Oppo F3 Plus: Chụp ảnh cực chất, selfie nhóm cũng đẹp

Không thể chối cãi Oppo F3 Plus có hiệu năng tốt, pin khỏe, sạc nhanh, camera selfie kép ấn tượng, và sẽ toàn diện hơn nếu UI bớt đi sự rườm rà cũng như máy được cài phiên bản Android mới nhất.

F3 Plus là mẫu smartphone chuyên selfie thế hệ mới vừa được Oppo chính thức tung ra thị trường gần đây. So với phiên bản Oppo F1 Plus 2016 và cả phiên bản F1s 2017 cũng được ra mắt cách đây không lâu, Oppo F3 Plus thực sự sở hữu nhiều cải tiến đáng chú ý về khả năng chụp ảnh mà đặc biệt là thiết kế camera kép ở mặt trước hứa hẹn mang lại những trải nghiệm selfie thuộc hàng “đỉnh”.

Về ngoại hình, Oppo F3 Plus tuy vẫn trung thành với thiết kế nguyên khối kim loại bo cong đều các góc và mặt lưng, nhưng thực chất sản phẩm mới đã được “tút” lại về cách trang trí các dải ăng-ten giúp tăng độ ổn định và chất lượng đàm thoại hơn trong khi vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, hòa quyện với vẻ sang chảnh tổng thể khi kết hợp với từng bộ cánh màu sắc khác nhau.

Không chỉ vậy, phần khung viền màn hình cũng đã được nhà sản xuất “mài giũa” đáng kể, nên dù sở hữu màn hình “khủng”, 6 inch (Full HD), nhưng Oppo F3 Plus vẫn rất gọn gàng và vừa tay.

Oppo F3 Plus trang bị đến 2 camera trước phục vụ nhu cầu selfie.

Tiếp xúc thực tế cho thấy Oppo F3 Plus thực sự đẹp, màn hình lớn nhưng vẫn rất gọn gàng và vừa tay. Bên cạnh những món phụ kiện cơ bản, Oppo còn cung cấp kèm ốp nhựa trong mềm dẻo có độ bám tốt kèm nên người dùng cũng có thể tự tin hơn khi dùng máy chỉ với một tay. Tiếc là cách bố trí camera chính của Oppo F3 Plus vẫn khiến Test Lab đôi khi phải lựa thế cầm để né chính ngón tay của mình khi chụp ảnh.

Vì là một sản phẩm hướng đến nhu cầu selfie, Test Lab trước tiên tập trung "mổ xẻ" về khả năng chụp ảnh.

Về phần cứng hỗ trợ chụp ảnh, Oppo F3 Plus khá hấp dẫn khi trang bị camera selfie kép trong đó gồm 1 camera 16MP và 1 camera 8MP với ống kính góc rộng 120 độ. Riêng camera sau 16MP được Oppo khẳng định dùng cảm biến Sony IMX398, ống kính độ mở f/1.7 và cũng hỗ trợ khả năng ghi hình 4K.

Trải nghiệm thực tế cho thấy ứng dụng camera mà Oppo cài đặt sẵn trên F3 Plus có tốc độ và độ ổn định cao. So với các ứng dụng khác từng thử nghiệm, tính trực quan trên Oppo F3 Plus cơ bản cũng ở mức khá vì mọi thứ cần thiết gần như đều được phân nhóm cụ thể và “phơi bày" ngay trên giao diện chính. Với camera chính, người dùng có thể dễ dàng dùng khẩu lệnh để chụp ảnh mà không cần phải chạm tay vào màn hình. Trong khi đó, camera selfie với khả năng chụp ảnh bằng cử chỉ bàn tay cũng tiện lợi không kém.

Khi selfie ở chế độ bình thường, Oppo F3 Plus chỉ dùng 1 camera 16MP để ghi lại các shot hình.

Tuy nhiên, khi selfie góc rộng, Oppo F3 Plus sẽ kết hợp thêm camera 8MP sử dụng ống kính có góc nhìn 120 để 'gom' thật nhiều đối tượng vào khung hình.

Về chất lượng hình ảnh, camera chính của Oppo F3 Plus thực sự khiến Test Lab cảm thấy hài lòng vì độ chi tiết, độ tương phản và chất lượng màu sắc đều ở mức khá tốt. Ngay cả trong những bối cảnh ành sáng phức tạp, camera 16MP trên Oppo F3 Plus vẫn không hề nao núng khi lấy nét cũng như đo sáng tự động. Ngay cả trong môi trường thiếu sáng, Oppo F3 Plus vẫn dễ dàng bắt trọn từng khoảnh khắc trong khi vẫn đảm bảo được độ mịn của hình ảnh bởi tình trạng nhiễu hạt cơ bản đều ở trong mức dễ dàng chấp nhận theo thang đánh giá của Test Lab.

Dĩ nhiên, trong môi trường tối, tốc độ chụp ảnh trên camera chính sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Độ chi tiết ảnh chụp đương nhiên cũng bị ảnh hưởng vì nhiễu hạt xuất hiện nhiều hơn, song may mắn là chất lượng màu sắc hình ảnh cơ bản vẫn ở mức chấp nhận được và người dùng nếu có chút kinh nghiệp vẫn có thể yên tâm “tác nghiệp” vì máy hỗ trợ cả chế độ thủ công với khả năng phơi sáng 16 giây. Nhìn chung, camera chính của Oppo F3 Plus thừa sức cạnh tranh với các sản phẩm trong cùng phân khúc giá và người dùng có thể tự tin khoe những tác phẩm của mình trên các trang mạng xã hội hình ảnh tên tuổi.

Chất lượng màu sắc hình ảnh khi selfie trong môi trường tối, chỉ có duy nhất sự trợ sáng từ một ngọn đèn ống 6 tấc cho thấy màu sắc hình ảnh tốt như mong đợi. Độ chi tiết hình ảnh tuy không được nét căng như khi selfie dưới nguồn sáng tốt, nhưng thực sự vẫn ở mức chấp nhận được.

Với camera trước, Oppo F3 Plus ngay từ lần đầu tiếp xúc đã đốn tim Test Lab bởi độ sắc nét ảnh chụp trong môi trường ánh sáng thuận lợi. Khi được môi trường ưu đãi, chất lượng ảnh selfie bình thường của Oppo F3 Plus phải khẳng định rằng không có gì phải bàn cãi vì mọi thứ gần như chỉn chu. Nếu có trách thì phải trách việc Oppo đã quá “nịnh” người dùng khi cung cấp cả tùy chọn chế độ làm đẹp quá ảo diệu cùng khả năng làm mờ hậu cảnh đi kèm.

Với ảnh selfie nhóm, Oppo F3 Plus cũng khá thành công trong việc gom cùng lúc nhiều người vào khung hình trong khi vẫn không khiến những khuôn mặt ở vùng rìa ảnh trở nên khó coi vì bị méo hình.

Chất lượng màu sắc ảnh chụp selfie nhóm cũng có sắc màu tốt như mong đợi trong môi trường ánh sáng thuận lợi. Độ chi tiết ảnh chụp cũng thừa sức cho nhu cầu “khoe” hình trên mạng. Trong môi trường thiếu sáng, chất lượng màu sắc hình ảnh từ camera trước nhìn chung vẫn rất lôi cuốn nhờ khả năng kiểm soát nhiễu khá tốt. Tuy nhiên, dường như trong môi trường thiếu sáng, Oppo F3 Plus luôn có khuynh hướng chụp dư sáng nên trong những bối cảnh chụp ảnh selfie đêm với ánh sáng nền phức tạp, chất lượng màu sắc ảnh chụp có thể thiếu độ tương phản hơn chút đỉnh.

Selfie cả nhóm vẫn đẹp.

Riêng với video, Test Lab thực sự hài lòng với khả năng chống rung trên camera chính. Đôi camera trước trên chiếc smartphone selfie này cũng cho chất lượng video khá tốt, âm thanh to rõ, nhưng dường như Oppo không ứng dụng công nghệ ổn định hình ảnh nào cho camera trước.

Độ chi tiết và màu sắc ảnh chụp từ camera sau trên Oppo F3 Plus rất lôi cuốn.

Thêm hình ảnh chụp thử từ Oppo F3 Plus:

Cũng qua quá trình thử nghiệm, Test Lab nhận thấy Oppo F3 Plus dù không trang bị màn hình AMOLED, nhưng chất lượng màu sắc của màn hình đã được tinh chỉnh ngay từ phía nhà sản xuất và cũng phần rực rỡ không thua kém những smartphone trang bị công nghệ màn hình trên. Mặc dù những gam màu nóng trên Oppo F3 Plus có phần quá bão hòa, nhưng chất lượng hiển thị tổng thể vẫn ở mức ưa nhìn. Khả năng điều tiết độ sáng màn hình nhạy, đãi mắt người xem và quan trọng là độ sắc nét hình ảnh cũng không thể chê so với các sản phẩm cạnh tranh. Tiếc là dù hỗ trợ điều khiển cảm ứng đa điểm trong hầu hết tác vụ đều “mướt”, nhưng độ nhạy cảm ứng vẫn chưa thật tốt như mong đợi.

Oppo F3 Plus mang trên mình sức mạnh phần cứng tầm trung, nhưng thực tế sử dụng cho thấy sản phẩm mang lại những trải nghiệm không thua kém những đối thủ vốn được xếp vào chiếu trên như Samsung Samsung Galaxy A7 2017, Galaxy C9 Pro hay Moto Z. Nói ngắn gọn là Oppo F3 Plus gần như khồng hề bị khựng, giật lag trong quá trình sử dụng đa nhiệm hằng ngày. Ngay cả khi “ép tải” với game nặng về đồ họa, máy cũng đủ sức kéo hết hiệu ứng trong khi vẫn mang lại trải nghiệm rất “mượt” khi tương tác.

Cảm biến vân tay tích hợp cũng cho thấy sự nhanh nhẹn và chính xác trong hầu hết bối cảnh thử nghiệm. Máy cũng có khả năng sạc pin tốc độ nhờ ứng dụng công nghệ sạc siêu tốc VOOC. Sử dụng thực tế cho thấy Oppo F3 Plus chỉ mất tầm 30 phút để đạt 50% mức dung lượng pin. Nếu cần gấp, chỉ với khoảng 20 phút sạc, Oppo F3 Plus đã nhanh chóng đạt mức dung lượng pin 33% từ mức báo động đỏ. Một khi được sạc đầy, Oppo F3 Plus có thể cho thời gian sử dụng tầm 2 ngày 2 đêm với các hoạt động thông thường như mạng xã hội, cập nhật thông tin trực tuyến, nghe/gọi tần suất vừa phải và chụp ảnh không quá nhiều.

Chi tiết hiệu năng Oppo F3 Plus và những tính năng đáng chú ý trên nền Color OS:

Song, theo cảm nhận chủ quan của nhóm thử nghiệm, giao diện người dùng của F3 Plus chưa thật trực quan như mong đợi. Test Lab thực sự không thể làm quen với cách mà Oppo thiết kế giao diện Notification ưu tiên cho các tùy chỉnh nhanh thay vì hiện tức thời các thông báo có trên máy. Giao diện cấu hình máy cũng phức tạp không kém và thiết nghĩ có thể sẽ khiến nhiều người dùng bối rối khi mới bước đầu làm quen.

Nhìn chung, Oppo hội tụ đầy đủ những yếu tố để mang lại những shot hình selfie đẹp cho dù là chụp tự sướng một mình hoặc với cả nhóm bạn bè, người thân trong gia đình. Camera chính của Oppo F3 Plus cũng đủ sức cạnh tranh cả với những sản phẩm có giá bán cao hơn. Oppo F3 Plus cũng mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà trong hầu hết tác vụ từ đơn giản đến phức tạp, pin khỏe, thời gian sạc ngắn và cũng được tích hợp bảo mật vân tay 1 chạm tiện dụng.