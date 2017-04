Oppo F1s 2017: Selfie đẹp... nhưng chưa đã

Thiết nghĩ, Oppo F1s 2017 sẽ là bản nâng cấp trọn vẹn ở mức trên cả tuyệt vời cho các tín đồ selfie nếu được trang bị nhiều hơn nữa tính năng chụp ảnh và tăng cường chất lượng ảnh chụp khi thiếu sáng.

Oppo F1s 2017 (Oppo F1s 17) về cơ bản có thể xem là bản nâng cấp nhẹ từ mẫu Oppo F1s từng được chính thức giới thiệu hồi năm 2016. So với người tiền nhiệm, Oppo F1s 2017 vẫn mang phong cách thiết kế nguyên khối kim loại với 4 góc máy bo tròn mạnh tay, nút Home cứng viền “đường chỉ” tông xuyệt tông với màu sắc chủ đạo ở mặt lưng, các chi tiết phay sáng bóng trên phần khung xương chạy dọc thân máy như muốn nhấn mạnh sản phẩm cũng được trang bị khung kim loại và không thua kém các sản phẩm ở phân khúc cao hơn.

Oppo F1s phiên bản 2017 hiện có giá bán ở mức 6,99 triệu đồng.

Sở dĩ được xếp vào mức độ nâng cấp nhẹ là vì Oppo F1s 2017 vẫn được nhà sản xuất trưng dụng hầu hết thành phần phần cứng quan trọng hình thành nội lực cho máy.

Đơn cử, Oppo F1s 2017 vẫn mang thiết kế màn hình 5,5 inch hỗ trợ độ phân giải HD (1280x720 pixel), bộ xử lý 8 nhân MediaTek MT6750, đồ họa Mali-T860 tích hợp, camera chính 13MP hỗ trợ ghi hình Full HD 1080/60p, camera selfie 16MP độ mở f/2.0 hứa hẹn mang lại những shot hình selfie "chất lừ" cả trong môi trường ánh sáng hạn chế.

May mắn là Oppo F1s phiên bản 2017 đã được nhà sản xuất tăng cường dung lượng RAM lên mức 4GB. Không gian bộ nhớ tích hợp cũng được nới rộng lên mức 64GB. Yếu tố này một khi kết hợp cùng thẻ nhớ microSD cũng được xem là một điểm son cho người dùng cần nhiều dung lượng lưu trữ.

Camera chính trên Oppo F1s đôi khi vẫn còn gây 'vướng víu' và Test Lab phải tập làm quen để có được những khuôn hình đẹp, không dính ngón tay của chính mình.

Từ những tiếp xúc thực tế, Test Lab nhận thấy Oppo F1s 2017 vẫn mang thiết kế hài hòa, mảnh mai nhưng cứng cáp. Bên cạnh phiên bản màu vàng khá sang chảnh, Oppo F1s 2017 còn có thêm tùy chọn bộ cánh màu hồng thích hợp cho những khách hàng nữ trẻ trung. Xét tổng thể, ngoại hình của Oppo F1s phiên bản 2017 cơ bản không có gì đáng phải phàn nàn ngoại trừ việc bề mặt màn hình khá nhạy dấu vân tay.

Tuy vậy, những vết bám dính dấu vân tay rất dễ bay biến khi vệ sinh và Test Lab cảm thấy hài lòng với thiết kế 2 khay SIM độc lập và điều này đồng nghĩa với việc người dùng không phải chọn hy sinh 1 khe SIM thứ 2 để chọn thẻ microSD hoặc ngược lại. Thử nghiệm thực tế cũng cho thấy bảo mật vân tay trên Oppo F1s 2017 có độ nhạy cao. Chỉ với một cú nhấn nút Home, Oppo F1s 2017 đã nhanh chóng mở khóa và bật sáng màn hình.

Dù chỉ giới hạn độ phân giải màn hình ở mức HD, nhưng trải nghiệm hình ảnh trên F1s 2017 cơ bản vẫn có thể xếp vào mức chấp nhận được bởi Oppo đã khéo léo tăng kích thước font chữ, thiết lập màn hình có độ sáng tốt cả khi sử dụng dưới những nguồn ánh sáng mạnh và cảm biến ánh sáng tích hợp cũng rất mượt mà uyển chuyển trước những thay đổi của môi trường. Tuy vậy, nếu đặt máy cùng những sản phẩm khác trang bị màn hình Full HD hoặc có độ tương phản hình ảnh cao hơn, người dùng sẽ cảm thấy có chút hụt hẫng với khả năng tái hiện màu sắc trên Oppo F1s 2017. Chất lượng hình ảnh khi quan sát từ một góc hẹp cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Oppo F1s có độ nhạy điều khiển cảm ứng nhạy.

Mặc dù còn chút hạn chế trong việc tái hiện độ trung thực của từng sắc màu, nhưng xuyên suốt quá trình thử nghiệm, Test Lab không gặp bất kỳ trở ngại nào trong việc điều hướng giữa các trang màn hình, cũng như khi sử dụng kết hợp nhiều ngón tay và di chuyển nhanh trong lúc giải trí với game. Như đã đề cập, Oppo F1s 2017 đã được nâng cấp dung lượng RAM lên mức 4GB nên trong một vài phép thử hiệu năng, mẫu SoC MediaTek cho thấy kết quả không hề thua kém SoC Qualcomm Snapdragon 430 vốn cũng trang bị RAM có cùng mức dung lượng. Đơn cử, phép thử hiệu năng xử lý đơn nhân của Oppo F1s 2017 đạt mức 666 điểm, nhỉnh hơn mức 631 mà Asus ZenFone 3 Laser từng đạt được. Trong phép thử hiệu năng tổng thể(Antutu), Oppo F1s 2017 cũng cho kết quả rất sát sao khi đạt 43.067 điểm, chỉ thua chút đỉnh so với mức 43.788 điểm của ZenFone 3 Laser.

Chi tiết kết quả thử nghiệm và một số tính năng đáng chú ý của nền tảng ColorOS:

Với kết quả trên, có thể phần nào hình dung được hiệu năng của Oppo F1s 2017 cơ bản đủ sức để cạnh tranh với những đối thủ trong cùng phân khúc giá. Qua quá trình hiện thực hóa số liệu, Oppo F1s 2017 cũng chứng tỏ mình là một mẫu smartphone có nội lực ở mức tầm trung và đủ sức cân tốt những tựa game nặng như Dead Trigger 2 ở thiết lập độ họa “High” vốn tái hiện không gian game “lung linh” đến từng chi tiết dù không hề bị giật hay lag hình. Xuyên suốt quá trình trải nghiệm, Test Lab cũng cảm thấy hài lòng về độ mượt của máy trong hầu hết tác vụ, từ duyệt web cập nhật tin tức, chụp ảnh với ứng dụng camera tích hợp, giải trí với phim ảnh trực tuyến cho đến mạng xã hội. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Oppo F1s 2017 vẫn cần có thời gian để tải đầy đủ những tựa game nặng vì sức mạnh của SoC MediaTek cơ bản vẫn có những hạn chế nhất định. Thi thoảng, Test Lab vẫn bị “khựng” khi lướt nhanh Facebook.

Về cơ bản, nền tảng ColorOS mà Oppo cài sẵn trên F1s phiên bản 2017 được phát triển trên nền Android 5.1. Tựa như các phiên bản ColorOS từng giới thiệu, hệ điều hành mà Oppo F1s 2017 sử dụng cũng hỗ trợ rất nhiều tính năng điều khiển cảm ứng trên màn hình tắt. Máy cũng sở hữu một lượng không nhỏ những ứng dụng không cần thiết. Tuy vậy, trải nghiệm sử dụng hằng ngày nhìn chung vẫn khá mượt mà.

Nếu chưa từng dùng qua các dòng smartphone thương hiệu Oppo, thì với F1s 2017, bạn hẳn cũng sẽ cảm thấy rối bởi cách mà nhà sản xuất này thiết kế hệ thống menu điều khiển máy.

Oppo F1s 2017 cũng không hỗ trợ thay nóng SIM/thẻ nhớ một cách hoàn hảo vì máy luôn yêu cầu và sẽ tự khởi động lại mỗi khi phát hiện có thao tác với khoang chứa.

Mặc dù tốc độ khởi động lại của máy không hề lâu, nhưng thiết nghĩ đây thực sự là một điểm trừ không thể khoan nhượng.

Được biết, Oppo F1s 2017 hiện đã có thể lên đời bằng phiên bản ColorOS phát triển trên nền Android 6. Test Lab cũng đã thử voọc và thành công. Tuy nhiên, việc lên đời theo cách mà Oppo cung cấp hiện tại (không qua hình thức cập nhật bằng OTA như truyền thống) sẽ khiến người dùng mất toàn bộ tin nhắn, lịch sử cuộc gọi có trên máy.

Chất lượng hình ảnh chụp bằng camera trước của Oppo F1s tốt như mong đợi.

Riêng với camera, trong môi trường ánh sáng thuận lợi, cả máy ảnh trước lẫn sau trên Oppo F1s 2017 đều cho kết quả tốt như mong đợi từ độ chi tiết, màu sắc, khả năng đo sáng tự động và tốc độ lấy nét. Test Lab nhận thấy khả năng đo sáng tự động trên camera của Oppo F1s 2017 chỉ thực sự bối khi môi trường ánh sáng phức tạp hoặc khi chụp ngược sáng mạnh.

May mắn là với tính năng tinh chỉnh nhanh độ sáng khun hình ngay trong giao diện chụp ảnh, người dùng vẫn có thể dễ dàng “kéo” sáng để có được khuôn hình ưng ý. Trong môi trường thiếu sáng, camera chính trên Oppo F1s 2017 xuất hiện nhiễu hạt khá nhiều khiến hình ảnh mất đi độ chi tiết nhiều hơn hẳn so với khi chụp thử nghiệm trong môi trường thuận lợi. May mắn là chất lượng sắc màu không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với camera trước, thiết nghĩ nếu muốn có những shot hình selfie vừa vặn khi thiếu sáng, người dùng nên “kéo” sáng bằng tay và kết hợp thêm tính năng dùng toàn bộ giao diện màn hình 5,5 inch làm đèn flash để bù sáng cho khuôn mặt.

Xét về mặt ứng dụng, Oppo tuy không cung cấp nhiều chế độ chụp ảnh như những mẫu smartphone chụp ảnh khác, nhưng bù lại nhà sản xuất lại cho người dùng kết hợp phơi sáng kép từ cả camera trước lẫn camera sau thay vì chỉ giới hạn trên duy nhất một camera. Oppo F1s cũng hỗ trợ tùy chọn chụp ảnh thủ công nên người dùng có thể tùy nghi sáng tác để có bức hình phơi sáng đẹp.

Vài hình ảnh chụp thử từ camera trên Oppo F1s:

Dù còn ít nhiều hạn chế khi chụp ảnh trong môi trường thiếu sáng, nhưng Oppo F1s 2017 lại xứng đáng nhận một điểm cộng về thời gian dùng pin. Thử nghiệm bằng PCMark for Android cho thấy Oppo F1s 2017 dễ dàng vượt qua mức 8 giờ.

Thực tế sử dụng cho thấy máy cũng thừa năng lượng cho 2 ngày 1 đêm sử dụng cho các tác vụ hằng ngày (không chơi game nặng) chỉ với một lần sạc. Oppo F1s 2017 cũng chỉ mất tầm 1 giờ 30 phút để sạc đầy pin. Thiết nghĩ nếu mạnh dạn trang bị cho máy SoC có quy trình sản xuất nhỏ hơn thay vì trưng dụng SoC sản xuất trên quy trình 28nm của MediaTek, thời gian dùng pin sẽ còn tăng đáng kể.

Nhìn chung, Oppo F1s 2017 đã cho thấy những cải tiến về hiệu năng, dung lượng lưu trữ, thích hợp cho người dùng yêu thích chụp ảnh bằng điện thoại. Máy cũng có thời gian dùng pin khỏe, thời gian sạc ngắn, chất lượng ảnh chụp không thể chê khi môi trường thuận lợi.

Đáng tiếc là Oppo F1s 2017 vẫn chưa hỗ trợ người dùng nâng cấp lên phiên bản hệ điều hành phát triển trên nền Android mới hơn một cách truyền thống, bố cục giao diện cấu hình máy còn rườm rà, khó làm quen với người dùng mới.

Thêm hình ảnh chi tiết mẫu smartphone selfie Oppo F1s:

Thay lời kết: Công tâm mà nói, Oppo F1s 2017 là một chiếc smartphone sở hữu hiệu năng khỏe, pin tốt và hơn bao giờ hết là khả năng chụp ảnh "phê như con tê tê" ở nhiều điều kiện môi trường, đặc biệt là ảnh tự sướng (selfie).

Dẫu thế, mọi thứ sẽ thậm chí còn tuyệt vời hơn, mãn nhãn và "phiêu" hơn nếu F1s 2017 có được những sức mạnh, công nghệ phù hợp để sẵn sàng đối mặt với những khung cảnh thiếu sáng. Cạnh đó, sẽ có một đại bộ không phải tín đồ Oppo cảm thấy "hụt hẫng" vì F1s 2017 thua kém "chúng bạn" khi chạy trên nền tảng Android 5.1, thay vào đó chí ít cũng phải là Android 6.