Ổ cứng WD My Book: Giải pháp lưu trữ để bàn hiệu quả, an toàn

Thiết kế đẹp, dung lượng lớn, cổng USB 3.0 tốc độ cao cùng bộ phần mềm sao lưu bảo mật giúp WD My Book trở thành sản phẩm ổ cứng lưu trữ gắn ngoài hiệu quả, an toàn và đáng đầu tư.

My Book là mẫu ổ cứng gắn ngoài dạng để bàn được hãng WD giới thiệu cùng với dòng ổ cứng di động My Passport từng thử nghiệm tại Test Lab. WD My Book giờ đây có thiết kế hoàn toàn khác so với phiên bản My Book cũ vốn có hình dáng tựa như một quyển sách dày đặt đứng trên kệ.

Xét về ngoại hình, có thể nói WD My Book 2016 là phiên bản để bàn của sản phẩm ổ cứng di động WD My Passport mới vì có bề ngoài giống hệt, chỉ khác là kích thước My Book được “phóng to” hơn vì trang bị ổ cứng HDD chuẩn 3,5 inch bên trong.

WD My Book là dòng sản phẩm ổ cứng gắn ngoài để bàn

Ổ trang bị cổng USB 3.0 tốc độ giúp việc sao chép dữ liệu hiệu quả

Mặt dưới ổ là đế cao su giúp đứng vững trên mặt bàn, đồng thời các khe thoát nhiệt giúp ổ hoạt động không bị nóng

Tương tự WD My Passport mới, dòng sản phẩm My Book 2016 cũng có nhiều mức dung lượng lưu trữ 3TB, 4TB, 6TB và tối đa đến 8TB, thích hợp cho người dùng có nhu cầu lưu trữ tập tin dung lượng lớn. Theo WD, ổ cứng gắn ngoài My Book phiên bản mới chỉ có một màu đen duy nhất chứ không có nhiều lựa chọn màu sắc như WD My Passport. Phiên bản WD My Book thử nghiệm tại Test Lab có dung lượng 6TB, kích thước 170x140x50mm và nặng tương đương 1kg.

Về giao tiếp, ổ cứng WD My Book phiên bản mới trang bị cổng kết nối USB 3.0 với tốc độ băng thông theo lý thuyết lên đến 5Gb/s, cho phép truyền dữ liệu nhanh gấp 10 lần so với chuẩn USB 2.0 trước đây. Thử nghiệm thực tế tại Test Lab trên laptop Dell Inspiron 14 (3437) trang bị cổng USB 3.0 cho thấy, tốc độ khi đo qua hai loại cổng này có mức chênh lệch khoảng hơn 5 lần.

Chênh lệch giữa tốc độ của ổ cứng WD My Book qua cổng USB 2.0 và USB 3.0 khoảng hơn 5 lần

Cụ thể, khi đo hiệu năng của ổ cứng di động WD My Book mới bằng phần mềm ATTO qua cổng USB 2.0, Test Lab nhận thấy tốc độ đọc/ghi đạt mức 34MB/s và 27MB/s, còn tốc độ tương ứng khi đo qua cổng USB 3.0 đạt mức 171MB/s và 173MB/s. Để kiểm tra độ ổn định trong quá trình đọc/ghi của ổ WD My Book, Test Lab sử dụng phần mềm HD Tune Pro. Trong cả quá trình đọc lẫn ghi, đường biểu diễn bị răng cưa nhiều cho thấy tốc độ chưa thật sự ổn định. Tốc độ đọc trung bình khi đo qua cổng USB 3.0 vào khoảng 132MB/s còn tốc độ ghi trung bình đạt 115MB/s. Trong khi đó, tốc độ đọc/ghi trung bình khi đo qua cổng USB 2.0 lần lượt là 27MB/s và 20MB/s.

WD cung cấp kèm theo ổ cứng My Book bộ phần mềm gồm WD Backup giúp tự động sao lưu hình ảnh, nhạc, video và tài liệu cá nhân từ hệ thống máy tính vào ổ cứng gắn ngoài; WD Security giúp bảo vệ nội dung lưu trữ luôn ở chế độ riêng tư, an toàn; và cuối cùng phần mềm WD Drive Utilities vốn là một công cụ để theo dõi, phân tích tình trạng ổ cứng, quét để phát hiện bad sector, đồng thời cung cấp chức năng xóa dữ liệu an toàn trong ổ.

Giao diện phần mềm sao lưu WD Back up

Giao diện phần mềm bảo mật WD Security

Giao diện phần mềm WD Drive Utilities

Bên cạnh đó, theo hãng sản xuất công bố, WD My Book còn được tích hợp công nghệ mã hóa chuẩn AES 256-bit giúp bảo mật dữ liệu cá nhân bên trong ổ cứng một cách an toàn nhất. Về mặt kỹ thuật, nếu thiết bị của bạn không được mã hoá (encrypt) dữ liệu, khi chẳng may bị mất thì toàn bộ hình ảnh, video, tài liệu… quan trọng và đôi khi rất nhạy cảm có thể sẽ bị “phơi bày”. Do đó, mã hoá dữ liệu quan trọng là việc vô cùng cần thiết để bạn tự bảo vệ chính mình, tránh rò rỉ thông tin cá nhân.

Với thiết kế đẹp, dung lượng lưu trữ lớn, trang bị cổng giao tiếp USB 3.0 gắn ngoài tốc độ cao, cùng bộ phần mềm đi kèm nhiều tính năng hữu ích, ổ cứng WD My Book phiên bản mới mang lại một giải pháp lưu trữ để bàn an toàn và hiệu quả cho người dùng máy tính.

Chi tiết kết quả đo tốc độ đọc ghi thực tế của ổ cứng di động WD My Book:

Đo bằng công cụ ATTO qua cổng USB 2.0

Đo bằng công cụ ATTO qua cổng USB 3.0

Tốc độ đọc trung bình đo bằng công cụ HD Tune Pro qua cổng USB 2.0

Tốc độ ghi trung bình đo bằng công cụ HD Tune Pro qua cổng USB 2.0

Tốc độ đọc trung bình đo bằng công cụ HD Tune Pro qua cổng USB 3.0