép cho điểm số 3DMark cao hơn cả PC chuyên game Asus ROG GT51 dùng card đồ họa GeForce GTX 1080.

Tuy nhiên, khi Test Lab thử nghiệm thực tế trò chơi Rise of the Tomb Raider thiết lập đồ họa Very High ở độ phân giải 4K, nhận thấy hệ thống Maximus IX Code chạy kém hơn Asus ROG GT51 khoảng 20%.

Trong khi đó, hệ thống Maximus IX Code đạt 7.428 điểm trong phép thử VRMark Orange về khả năng tương thích thiết bị VR, kém hơn Asus ROG GT51 cũng khoảng 20%.

Rẻ hơn phiên bản Formula (cấp cao hơn) đến khoảng 25%, Asus Maximus IX Code cung cấp cho game thủ lựa chọn bo mạch chủ cao cấp chạy đồ họa kép có giáp bảo vệ ROG Armor. Với sứ mệnh mang giáp ROG Armor phổ biến tiếp cận giới game thủ, bo mạch chủ Asus Maximus IX Code là lựa chọn phù hợp cho game thủ bởi ngoại hình đẹp, chạy đồ họa kép ổn định, có nhiều giao tiếp tốc độ cao và hỗ trợ ép xung CPU.

Cấu hình thử nghiệm: - Bộ xử lý Intel Kaby Lake Core i5-7600K - Bo mạch chủ Asus Maximus IX Code - Bộ nhớ Avexir Core Series Red Led 8GB (2x4GB) DDR4-2400 - Ổ lưu trữ SSD Mushkin Enhanced Triactor 7mm 240GB - Bộ nguồn Andyson N700 700W - 80 Plus Titanium - Tản nhiệt (bộ xử lý) Cooler Master Hyper 612 Ver.2 - Hệ điều hànhWindows 10 Pro (bản 64-bit). Các sản phẩm như bộ nhớ RAM, ổ SSD Mushkin và bộ nguồn Andyson hiện có bán tại công ty Tân Doanh - www.tandoanh.vn. Bo mạch chủ và CPU do công ty Asus Việt Nam cung cấp.

Giá tham khảo: 8,1 triệu đồng.