HyperX Savage 240GB: Ổ SSD chuyên game, hiệu năng tốt

Tuy không phải là giải pháp lưu trữ mới nhất trên thị trường nhưng HyperX Savage 240GB đủ đáp ứng nhu cầu chơi game tốc độ cao của game thủ, cho phép tăng hiệu năng đáng kể so với các ổ cứng truyền thống.

Tổng quan sản phẩm

Là thương hiệu thiết bị chơi game cao cấp của Kingston, HyperX là chuỗi nhiều sản phẩm như bàn phím cơ, bộ nhớ RAM hay ổ lưu trữ. Trong số đó, ổ SSD HyperX Savage 240GB là giải pháp lưu trữ tốc độ cao mà Kingston nhắm đến phục vụ các game thủ.

Với kích thước gọn gàng 100x70x7mm và trọng lượng 96g, Kingston HyperX Savage SSD 240GB dễ dàng được lắp đặt vào PC (desktop và laptop) ở vị trí ổ lưu trữ 2,5-inch. Không chỉ thế, nhà sản xuất Kingston còn kèm sẵn trong hộp sản phẩm một khay chuyển từ 2,5-inch sang 3,5-inch nếu như laptop của game thủ không có vị trí dành riêng cho SSD. Và nếu không thích độ mỏng 7mm của HyperX Savage 240GB thì game thủ có thể dán thêm miếng cao su 2,5mm sẵn có để “đôn” độ dày của ổ SSD này tổng cộng lên 9,5mm.

Được trang bị giao tiếp SATA 3.0 (6Gb/s) nên HyperX Savage 240GB cũng tương thích với chuẩn SATA 2.0 (3Gb/s) ở những máy PC đời cũ. Ổ SSD này cũng dễ dàng gắn vào hộp HDD Box cho nhu cầu sử dụng ổ lưu trữ gắn ngoài. Như thông tin công bố trên vỏ hộp sản phẩm, HyperX Savage 240GB khả năng đạt tốc độ đọc/ghi lên đến 560MB/s và 530MB/s.

Về thành phần bên trong, Kingston trang bị cho HyperX Savage 240GB chip điều khiển Phison PS3110-S10 và 16 chip nhớ Toshiba A19nm MLC TSOP (Thin Small Outline Package) 16GB. Ổ lưu trữ này cũng sử dụng bộ nhớ Nanya DDR3 1600MHz 256MB.

Đánh giá hiệu năng

Test Lab thiết lập hệ thống PC thử nghiệm với CPU Intel Core i7-6700K, RAM HyperX 16GB DDR4-2400, bộ nguồn Andyson N700 700W - 80 Plus Titanium và tản nhiệt CPU Cooler Master Hyper 612 Ver.2. Trong đó, Test Lab so sánh tốc độ của HyperX Savage 240GB với ổ HDD Seagate Barracuda 2TB (7.200rpm).

Kết quả thử nghiệm bằng phần mềm ATTO Disk Benchmark cho thấy HyperX Savage 240GB đạt tốc độ đọc và ghi ở các mức 562,757MB/s và 541,685MB/s, cao hơn thông số mà nhà sản xuất công bố trên vỏ hộp. So sánh HyperX Savage 240GB với Seagate Barracuda 2TB chỉ đạt 170,435MB/s và 167,772MB/s thì ổ SDD cao hơn hẳn ổ HDD lần lượt ở các mức 3,3 lần và 3,2 lần.

Ở phép thử AS SSD, HyperX Savage 240GB đạt tổng điểm ở mức 1.108 điểm. Trong đó, tốc độ đọc và ghi tuần tự của sản phẩm đạt 506,43MB/s và 467,17MB/s, lần lượt hơn gấp 3,1 lần và 3,7 lần so với Seagate Barracuda 2TB ở các phép thử tương tự. Còn ở phép thử chuyên biệt của AS SSD về game, HyperX Savage 240GB đạt tốc độ 333MB/s, nhanh hơn hẳn Seagate Barracuda 2TB đến 3,6 lần.

Anvil Storage Utilities cho thấy những kết quả tương tự khi tốc độ đọc và ghi dữ liệu tuần tự của HyperX Savage 240GB đạt 504,12 MB/s và 385,4 MB/s, hơn Seagate Barracuda 2TB lần lượt gấp 3 lần và 4,1 lần.

Qua những phép thử nói trên, Kingston HyperX Savage 480GB rõ ràng nhanh hơn ổ cứng truyền thống như Seagate Barracuda 2TB hơn đến 3 lần, do đó đây sẽ là tùy chọn tăng cường hiệu năng PC chơi game đáng kể dành cho game thủ. Mặt khác, đây cũng sẽ là tùy chọn nâng cấp đáng giá cho những chiếc máy tính đời cũ đang dùng SSD dung lượng thấp hoặc HDD.