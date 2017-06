APTEK W312: Mẫu AP sóng khỏe, hỗ trợ Facebook Wi-Fi và quản lý từ xa

Dù là thương hiệu khá mới trên thị trường thiết bị mạng, song APTEK W312 thực sự nổi bật với khả năng cho phép quản lý qua dịch vụ đám mây, hỗ trợ chế độ Facebook Wi-Fi nhằm giúp tăng lượt check in, lượt view cho Fanpage của nhà hàng, quán ăn, hay trang thông tin doanh nghiệp.

APTEK W312 về cơ bản là mẫu Access Point chuẩn N vừa được công ty An Phát ra mắt thị trường Việt Nam cách đây ít lâu, và hướng đến nhóm khách hàng là người dùng doanh nghiệp, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, khách sạn và thậm chí các hộ kinh doanh.

Ngay từ khi khui hộp, Test Lab nhận thấy W312 có ngoại hình khá đơn giản với vỏ ngoài bằng nhựa cứng với tông nền trắng muốt, cùng với đó là dải đèn LED tròn đem lại cho thiết bị này cảm giác rất hiện đại, đặc biệt là khi lắp đặt tại những không gian thiếu sáng.

APTEK W312 được thiết kế chủ đạo cho nhu cầu gắn ốp trần (với bộ phụ kiện đi kèm), tuy nhiên người dùng vẫn dễ dàng bố trí ở những vị trí khác như kệ, mặt bàn.

Nhà sản xuất cho biết, đèn LED tín hiệu sẽ có chức năng cung cấp thông tin về tình trạng hoạt động của thiết bị. Lấy ví dụ, nếu đèn báo đỏ thì có nghĩa rằng W312 không thể kết nối Internet, trong khi đó nếu đèn hiển thị màu xanh thì bạn có thể yên tâm kết nối ra Internet vẫn thông suốt.

Toàn bộ vùng trung tâm của mặt sau được tận dụng làm nơi thoát nhiệt cho W312. Bên cạnh đó, 2 cổng LAN (cổng UP dành cho việc cấp nguồn và Internet cho thiết bị, cổng Down sẽ dành cho chế độ FIT) cũng được thiết kế để việc đi dây trở nên gọn gàng hơn. Tuy nhiên, nhà sản xuất khuyến cáo rằng cổng Down cũng sẽ đóng vai trò là một Passive PoE, do đó có thể khiến card mạng của máy tính hoặc các thiết bị mạng khác bị hư hỏng nếu người dùng kết nối vật lý qua cổng này.

Ngoài ra, mặt sau của W312 cũng được tích hợp cần gạt chế độ FAT/FIT và nút Reset cứng.

Theo thông tin được ghi trên vỏ hộp, W312 sẽ đóng vai trò là router Wi-Fi khi hoạt động ở chế độ FAT, trong khi đó, nếu chuyển sang chế độ FIT thì thiết bị này sẽ là Access Point với nguồn điện được lấy từ cổng Down của thiết bị cấp trên (W312 ở chế độ FAT).

Ngoài ra, nhà sản xuất cũng trang bị khá đầy đủ những phụ kiện cần cho việc treo tường như: khung nhựa cố định trên tường, trần nhà (người dùng cũng có thể dễ dàng tháo rời W312 khi cần), adapter PoE tích hợp cổng LAN, ...

Về mặt lý thuyết, W312 chỉ hỗ trợ băng tần 2,4GHz, hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 802.11n, cho tốc độ tối đa đạt 300Mbps và hoàn toàn tương thích với mọi thiết bị chuẩn 802.11b/g.

Bên cạnh đó, với 2 anten ngầm đẳng hướng, W312 có khả năng cho ra một vùng phủ sóng khá rộng và hiệu suất ổn định dành cho gần 50 thiết bị kết nối cùng lúc.

Quản lý từ xa với Cloud Managerment

Như đã đề cập ở trên, mặc dù W312 được nhà sản xuất trang bị khá nhiều tính năng hữu ích nhằm giúp người dùng có thể khai thác thiết bị này một cách hiệu quả nhất, nhưng Test Lab cảm thấy hài lòng về 2 tính năng được xem “chủ lực” trên thiết bị này là Cloud Management và Facebook Wi-Fi.

Theo đó, tương tự tính năng mydlink của D-Link, Cloud Management về cơ bản là dịch vụ quản lý các thiết bị mạng từ xa được nhà sản xuất cung cấp miễn phí trên Internet, cho phép người dùng theo dõi, cấu hình và quản lý hệ thống mạng một cách dễ dàng.

Đặc biệt hơn, Cloud Management cũng có khả năng tự động đồng bộ hóa một số dữ liệu cơ bản trên thiết bị, qua đó giúp người dùng có thể phục hồi các thiết lập trên W312 ngay cả khi đã reset cứng.

Không chỉ vậy, tính năng này cũng không yêu cầu người dùng phải thực hiện các thao tác phức tạp mà chỉ cần truy cập vào website của dịch vụ này thông qua đường dẫn http://aptekcloud.com/, sau đó tạo và sử dụng một tài khoản của dịch vụ này trong giao diện vừa xuất hiện.

Cụ thể hơn, trong giao diện chính của Cloud Management, bạn hãy nhấn New groups, chọn tiếp Group vừa được hiển bị bên dưới. Mặc định, Group vừa tạo sẽ có tên ngẫu nhiên nhằm tránh trùng lắp, nhưng bạn vẫn có thể thay đổi tên Group theo ý mình.

Tiếp đến, hãy nhấn vào mục Input devices sn to add new devices và nhập chuỗi ký tự SN (Serial Number) được nhà sản xuất ghi trên vỏ hộp hoặc mặt sau của thiết bị.

Mã số SN (Serial Number) được cung cấp ở mặt sau của W312.

Một khi đã nhập chính xác mã SN, Cloud Managerment sẽ tự động kết nối và hiển thị thông tin về thiết bị ngay tại vùng giao diện chính của trang web, bao gồm tên thiết bị, tình trạng trực tuyến, chế độ hoạt động (FIT hoặc FAP), số hiệu phiên bản firmware. Tại đây, nếu tiếp tục nhấn vào vùng thông tin này, Cloud Managerment sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết hơn về tình trạng hoạt động của W312.

Và để có thể tùy chỉnh các thông số liên quan đến SSID và một số tính năng khác, bạn phải nhấn vào biểu tượng hình bánh răng ở góc trên bên phải của tên của Group. Tại đây, Cloud Management sẽ cho phép cấu hình 2 SSID mặc định của W312 như tên, chuẩn mã hóa và mật khẩu. Cũng tại giao diện này, người dùng cũng có thể cài đặt thời gian thiết bị này tự động restart.

Lưu ý, bạn cũng cần phải đăng xuất tài khoản, sau đó đăng nhập lại để áp dụng các thay đổi.

Ngoài ra, Cloud Management cũng hỗ trợ phiên bản dành cho thiết bị di động, giúp người dùng có thể truy cập và sử dụng tính năng này thông qua smartphone - lẽ dĩ nhiên là cần phải kết nối Internet.

Giao diện Cloud Management trên thiết bị di động.

Tăng lượt check in và lượt view với Facebook Wi-Fi

Với tính Facebook Wi-Fi, khách hàng vãng lai sẽ phải đăng ký hoặc nhập mã code do người quản trị cung cấp trước khi sử dụng Internet miễn phí.

Lấy ví dụ, nếu có dịp ghé vào một số cửa hàng cafe ở trung tâm thành phố, hệ thống mạng Wi-Fi của các cửa hàng này đều là mạng mở (không có mật khẩu), nhưng người dùng buộc phải truy cập trang fanpage trên Facebook của hãng và xác minh đăng nhập (bằng mật khẩu nếu có) trước khi cho phép sử dụng mạng Wi-Fi này.

Test Lab nhận thấy cách thức cấu hình tình năng Facebook Wi-Fi khá đơn giản, vẫn trong giao diện website quản lý từ xa aptekcloud.com, bạn hãy truy cập vào trang thông tin chi tiết của thiết bị, sau đó chuyển chế độ Facebook Wi-Fi thành Enable. Lưu ý, tính năng này yêu cầu người dùng phải kích hoạt guest SSID.

Lúc này, bạn tiếp tục nhấn tùy chọn Click here to Facebook page, đăng nhập trang Facebook của mình, chọn Fanpage mình muốn hiển thị, đánh dấu chọn vào khung Yêu cầu mã Wi-Fi và tùy chỉnh thời gian đăng nhập nếu muốn. Cuối cùng, lưu cài đặt để hoàn tất.

Một khi đã cấu hình hoàn tất, tính năng Facebook Wi-Fi hoạt động rất chính xác và hiệu quả. Cụ thể, khi kết nối smartphone vào mạng Wi-Fi dành cho khách vãng lai, lập tức hộp thoại đăng nhập vào Wi-Fi sẽ xuất hiện với giao diện Fanpage – PC World Vietnam đã được thiết lập ở bước trên. Song song đó, đường ra Internet cũng bị chặn cho đến khi Test Lab nhập chính xác mã xác minh.

Hộp thoại dạng pop-up yêu cầu check in fanpage hoặc nhập mã xác minh tuy thuộc vào thiết lập của quản trị viên.

Ngoài ra, trong một số trường hợp Facebook Wi-Fi có thể yêu cầu bạn phải cài đặt và điền đẩy đủ mọi thông tin của fanpage, đặc biệt là thông tin về vị trí chính xác của fanpage.

Các tính năng cơ bản đến nâng cao khác

Ngoài 2 tính năng Cloud Management và Facebook Wi-Fi vừa được giới thiệu trên, Test Lab nhận thấy phần lớn các tính năng trên W312 đều là những tính năng nâng cao, đòi hỏi người dùng phải có kiến thức và am hiểu về hệ thống mạng.

Cụ thể hơn, sau khi truy cập vào trang điều khiển cứng (tức IP mặc định là 10.10.0.1 - W312 không yêu cầu người dùng phải thay đổi lớp mạng của máy tính). Ngay trong lần đăng nhập đầu, W312 sẽ cung cấp giao diện cấu hình nhanh thiết bị với những thông số đơn giản như Ngôn ngữ (có hỗ trợ tiếng Việt), tên đăng nhập và mặt khẩu quản trị thiết bị, tên SSID mặc định và giao thức kết nối Internet (gồm Startic address, DHCP, PPtP, PpoE, L2TP).

Trang cấu hình nhanh Wizard Setup.

Bên cạnh đó, mọi thiết lập trên mẫu AP này đều được nhà sản xuất sắp xếp theo từng trình đơn rất rõ ràng, chẳng hạn như Startus – giao diện theo dõi tình trạng hoạt động và các thông số liên quan, System – chứa các thiết lập dành cho việc cài đặt phần cứng của thiết bị, Network - mọi thiết lập đều thiên về mạng Wi-Fi.

Nằm trong những trình đơn này là hàng loại các tính năng nâng cao, chẳng hạn như DHCP and DNS, Port Forwads, Startic Routes, Hostnames,…. cho phép người quản trị viên hệ thống mạng của doanh nghiệp tùy chỉnh nhằm phù hợp với cách vận hành của hệ thống.

Tuy nhiên, nếu chỉ cần cấu hình đơn giản thiết bị này để nhanh chóng cấp phát mạng Wi-Fi cho khu vực văn phòng hoặc nơi đông người, W312 cũng hỗ trợ người dùng dễ dàng thực hiện điều này.

Theo đó, để tùy chỉnh các thông số liên quan đến mạng Wi-Fi như tên, mật khẩu chuẩn mã hóa, bạn truy cập Network > Wifi > nhấn edit tương ứng với SSID cần chỉnh sửa. Trong vùng Interface Configuration, thẻ General Setup sẽ cho phép, bạn thay đổi tên cho SSID này, các chế độ hoạt động, giới hạn số lượng User sẽ kết nối vào SSID,... Bên cạnh đó, Thẻ Wireless Security sẽ cung cấp chuẩn mã hóa và mật khẩu. W312 cũng hỗ trợ tính năng chặn hoặc cho phép thiết bị kết nối vào AP này thông qua tính năng Mac Filter.