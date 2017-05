Đánh giá chi tiết smartphone cận cao cấp Samsung Galaxy A7 2017

Tuy chưa phải là bản nâng cấp toàn diện về cấu hình, song Galaxy A7 2017 thực sự hấp dẫn về thời gian dùng pin, hiệu năng, khả năng chống nước không hề thua kém đàn anh Galaxy S7 và giao diện người dùng nhiều tính năng tiện ích.

Samsung Galaxy A7 2017 về cơ bản là bản nâng cấp từ mẫu Galaxy A7 2016 từng được giới thiệu hồi năm 2016.

So với người tiền nhiệm, Samsung Galaxy A7 2017 đã trải qua một cuộc lột xác hoàn toàn. Từ một sản phẩm mang dáng vẻ nam tính nhờ thiết kế phần khung xương kim loại với các điểm nhấn mạnh mẽ, Samsung Galaxy A7 phiên bản 2017 đã trở nên bóng bẩy hơn, mềm mại hơn vì các góc máy được bo tròn mạnh tay hơn.

Bốn cạnh của chiếc Samsung Galaxy A7 2017 cũng được bo cong nhẹ theo hướng lòng bàn tay người dùng hứa hẹn mang lại cảm giác vừa tay hơn. Nút Home cứng tích hợp bảo mật vân tay trên Samsung Galaxy A7 2017 cũng đã không còn được tô điểm bằng chi tiết viền ánh kim tương phản với tông màu đen của khung viền màn hình và cụm camera chính cũng không còn chướng mắt như trước đây.

Samsung Galaxy A7 2017 có thiết kế thân máy đạt chuẩn siêu bền công nghiệp IP68.

Bên cạnh khá nhiều thay đổi ngoại hình mang lại một sản phẩm gần như có thiết kế hoàn toàn mới thay vì chỉ là một bản nâng cấp như lệ thường, Samsung Galaxy A7 2017 còn được nhà sản xuất mạnh dạn dán mác chống nước theo tiêu chuẩn siêu bền công nghiệp IP68.

Nếu dựa trên những đặc tả kỹ thuật, cũng có thể nhận thấy Samsung Galaxy A7 2017 cũng đã được nhà sản xuất nâng cấp một vài chi tiết phần cứng quan trọng. Đơn cử, camera trước trên Samsung Galaxy A7 phiên bản 2017 cũng đã được nâng lên mức 16MP và cũng hỗ trợ độ mở f/1.9 như camera chính ở mặt sau. Tuy vẫn giữ dung lượng RAM ở mức 3GB, nhưng Samsung Galaxy A7 2017 đã được nâng cấp lên bộ xử lý xung nhịp cao hơn, bộ nhớ trong cũng được mở rộng lên mức 32GB, mang lại nhiều không gian lưu trữ hơn và còn tiện lợi hơn cho nhu cầu nâng cấp về sau khi hỗ trợ cả với khe cắm thẻ microSD hoàn toàn độc lập thay vì dùng chung với khay SIM.

Theo lý thuyết, chuẩn IP68 cho phép Galaxy A7 2017 cũng như người anh em A5 2017 với màn hình 5,2 inch có khả năng "ngâm mình" ở độ sâu 1-1,5 mét nước trong vòng 30 phút, cũng như tuyệt đối an toàn trước sự tấn công của các loại bụi bẩn thông thường. Thực tế sử dụng cho thấy máy kháng nước khá tốt như mong đợi. Galaxy A7 2017 cũng đủ thông minh để cảnh báo người dùng nhằm tránh rủi ro về sạc pin sau khi vấy nước.

Thực tế tiếp xúc cho thấy những cải tiến về mẫu mã trên Samsung Galaxy A7 2017 đã mang lại cho Test Lab một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Tuy vậy, Samsung Galaxy A7 2017 vẫn giữ được phong cách thiết kế cứng cáp, lịch lãm đặc trưng của dòng sản phẩm Galaxy A Series. Test Lab đánh giá cao những cải tiến về khâu thiết kế trên Samsung Galaxy A7 2017 vì sản phẩm cơ bản vẫn đảm bảo sự cân đối giữa vẻ đẹp ngoại hình và tính tiện dụng. Tuy vậy, Samsung Galaxy A7 2017 có thể sẽ mất đi vẻ bóng bẩy, sang chảnh tự nhiên nếu người dùng ra nhiều mồ hôi tay. May mắn là nhờ thiết kế chống nước, nên các vết bẩn cùng những dấu vân tay sẽ có thể dễ dàng bị xóa sạch mỗi khi người dùng rửa tay cùng chiếc điện thoại này.

Video thử nghiệm khả năng chống nước của Galaxy A7 2017:

Xuyên suốt quá trình sử dụng kết hợp cùng các công cụ đo kiểm, Test Lab nhận thấy chất lượng hiển thị trên Samsung Galaxy A7 2017 nhìn chung không có gì đáng để phàn nàn, ngoại trừ việc sắc màu hình ảnh có độ tương phản cao vốn gắn liền với tên tuổi của Samsung, nên nếu lần đầu tiếp xúc, người dùng sẽ cảm thấy các gam màu mà panel màn hình Super AMOLED 5,7 inch của máy trông hơi rực rỡ. Tuy nhiên, các kết quả thử nghiệm cho thấy độ bão hòa sắc màu nhìn chung vẫn ổn. Góc quan sát, độ đồng nhất cũng như chất lượng hình ảnh cũng có độ sắc nét tốt như mong đợi. Test Lab cũng đặc biệt thích cách mà Galaxy A7 2017 điều tiết độ sáng màn hình tự động khi có những thay đổi từ môi trường thử nghiệm. Không chỉ vậy, độ sáng khung hình 5,7 inch này cũng thừa sức đảm bảo chất lượng hiện thị ở mức lung linh cả khi sử dụng máy ngoài trời nắng.

Riêng về hiệu năng, như đã đề cập, Galaxy A7 2017 so với người tiền nhiệm chỉ được nâng cấp chút đỉnh về SoC và những kết quả thử nghiệm tại Test Lab cũng cho thấy điều này. Đơn cử, trong phép thử hiệu năng bộ xử lý đơn nhân dùng Geekbench, Galaxy A7 2017 đạt 775 điểm, cao hơn mức 600 điểm mà Galaxy A7 2016 từng đạt được. May mắn là trong phép thử tốc độ đọc/ghi của bộ nhớ tích hợp bằng AndroBench, Galaxy A7 2017 đã ghi điểm bởi tốc độ ghi đã có những bước cải tiến đáng chú ý. Nếu so với người tiền nhiệm, Galaxy A7 2017 trong quá trình sử dụng thực tế để hiện thực hóa các số liệu đã cho thấy trải nghiệm người dùng được cải tiến ít nhiều. Với Galaxy A7 2017, tình trạng lag khi sử dụng hằng ngày đã giảm đáng kể so với chiếc Galaxy A7 phiên bản 2016. Bản nâng cấp thực sự mang lại trải nghiệm mướt hơn đáng kể và nhân đồ họa mới trên SoC Exynos mà Samsung trang bị cũng mang lại những trải nghiệm giải trí “đã” hơn. Thiết nghĩ, nếu Samsung mạnh tay trang bị cho Galaxy A7 2017 4GB dung lượng RAM, tốc độ chuyển đổi các ứng dụng có thể sẽ được cải thiện hơn nữa.

Chi tiết hiệu năng Galaxy A7 2017 qua các điểm số đánh giá, đo kiểm tại Test Lab:

Với camera, Test Lab đánh giá cao thiết kế giao diện ứng dụng chụp ảnh mà Samsung stock kèm Galaxy A7 2017. Chất lượng màu sắc, độ chi tiết ảnh chụp trong môi trường ánh sáng thuận lợi nhìn chung rất lôi cuốn. Tiếc là Samsung không trang bị công nghệ chống rung cho camera nên hình ảnh chụp trong môi trường thiếu sáng có thể bị nhòe, khả năng đo sáng tự động của Galaxy A7 2017 đôi khi cũng chưa thật ổn định. Tuy nhiên, may mắn là người dùng nếu có chút kinh nghiệm chụp ảnh bằng smartphone có thể dễ dàng kéo sáng bằng cách di chuyển thanh trượt điều chỉnh độ sáng ngay trên giao diện ứng dụng, hoặc chuyển sang chế độ chụp ảnh thủ công Pro mode.

Chất lượng màu sắc hình ảnh video trong môi trường ánh sáng thuận lợi nhìn chung ổn. Tuy nhiên, do không hỗ trợ chống rung dường như cả bằng phần mềm, nên Test Lab thực sự cảm thấy khó khăn khi ổn định khung hình mỗi khi quay phim liên tục.

Hình ảnh chụp thử từ camera trên Galaxy A7 2017:

Có thể khẳng định, Galaxy A7 2017 là một mẫu smartphone đẹp và hỗ trợ cả khả năng chống nước không thua kém gì đàn anh Galaxy S7. Nội lực phần cứng của Samsung Galaxy A7 2017 nếu so với người tiền nhiệm cũng đã có những nâng cấp giúp máy hoạt động mượt mà, ít giật và lag hơn dù giao diện TouchWiz vẫn còn rất cồng kềnh. Với Galaxy A7 2017, người dùng cũng không phải lo về thời gian dùng pin hay phải chọn lựa giữa khe SIM thứ 2 hay thẻ microSD. Tuy vậy, chất lượng hình ảnh/video từ camera chỉ thật đẹp trong môi trường ánh sáng thuận lợi. Bên cạnh đó, Galaxy A7 2017 chỉ hỗ trợ ghi hình Full HD.

Những tính năng đáng chú ý mà Samsung trang bị cho Galaxy A7 2017: