Asus ROG Strix Radeon RX 580 OC 8GB: thủ lĩnh mới phân khúc tầm trung

Mẫu card đồ họa Asus mới vẫn mang phong cách hầm hố và ấn tượng bởi bề ngoài to, nặng và đáng giá nâng cấp nếu game thủ đang cần tìm card đồ họa chơi game dùng GPU AMD.

Tổng quan sản phẩm

Được Asus trang bị với giải pháp tản nhiệt 3 quạt tương tự bản tiền nhiệm ROG Strix Radeon RX 480 OC 8GB, card đồ họa ROG Strix Radeon RX 580 OC 8GB có kích thước lớn (298x134x52,5mm). Bởi thế, game thủ sẽ cần đến thùng máy cỡ lớn như In-Win 303 (xem chi tiết bài viết “Lựa chọn trắng tinh cùng mặt kính cường lực” trên ấn phẩm Thế Giới Vi Tính số 296 tháng 6/2017).

Là card đồ họa “tuyệt đỉnh” trong các sản phẩm dùng bộ xử lý đồ họa AMD RX 580, Asus ROG Strix Radeon RX 580 OC 8GB được ép xung sẵn khi xuất xưởng nên xung nhịp ở chế độ bình thường là 1.360MHz, và có thể đạt đến mức 1.411MHz khi chạy tăng tốc. Với xung nhịp mạnh như vậy, bộ xử lý đồ họa RX 580 sẽ khá nóng khi game thủ mải mê “tham chiến” trong hàng giờ liên tục.

Để làm mát cho ROG Strix Radeon RX 580 OC 8GB, Asus sử dụng công nghệ MaxContact Technology nhằm tăng diện tích ống đồng tiếp xúc với GPU lên gấp 2 lần kiểu tiếp xúc truyền thống, qua đó cải thiện hiệu quả thoát nhiệt cho GPU. Mặt khác, card còn có thêm một tấm kim loại lót giữa bảng mạch PCB và khối lá nhôm tản nhiệt. Bởi vậy, khi kết hợp cùng bộ ba quạt cánh đao Patented Wing-Blade thì ROG Strix Radeon RX 580 OC 8GB mát hơn 30% so với card mẫu RX 580 của AMD trong khi đang chạy game, mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho game thủ.

Đánh giá hiệu năng

Test Lab thiết lập hệ thống PC thử nghiệm Asus ROG Strix Radeon RX 580 OC (Asus RX 580 PC) có cấu hình tương tự lần thử nghiệm Asus ROG Strix Radeon RX 480 OC (Asus RX 480 PC) với CPU Intel Core i7-6700K, RAM 8GB DDR4-2400, SSD 240GB, bộ nguồn Andyson N700 700W - 80 Plus Titanium và tản nhiệt CPU Cooler Master Hyper 612 Ver.2. Có một điểm khác biệt là thay bo mạch chủ Biostar Racing Z170GT7 bằng Asus Strix Z270E Gaming.

Để so sánh hiệu năng với các cấu hình PC từng thử nghiệm, Test Lab quyết định sử dụng độ phân giải Full HD (1.920x1.080p) nhằm cung cấp góc nhìn tổng quan hơn, giúp game thủ cân nhắc và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Ở các phép thử đặc trưng TimeSpy, Fire Strike Ultra và Fire Strike trong phần mềm 3DMark, Asus RX 580 PC nhỉnh hơn Asus RX 480 PC lần lượt khoảng 6,3%, 6,8% và 5,6%. Còn so với Galax GTX 1060 PC (bản 3GB) thì Asus RX 580 PC mạnh hơn khoảng 10-13% tùy từng phép thử.

Thử nghiệm với trò chơi hành động phiêu lưu nổi tiếng Rise of the Tomb Raider, Test Lab kích hoạt thư viện đồ họa DirectX 12, thiết lập tính năng khử răng cưa FXAA ở 2 mức/chuẩn cao cấp High và Very High. Test Lab nhận thấy tùy từng bản đồ cụ thể, khả năng dựng hình mỗi giây (fps) giữa Asus RX 580 PC và Asus RX 480 PC biến đổi khác nhau song nhìn chung thì trung bình chênh lệch khoảng 6,3%.

Ở trò chơi nhập vai Dragon Age Inquisition mà Test Lab thử nghiệm thì sự chênh lệch fps trung bình giữa Asus RX 580 PC và Asus RX 480 PC đạt mức 9,2%.

Những kết quả trên cho thấy ROG Strix Radeon RX 580 OC không nhỉnh hơn ROG Strix Radeon RX 480 OC là bao, bởi sự chênh lệch hiệu năng phần lớn chỉ khoảng 5-7%. Điều này có thể là do RX 580 chỉ là bản GPU mà AMD "bào chế" từ RX 480. Bởi vậy, nếu đang sử dụng Asus ROG Strix Radeon RX 580 OC mà không quá thèm khát hiệu năng thì game thủ có thể không cần mua card đồ họa mới.

Tuy vậy, nếu đang sử dụng những đời card đồ họa cũ hơn và đang có nhu cầu nâng cấp, Asus ROG Strix Radeon RX 580 OC sẽ là tùy chọn đáng giá ở mức 7,7 triệu đồng, đủ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm game VR hoặc thiết kế đồ họa.