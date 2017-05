Canon imageCLASS LBP841Cdn: Máy in laser màu A3 cho doanh nghiệp

Chất lượng đẹp, tốc độ nhanh, in hai mặt tự động, tổng dung lượng khay giấy nạp lớn, khả năng xử lý giấy linh hoạt và cho phép in từ thiết bị di động là những điểm nổi bật của sản phẩm.

Canon imageCLASS LBP841Cdn là mẫu máy in khổ A3 được thiết kế nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu in ấn công suất lớn của doanh nghiệp, nổi bật với khả năng cung cấp tổng dung lượng giấy nạp mở rộng lên đến 2.000 tờ và có thể in 75.000 trang mỗi tháng. Máy in Canon LBP841Cdn sử dụng công nghệ in laser màu hỗ trợ độ phân giải in tiêu chuẩn 600x600dpi, 1.200x1.200dpi và có thể tăng cường đến tương đương 9.600x600dpi. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có tốc độ in nhanh, chất lượng in chuyên nghiệp, khả năng in hai mặt tự động và tính năng in từ thiết bị di động thông qua ứng dụng tương thích.

Máy in laser màu khổ A3 Canon imageCLASS LBP841Cdn

Xét về ngoại hình, Canon imageCLASS LBP841Cdn có thiết kế khá vuông vức. Tuy thuộc dòng máy in đơn năng (chỉ có duy nhất tính năng in ấn) nhưng LBP841Cdn lại có kích thước khá lớn 545x591x361mm và nặng đến 34kg. Điều đó cũng dễ hiểu vì mẫu máy này hỗ trợ in khổ giấy rộng tối đa A3.

Máy trang bị một khay nạp giấy chính dạng hộc kéo cassette ở phía trước có thể chứa 250 tờ cùng với khay đa năng dạng nắp bật nằm ở mặt hông bên phải có sức chứa 100 tờ, còn khay giấy ra nằm ở mặt trên chứa được 250 tờ. Theo thông tin trên trang web của hãng Canon, LBP841Cdn có thể được mở rộng khả năng nạp giấy nhờ cho phép gắn thêm 3 khay phụ nằm dưới khay chính, mỗi khay có sức chứa 550 tờ.

Khay nạp giấy chính dạng hộc kéo ở phía trước

Khay đa năng dạng nắp bật ở bên hông

Bảng điều khiển ở phía trước cùng với khay đón giấy ở mặt trên

Khoang chứa hệ thống hộp mực CMYK ở phía trước

Bên trong khay đa năng là khoang xử lý kẹt giấy

Phía sau máy có khoang chứa hộp mực thải

Nút nguồn nằm riêng biệt ở mặt trên, được thiết kế có nắp đậy kín đáo và lạ mắt

Các cổng giao tiếp bên hông máy

Như vậy, khi gắn tất cả các khay thì LBP841Cdn có thể cung cấp khả năng nạp giấy cùng lúc tối đa lên đến 2.000 tờ. Điều này giúp hạn chế tối đa số lần nạp giấy, rất thích hợp cho người dùng văn phòng bận rộn. Được thiết kế với tính linh hoạt cao, máy in imageCLASS LBP841Cdn cho phép in trên nhiều khổ giấy (từ A3 đến A5) cũng như in trên nhiều chất liệu giấy khác nhau, từ giấy thường cho đến giấy dày, nhãn dán hay bì thư (hỗ trợ định lượng từ 60-128g/m2).

Về giao tiếp, máy in Canon imageCLASS LBP841Cdn trang bị cổng USB 2.0 truyền thống để kết nối trực tiếp với máy tính và cổng mạng Ethernet tốc độ Gigabit để chia sẻ khả năng in ấn với nhiều máy tính trong hệ thống mạng nội bộ. Ngoài ra, phía sau máy còn có cổng USB chuyên dụng để gắn và in trực tiếp từ thiết bị lưu trữ USB.

Tuy không tích hợp Wi-Fi nhưng một khi đã kết nối vào hệ thống mạng văn phòng bằng dây cáp RJ45, Canon LBP841Cdn còn cho phép in từ thiết bị di động qua mạng không dây nhờ cài đặt ứng dụng Canon PRINT Business. Thử dùng ứng dụng Canon Print Business phiên bản cho iPhone, Test Lab nhận thấy giao diện đơn giản, dễ sử dụng, cung cấp các tùy chọn in tài liệu, hình ảnh từ bộ nhớ trong của máy, từ dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud, hoặc in trang web từ chính trình duyệt riêng của ứng dụng.

Giao diện ứng dụng Canon PRINT Business trên iPhone

Về chất lượng, tương tự các mẫu máy in khác thuộc dòng imageCLASS của Canon dành cho doanh nghiệp, Canon imageCLASS LBP841Cdn hỗ trợ 6 chế độ gồm General (Tổng quát) dùng để in văn bản thông thường, Publications (Ấn phẩm) để in bản thảo gồm văn bản kèm hình ảnh, Graphics (Đồ họa) để in bản in đồ họa, Vivid Photos (Ảnh rực rỡ) để in hình ảnh, Designs (Thiết kế CAD) để in bản vẽ thiết kế xây dựng và cuối cùng là Special Red (Đỏ đặc biệt) dùng để in hình ảnh với sắc đỏ đặc biệt.

Thử nghiệm thực tế tại Test Lab cho thấy, văn bản đen trắng lẫn bảng biểu đồ kèm họa màu cho chất lượng rất xuất sắc. Nét chữ trong văn bản khá mảnh và đều, trong khi đồ họa có màu tươi, mịn và hơi bóng trên bề mặt, đồng thời hầu như không xuất hiện tình trạng hạt và sọc. Khi thử in ở các chế độ khác nhau hầu như khó thấy được sự khác biệt về chất lượng.

Về hiệu năng, máy in Canon imageCLASS LBP841Cdn có tốc độ in khổ A4 đạt 26 trang/phút và khổ A3 đạt 15 trang/phút theo công bố của nhà sản xuất. Thử nghiệm thực tế tại Test Lab, máy mất khoảng 9 giây để hoàn tất bản in một trang văn bản A4 và 11 giây cho văn bản A3 ở mức chất lượng chuẩn General. Các thử nghiệm tại Test Lab đều được thực hiện khi kết nối máy in với máy tính qua cổng USB 2.0.

Kết quả tốc độ in thử nghiệm của máy in Canon LBP841Cdn

Mẫu máy in Canon imageCLASS LBP841Cdn hiện được bán tại thị trường Việt Nam với giá tham khảo 51 triệu đồng. Các hộp mực đi kèm máy có dung tích in được từ 7.000 trang (mực đen) đến 7.400 trang (mực màu). Trong khi đó, Canon cũng cung cấp hộp mực dung lượng cao có thể in được 13.000 trang (mực đen) và 16.500 trang (mực màu).

Nhìn chung, Canon imageCLASS LBP841Cdn là mẫu máy in laser màu A3 phù hợp cho doanh nghiệp có nhu cầu in ấn lớn. Máy nổi bật với khả năng cung cấp lượng giấy nạp lớn, đủ để phục vụ việc in liên tục cho cả văn phòng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Tính năng in hai mặt tự động, in trực tiếp từ thiết bị di động cùng với chất lượng in chuyên nghiệp và tốc độ in nhanh cũng là những điểm được đánh giá cao khác của sản phẩm.